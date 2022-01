Mala noticia para el sector: Bolivia también prohibe las criptomonedas

En un comunicado el Banco Central de Bolivia reitera no estar a favor del uso y comercialización de criptomonedas en el país, y ratifica su prohibición

El Banco Central de Bolivia (BCB), entidad responsable de las políticas monetarias que rigen en el país sudamericano, se pronunció esta semana en relación al uso y comercialización de criptomonedas dentro de la nación, indicando que estas estaban totalmente prohibidas a nivel local.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la medida impulsada por la entidad financiera se basa en la falta de marcos regulatorios institucionales que aborden adecuadamente la comercialización y uso de estos activos, los cual a su vez se ampara en el artículo 328 de la Carta Magna.

En sí, a razón de evitar riesgos y fraudes para toda la población local, el BCB determinó a través de la Resolución de Directorio 144/2020 prohibir a las entidades financieras el uso, comercialización y negociación de criptoactivos a través del sistema de pagos nacional, esto al no figurar como monedas de curso legal en el país sudamericano.

El Banco Central de Bolivia ratificó la prohibición de las criptomonedas

Al respecto, el BCB indicó en un comunicado publicado recientemente lo siguiente:

"Como los criptoactivos no son moneda de curso legal [en Bolivia], el BCB prohíbe su uso, así como su comercialización [y compra], porque [incurren] en riesgos potenciales de generar pérdidas económicas a sus operadores y usuarios".

También advirtió que "los usuarios de esos valores digitales" podrían estar expuestos a experimentar pérdidas financieras o ser víctimas de estafas, justamente porque a los ojos del organismo no son confiables.

También aplica para entidades privadas

Si bien la medida aplicaría para la comercialización de las criptomonedas popularmente conocidas, el BCB también se pronunció para abordar el caso de entidades privadas interesadas en lanzar sus propios criptoactivos como parte de sus modelos de negocio, sobre los cuales comentó:

"Las iniciativas privadas relacionadas con el uso y comercialización de criptoactivos no podrán ser operadas a través del sistema financiero boliviano. No operan con autorización del BCB o de la Superintendencia de Supervisión del Sistema Financiero".

También recomienda su no aceptación para cualquier tipo de trámite o inversión

En contra de las criptomonedas desde hace tiempo

Este anuncio recientemente emitido por el BCB se suma a la línea que ha mantenido la entidad en rechazo hacia la comercialización y uso de las principales criptomonedas en el país, la cual en realidad ya tiene larga data.

Previo a este anuncio, a finales de 2020 se pronunció en su momento para prohibir el uso de criptomonedas a nivel local. Sin embargo, críticos y entusiastas indican que este tipo de pronunciamientos no tienen efectos legales de por si, ya que aunque el BCB no avale la comercialización de estos activos en el país, esto no evita que circulen campañas publicitarias y modelos de negocio basados en dichos activos, muchos de los cuales lamentablemente promueven estafas.

A pesar de que Bolivia no destaca por ser uno de los mercados más lucrativos para las criptomonedas a nivel regional, esto no evita que en el país haya usuarios y entidades que destacan las bondades de estos activos en la economía local, proporcionando campañas educativas para orientar sobre el uso adecuado y las posibilidades que traen consigo, indicó Diario Bitcoin.