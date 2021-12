Cae un poco: cuál es el precio del Bitcoin y Ethereum hoy, miércoles 8 de diciembre

Durante el fin de semana todas las criptomonedas perdieron más del 15% de su valor o más, y el mercado teme una nueva caída. Así evoluciona

Luego de alcanzar nuevos máximos históricos (ATH) por encima de los u$s68.500 hace ya algunos meses, el precio del Bitcoin, Ethereum y el resto del mercado sufrió un estrepitoso derrumbe de casi el 20% y se llevó por delante al mercado completo.

Sin embargo, ayer el BTC amaneció a la suba y hoy cayó un poco. Hoy cotiza a u$s50.270,20 por unidad y en las últimas 24 horas la variación de precio de la moneda digital fue del -2,08%. La capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s950.474.777.598 y circulan 18.894.943 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com.

En la plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, el BTC alcanza hoy el valor de $11.242.910,45 en pesos para la compra y 9.779.432,74 para la venta, con una variación del -0,71%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio.

El precio de las otras criptomonedas:

Ethereum: u$s4.342,20 (-1,37%)

Dogecoin: u$s0,18 (-0,59%)

XRP: u$s0,83 (-1,29%)

SHIIBA INU: u$s0,000037 (-2,57%)

Chainlink: u$s22,50 (11,54%)

Binance Coin: u$s585,78 (-0 ,75%)

Litecoin: u$s164 ,31 (2,07%)

Polkadot: u$s29 ,00 (-0,55%)

Cardano: u$s1,39 (-5,80 %)

¿Comprar o no comprar?

Los expertos no lo dudan. Quienes deseen apostar a las criptomonedas a largo plazo, cualquier momento de comprar es bueno ya que, aseguran, el precio seguirá en aumento en los próximos años. Las dudas quedan circunscriptas a quienes buscan horizontes cortos de rentabilidad.

"Es una buena noticia que Bitcoin haya vuelto a los u$s60.000, ya que recuperó los niveles previos a la prohibición de China. Es entendible si se estabiliza en un valor similar al actual por un tiempo", señala a iProUP Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance.

Hinz remarca que "posiblemente siga subiendo, aunque no se descarta algún tipo de corrección: siempre que el mercado crece muy rápido, vuelve a corregir. De todos modos, no creo que vuelva a valores de u$s40.000, más bien lo veo en torno a los u$s50.000".

"Yo ya no compro más hace bastante, pero para mí va a seguir en alza y siempre es un buen momento para entrar, sobre todo si entendés a bitcoin como una inversión a largo plazo: dentro de 10 años, u$s67.000 parecerá un regalo", señala a iProUP Agustín Abraham, gerente de Marketing (CMO) de Let'sBit.

Según el directivo, "si tu estrategia es a largo plazo, es mejor holdear (mantener la inversión). Si pensás que en un año tenés que tomar ganancias, Bitcoin ya habrá pasado ese ciclo alcista que vemos cada cuatro años debido a los halvings", es decir, cuando la red baja a la mitad la tasa de emisión.

Según los expertos, seguirá la tendencia alcista de Bitcoin gracias a que está creciendo su adopción

Federico Goldberg, CEO de TiendaDólar, coincide y remarca a iProUP que "siempre hay chances para entrar. De hecho, aquellos que lo hicieron en u$s20.000 hace unos años, sufrieron una baja que hoy recuerdan con una sonrisa. Lo importante es ingresar de a poco, como para promediar el precio: nunca lanzarse con todo junto por si hay caídas".

Por su parte, Emiliano Limia, Press Officer de BuenBit, remarca a iProUP un dato para tener en cuenta: el uso de Bitcoin está en pleno crecimiento y todavía hay chances de que siga la tendencia.

"Un reporte de Chainlaysis sugiere que la adopción cripto avanzó 2.300% desde el tercer trimestre de 2019 y casi 900% en el último año. En Latinoamérica, porque recurrimos a las cripto para preservar valor o enviar y recibir remesas; pero en Estados Unidos, Europa y Asia crece la inversión institucional", asegura.

Abraham Cobos, Crypto Manager para Bitso LATAM, asegura a iProUP que "Bitcoin parece estar en un bull market (mercado alcista) fundamentado en varios elementos", entre los que destaca:

"El primer fondo cotizado (ETF) de bitcoin dio sus primeros pasos en Wall Street"

"Se creyó por años que China controlaba el precio, pero prohibió cualquier uso de este activo y eliminó esa especulación"

"Estados Unidos está consolidando fuertemente el poder de minería"

"Esto refuerza el relato de que puede prosperar en países libres", completa el directivo, sugiriendo que los humores de Beijing dejarán de impactar fuertemente en las cotizaciones mientras que la aceptación de la primera potencia global ofrecerá un marco de estabilidad más amigable para los inversores.

En este sentido, Cobos señala que "Bitcoin es el único activo en el mundo del que sabemos cuál será su oferta total (21 millones, cifra a la que llegará en el año 2140) y su política económica está basada en matemáticas". Y a esta previsibilidad se añade otra: ninguna moneda digital ofrece la confianza que hasta el momento posee la invención de Satoshi Nakamoto.

Juan Pablo Thieriot, CEO de UpHold, afirma a iProUP que el récord de la divisa virtual "está muy correlacionado con lo que sucede en el mercado de acciones estadounidenses. Si siguen subiendo, existe cierta posibilidad de que asienten las bases para que bitcoin haga su corrida o Blow-Off Top y un gran paso, en mi opinión, hacia los u$s100.000 previstos para fin de año".

"Depende de cada persona: yo tengo un perfil conservador y una cartera 100% en Bitcoin. Siempre demostró y será la única que demuestre por más tiempo su seguridad. Ninguna cripto puede decir que tiene 10 años sin errores y activas. Cuando Ether o Litecoin lleguen a una década, Bitcoin cumplirá 15 años", remarca el CMO de Let'sBit

Hinz coincide en que si siguen las "las buenas noticias", el precio de Bitcoin mantendrá su curva ascendente.

"El Salvador habilitando Bitcoin como moneda de curso legal, países de Europa que eliminan restricciones o generan marcos para operar, Brasil analizando proyectos, Estados Unidos hablando a favor de su utilización. Vamos hacia un aumento del uso y siempre acompaña el precio", remarca.

Corto plazo

Más allá de que comprar es la estrategia ideal a largo plazo, en el corto es posible ir hacia una moneda estable que cotice a la par del dólar (como DAI, USDT y USDC, entre otras), con el objeto de ponerlas a rendir y esperar a que Bitcoin baje para, con esos fondos, adquirir luego más unidades de la criptodivisa líder.

En este caso, entran en juego las finanzas descentralizadas o DeFi, que consisten en instrumentos 100% automatizados, basados en un contrato inteligente (software) que se encarga de recibir, invertir y distribuir fondos sin una entidad o empresa que oficie de intermediaria. Si bien esta estrategia se puede implementar en cualquier momento, la pregunta del millón es si el ideal es ahora.

"Tenemos que analizar el tipo de proyecto DeFi y el riesgo que queremos correr. Bitcoin, al ser la criptomoneda más antigua, es el proyecto más estable. Es muy difícil que dé ganancias de 10 o 20 veces en el corto plazo, pero también que resulte en pérdidas por esos valores. En el mundo DeFi, es muy sencillo ganar y perder incluso el 100%", señala Hinz.

Para Abraham, "Defi es una buena opción para quienes no quieren estar en Bitcoin ni les preocupa la liquidez. A quien le atraiga, conviene comenzar a explorar. Existen alternativas interesantes".

"Hay protocolos que dan rendimientos en Bitcoin o plataformas como Buenbit que funcionan como puente hacia ellos y proponen ganancias diarias", señala Limia. Entre ellos, se destaca el staking, operatoria equiparable al plazo fijo tradicional pero con la chance de salir en cualquier momento con la rentabilidad acumulada (del 8 al 20% anual), según la stablecoin y protocolo que se utilice.

Goldberg recomienda que "siempre es bueno estar diversificado para no quedar expuesto a la volatilidad constante. Sin dudas es muy inteligente tener stablecoins rindiendo en algún DeFi".

De hecho, usar sólo monedas estables no resguarda de la inflación estadounidense, que está en niveles récord, por encima del 5% anual, una cifra que no aterra a los usuarios latinoamericanos, pero que tiene en cuenta cualquier inversor.

Sin embargo, Abraham asegura que habrá que estar atento a los inversores institucionales, ya que "hay rumores de que Apple analiza operar con bitcoins", lo que haría subir aún más el precio; pero también a las "regulaciones que lanzarán China, India y algunos países de Europa de Este".

Recomienda seguir a un país centroamericano que puede servir como brújula para detectar los momentos en los que comprar Bitcoin o esperar. "Me gusta mucho lo que está haciendo El Salvador, que está obligado a tener reservas en Bitcoin para sustentar el estatus de moneda de curso legal y compra cada vez que baja. Seguirlo no me parece una mala estrategia", señala.

Para quienes quieran diversificar con un portfolio más agresivo, sugiere poner unos pesos en "Solana, que es la estrellita del año, al subir de u$s3 a u$s240. También Polkadot, Terra y Cardano. Para estos proyectos es válido el refrán: 'Sólo invertí lo que estés dispuesto a perder'".

Por su parte, Hinz recomienda estos movimientos para buscar ganancias rápidas sólo a quienes tengan experiencia y hayan delineado una estrategia. "Si el objetivo es generar una riqueza a largo plazo, siempre es preferible holdear, ya que está comprobado que el trading, cuando no se hace bien, puede ofrecer el mismo retorno o hasta rendimiento negativo", sentencia.

Cobos, de Bitso, augura un buen futuro cercano para Bitcoin, ya que "la adopción cada día es mayor porque se está desarrollando la tecnología para que la gente envíe dinero o pague de forma instantánea, como ocurre con Lightning Network en El Salvador".

En definitiva, movimientos como el que está registrando Bitcoin llaman a la acción. Los expertos recomiendan investigar, planear e invertir (o no) a conciencia. Solo así se podrá aprovechar esta etapa en la que el mercado cripto está colocando los primeros ladrillos en la reconstrucción de las finanzas.