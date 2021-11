Cloud Mining: ¿por qué esta alternativa para minar y ganar criptomonedas conviene para tu bolsillo?

Cada minero participa en un centro de datos remoto dedicado a la cripto minería con la compra de una cierta cantidad de "poder de hash " del proveedor

La operación de cloud mining es una alternativa a la minería de criptomonedas convencional.

La cloud mining se considera en general un método más favorable para generar monedas digitales para personas que no son competentes en materia técnica, así como para aquellas que no desean ejecutar y mantener su propio hardware y software relacionado.

Es un método que ofrece beneficios a los mineros, pero también es un campo que está lleno de estafas. ¿Qué es la cloud mining y cómo funciona? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

¿Qué es la cloud mining?

La cloud mining es un proceso de generación de criptomonedas mediante el uso de potencia informática alquilada a un tercero (proveedor de servicios de cloud mining).

Cada minero participa en una "granja minera" (centro de datos remoto dedicado a la cripto minería) con la compra de una cierta cantidad de "poder de hash" del proveedor de servicios.

A cambio, el proveedor les otorgará acceso a recompensas que son proporcionales a la cantidad de poder hash que los mineros han comprado gracias a la cloud mining.

Dado que la operación minera se lleva a cabo a través de la nube, los mineros no necesitan preocuparse por el mantenimiento de los equipos informáticos, el ruido, la calefacción o las facturas de energía gracias a la cloud mining.

Después de encontrar un proveedor de servicios de cloud mining confiable, los mineros solo necesitan elegir el tipo de contrato que firmar y la duración deseada. Tendrán que realizar un pago por adelantado, ya sea en monedas fiduciarias o monedas digitales, luego de lo cual el proveedor les configurará con todo lo que necesitan para la operación.

En general, los mineros pueden elegir entre contratos de 500 y 1,000 gigahashes por segundo, con una duración de hasta un año. (Un GH / s = mil millones de hashes por segundo). Sin embargo, algunos proveedores pueden ofrecer contratos de cloud mining a corto plazo, contratos de seis meses o incluso de 24 meses.

¿Qué es Bitcoin Cloud Mining?

La minería de Bitcoin es laboriosa e implica costosos equipos de minería por las escasas recompensas. Los servicios de cloud mining de bitcoins actúan como una alternativa para que todos comiencen a extraer bitcoins sin la necesidad de equipos costosos o conocimientos técnicos.

Al igual que cualquier cloud mining, el concepto es sencillo y solo involucra el centro de datos remoto con una potencia de procesamiento compartida: la capacidad de hash. Si bien el retorno de la inversión (ROI) de la cloud mining de bitcoin es posiblemente gratificante. Pero todo depende de los costos iniciales de la cloud mining y de la valoración del precio del bitcoin en ese momento.

Dado que técnicamente está tomando prestada la potencia informática de un proveedor de servicios de cloud mining, el precio por gh / so th / sy las tarifas del servicio podrían ser un factor importante para decidir su ROI real. En comparación con tener una minería de GPU que cuesta entre u$s2.000 y u$s8.000 por una unidad de alta gama, la cloud mining podría ahorrarte muchos problemas debido a las elevadas facturas de electricidad, el ruido y el calor.

Todo lo que necesitás para sentarse y ver las recompensas es comprar el poder de hash deseado y conformarse con un período de inversión deseado. Pero la cloud mining es como cualquier otra forma de inversión; siempre implica incertidumbres y riesgos.

La cloud mining se basa en el paradigma de la nube informática.

¿Cómo funciona la cloud mining?

Hay dos tipos de modelos de cloud mining:

Minería anfitriona

Los mineros compran o alquilan plataformas mineras en granjas mineras y pagan por su instalación y mantenimiento. Este modelo reduce los costos asociados con el acceso a la electricidad. Además, debido a que los mineros tienen un mayor control sobre las plataformas, puede redirigir el poder hash generado a los grupos de minería. Además, los mineros tienen un control total sobre las recompensas generadas.

Arrendamiento de poder hash

Los mineros alquilan una parte del poder hash que genera una granja minera. Básicamente, se suscriben a un plan ofrecido por la empresa de cloud mining para recibir una parte de las ganancias de la granja minera. Los mineros no necesitan pagar ninguna tarifa de instalación o mantenimiento, y las recompensas mineras se distribuyen según la parte del poder de hash que controla cada minero.

¿Cómo funcionan los "pool mineros?

Todos los participantes en un grupo de minería comparten sus recursos computacionales para aumentar la probabilidad de generar un bloque en la cadena de bloques de una criptomoneda, lo que requiere resolver complejos acertijos criptográficos.

Si los participantes tienen éxito, reciben una recompensa, generalmente en forma de criptomoneda que extrajeron. La cantidad que reciben depende de la proporción de su poder de procesamiento o trabajo en relación con todo el grupo.

Distribución de recompensas mineras

Todos los grupos de minería tienen su propio nivel de dificultad, generalmente entre 1 y el nivel de dificultad de la criptomoneda extraída. Si un minero genera un bloque con un nivel de dificultad entre la dificultad del grupo de minería y la dificultad de la criptomoneda, ese bloque se considerará como una "participación".

La mayoría de los grupos de minería generalmente distribuyen recompensas mineras entre los participantes según el modelo de pago por acción (PPS). También hay grupos que pueden imponer restricciones sobre las tarifas pagadas por acción. Estos grupos emplean modelos como el pago máximo compartido equilibrado por acción y el pago máximo compartido por acción.

La cloud mining puede verificarse desde cualquier equipo.

Inicio y crecimiento de la cloud mining

El entusiasmo por minar criptomonedas sigue siendo fuerte, aunque la dificultad de la minería va en aumento. Puede haber mineros que prefieran un equipo de minería alojado en lugar de poseerlo. Aún así, hay muchas razones que dan lugar a la idea de la cloud mining. Estas son algunas de las posibles razones:

Demandas de potencia de hash de red

La dificultad de los algoritmos de criptomonedas había aumentado mientras que las recompensas se habían vuelto más pequeñas (por ejemplo, 6.25 bitcoins por bloque extraído hoy, en comparación con 50 bitcoins por bloque cuando comenzó en 2009).

Los propietarios de operaciones mineras se dieron cuenta de que se necesitaba más potencia informática para seguir siendo competitivos. Esto llevó a la idea de grupos de minería, que combinan el poder hash de todos los participantes que participan en una operación minera.

El suministro limitado de monedas mineras

Solo un número predeterminado de monedas de una criptomoneda en particular ingresará al mercado (en el caso de Bitcoin, 21 millones de monedas). Junto con las perspectivas de que su tipo de cambio suba, esto ha llevado a una serie de innovaciones dentro del espacio de la cripto minería. La cloud mining es en realidad la evolución de los grupos de minería.

Rendimientos de minería atractivos

Otra razón para el aumento de la cloud mining son las posibles oportunidades para que los mineros obtengan recompensas atractivas al participar en la operación minera. Las empresas de cloud mining tienden a ofrecer pagos generosos para atraer a los clientes / inversores a participar.

La revolución de las plataformas mineras

En los primeros días de la minería de criptomonedas, todo el proceso solía llevarse a cabo en una PC doméstica promedio. Más tarde, los mineros comenzaron a establecer "plataformas" de minería combinando tarjetas GPU, que demostraron ser mucho más eficientes para resolver ecuaciones matemáticas complejas (como el algoritmo Secure Hash-256 de Bitcoin) que las CPU normales.

Las GPU reforzaron el poder de hash de la red Bitcoin, pero también hicieron que el algoritmo SHA-256 fuera mucho más difícil de resolver. Un poco más tarde, se introdujo en el mercado las plataformas de minería de circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), lo que rápidamente hizo que las GPU se volvieran obsoletas.

Sin embargo, estos chips de alta potencia y especialmente diseñados tenían un costo que el minero promedio no podía pagar. El poder de hash de la red Bitcoin aumentó aún más, al igual que la dificultad del algoritmo SHA-256. Se volvió casi imposible para los usuarios minar en una CPU normal mientras sus costos de electricidad se disparaban.

Las plataformas ASIC convirtieron el sector de la cripto minería en un lugar que era principalmente para los principales actores. Y aquí es donde intervinieron los pools de minería: su propósito era permitir que cualquiera participara en la operación minera lo mejor que pudiera e intercambiar por recompensas regulares. Esas recompensas suelen ser proporcionales al poder de hash donado de cada participante en el grupo.

Pronto, los operadores de centros de datos se dieron cuenta de que había una gran cantidad de personas que no participaban en grupos de minería porque no tenían una plataforma de minería. Por lo tanto, comenzaron a alquilar el poder de hash dentro del grupo, lo que dio lugar al concepto de cloud mining.

La cloud mining es una alternativa a la minería tradicional de criptomonedas.

Cloud mining frente a minería de hardware

En la cloud mining, los mineros son en realidad inversores en una operación minera y lo único que aseguran es el dinero. La empresa de cloud mining opera una granja minera que consta de plataformas mineras y permite a los mineros comprar o alquilar una parte del poder hash de la granja.

En muchos casos, el proveedor ha invertido en hardware de primer nivel, construyendo la granja minera en un lugar con electricidad más barata y un clima más fresco.

De esta manera, se controlan los costos generales de funcionamiento de la granja. Los mineros no necesitan hacerse cargo de nada en todo el proceso y solo esperan una parte de las ganancias de la granja.

En la minería de hardware, los mineros poseen una plataforma de minería propia y tienen que decidir si minar en solitario o unirse a un grupo de minería y contribuir a su potencia informática a cambio de una parte de las ganancias.

Deben hacerse cargo de todos los costos relacionados con el mantenimiento y la actualización del hardware y tener una conexión a Internet confiable en todo momento.

¿Cómo se benefician los mineros de la cloud mining?

Eficiencia de costo

La cloud mining tiende a ser muy rentable para los mineros. No necesitan pagar por su propio equipo de minería, actualizándolo en forma constante, y no hay costos de instalación o configuración. El único hardware que necesitan es una tableta o un teléfono inteligente para comprobar las recompensas de la operación.

Esto elimina la preocupación de si podrán vender algún equipo físico cuando la minería ya no sea rentable. Los mineros tampoco necesitan preocuparse por las facturas de electricidad, el ruido o el calor generado por las plataformas mineras.

Soporte tecnológico

La cloud mining no requiere ningún conocimiento específico de protocolos, criptomonedas o plataformas de minería. Los mineros solo necesitan abrir una cuenta con un proveedor de servicios y pagar una tarifa que depende de la cantidad de poder hash que deseen comprar. Todas las recompensas se transferirán directamente a esa cuenta.

Sin mantenimiento

Otro beneficio es que los mineros no necesitan preocuparse por el mantenimiento del equipo (asegurando el mejor entorno para que funcione una plataforma), porque la empresa de cloud mining se encarga de eso. Las empresas generalmente emplean torres de enfriamiento y otros equipos para garantizar una buena aireación para sus granjas mineras, evitando así la fusión del hardware.

Sin embargo, el proveedor de servicios de cloud mining puede cobrar a los mineros una tarifa de mantenimiento del equipo.

Riesgos asociados con la cloud mining

Primero, dado que los mineros no poseen ningún equipo informático, no tienen control sobre él. Esto significa que no pueden venderlo.

En segundo lugar, la rentabilidad de los contratos de cloud mining varía mucho y no está garantizada. Incluso si los mineros encuentran un proveedor confiable y firman un contrato con esa empresa, simplemente significa que esta última proporcionará los servicios exactos y las tasas de hash anunciadas durante el tiempo acordado.

No garantiza que generará ganancias para los mineros. Además, las ganancias obtenidas se pueden recortar con las tarifas que los mineros pueden pagar al proveedor durante la vigencia del contrato, además del monto inicial.

En tercer lugar, el espacio de cloud mining está lleno de casos de comportamiento fraudulento. Los mineros pueden pagar a un proveedor por adelantado y no recibir recompensas a cambio, o las recompensas prometidas pueden no ser las esperadas.

Además, los proveedores pueden revelar detalles de su granja minera, pero no fotos reales u otra verificación de la misma, lo que podría indicar una estafa.

Las empresas de cloud mining confiables siempre revelarán información y fotos reales de sus centros de datos y, en algunos casos, incluso proporcionarán comprobantes de facturas de electricidad.

Si un proveedor parece estar ofreciendo una cantidad ilimitada de poder de hash para la venta, también podría ser una estafa, porque ninguna empresa de cloud mining tiene realmente un poder de cómputo ilimitado.

Encontrar un proveedor de confianza puede resultar complicado. Los mineros siempre deben atender su propia diligencia debida con respecto a una empresa en particular antes de contactarla.

Finalmente, puede haber circunstancias bajo las cuales un proveedor puede detener su operación minera, por ejemplo, cuando el tipo de cambio de la criptomoneda extraída alcanza un cierto nivel. Por lo tanto, los mineros deben prestar mucha atención a los términos y condiciones de un proveedor con respecto a las "advertencias contractuales".