Elon Musk lo hizo de nuevo: estas criptomonedas dispararon su valor luego de un sugestivo tuit

El multimillonario CEO de Tesla y Space X, es conocido por impulsar, directa o indirectamente, los precios de criptodivisas, en su mayoría poco conocidas

Otra vez él. Elon Musk, el multimillonario dueño del gigante Tesla, provocó un nuevo cambio abrupto en el precio de una criptomoneda poco conocida, algo que ya es costumbre en el mercado cuando aparece en redes sociales.

El empresario, considerado el hombre más rico del mundo, publicó un meme en su cuenta de Twitter en el que se observa a un astronauta estadounidense que, al llegar a la Luna, encuentra un barco de vikingos. "¿Vikingos? ¿En serio?", se pregunta en la imagen y Musk escribió: "Sí, incluso la Luna".

Inmediatamente, varias critpodivisas que tienen el término 'vikingo' en su denominación, registraron un crecimiento exponencial en su cotización. Una tendencia que ya es habitual entre el ecosistema cripto y las publicaciones de Musk.

Por ejemplo, el valor de Viking Swap pasó de u$s0,0081 en la apertura de la bolsa de este 4 de noviembre a un máximo de u$s0,3089 de un momento a otro, según datos de CoinMarketCap. Esto se traduce en un crecimiento de más del 3.800%, aunque rapidamente su valor sufrió una correción y ahora cotiza a u$s0,0426.

Otra de las "vikingas" que aumentó su valor notoriamente fue VikingsChain, que estaba en u$s0,0255 en la apertura, alcanzó un máximo de 0,1141 dólares. Por su parte, Space Vikings llegó a u$s0,00000001253, aunque en la apertura cotizaba a u$s0,000000001311. No obstante, ambas monedas digitales cayeron poco después.

Furor por las altcoins

La semana arrancí de manera favorable para las cripto. En especial, para Dogecoin que registra un valor de u$s0.26 por unidad y un incremento de 2,53% respecto a los últimos siete días según Coinmarketcap.

Pero este aumento de Dogecoin no es casual. Musk, CEO de Tesla y SpaceX escribió en Twitter la semana pasada, cuando la moneda pasó de alrededor de u$s0,26 a u$s0,28 en cuestión de una hora, aunque ahora de nuevo está en la franja de los u$s0,26, según puede verse en el símbolo DOGE de Criptomercados.

Un solo Tweet de hizo que DogeCoin subiera

"Muchas de las personas con las que he hablado en las líneas de producción de Tesla o en la construcción de cohetes en SpaceX tienen Doge. No son expertos financieros ni tecnólogos de Silicon Valley. Por eso decidí apoyar a Doge: me pareció la cripto del pueblo", escribió.

Es decir, Musk valora el hecho de que Dogecoin sea utilizada por personas ajenas al mundo de las finanzas. Esto lo dijo como respuesta al influencer Glauber Contessoto, que en abril de este año comunicó que se hizo millonario gracias a su inversión en la cripto y desde entonces se convirtió en una especie de influencer en relación a la moneda meme del perrito.

"La mayoría de nosotros no tenemos antecedentes privilegiados y, sinceramente, no podemos relacionarnos con los expertos de Silicon Valley. Solo queremos creer en una cripto que nos represente a todos.#Dogecoin es el tipo pequeño personificado en cripto, por eso nos encanta. ¡Agradecemos tu apoyo, Elon!", resaltó el tuit.

Elon Musk, el gran gurú que no es del mundo de las criptomonedas

Dogecoin (DOGE), la criptomoneda que nació como una burla a Bitcoin y se inspiró en un meme, es una de las estrellas del año del mundo cripto, pese al rojo que atraviesa el sector por las constantes caídas en las cotizaciones de la mayoría de los tokens digitales.

DOGE disparó su volumen de negocio en el segundo semestre del 2021 un 1.250%, según reveló Coinbase y su cotización, que en enero era de unos u$s0,004, alcanzó los u$s0,70 en mayo, lo que significó un despegue del 15.000%.

Otra de las que fue impulsada en este último tiempo fue Shiba Inu (SHIB), la cual alcanzó máximos históricos en el mes de octubre, con una ganancia del 579% en el último mes, elevando su capitalización de mercado total a u$s18.700 millones, ocupando el undécimo lugar entre todas las criptomonedas.

Los movimientos de la moneda digital se producen luego de que el propio Musk mostrara una foto de su cachorro, Floki en Twitter a principios de mes.

Musk es un conocido impulsor de las criptomonedas, sobretodo de Bitcoin y Dogecoin, las cuales vislumbraron movimientos en su valor, a causa de twits del multimillonario en reiteradas ocasiones. El magnate logró tener una influencia significativa en el mercado cripto, siendo un actor clave en el auge de estos activos a lo largo de todo el año.