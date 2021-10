Duro golpe de Estados Unidos a Tether: ¿por qué le aplicó una importante sanción?

A través de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas le impuso una millonaria multa a la firma detrás de la stablecoin

Estados Unidos, en reiteradas oportunidades, expresó su preocupación ante las criptomonedas estables y en especial contra Tether (USDT), la que mayor capitalización de mercado posee dentro de su segmento.

Pero tras varios "amagues" públicos, la administración del país norteamericano actuó desde de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) y le aplicó una durísima sanción.

Este organismo le impuso a la compañía detrás de la stablecoin una multa de u$s41 millones por falsear los fondos de respaldo de su criptodivisa.

Según la CFTC, la empresa mintió a los inversores acerca de las reservas de respaldo que mantenía para dicha divisa digital.

La Comisión concluyó que entre 2016 y 2018, Tether solamente contó con suficientes dólares de respaldo el 27,6% de los días e incluyó cuentas a cobrar no garantizadas y activos que no eran divisas fiduciarias.

Tether emitió una declaración de refutación, insistiendo en que "mantuvo reservas adecuadas" en todo momento. La firma explicó su decisión de llegar a un acuerdo con su voluntad de "resolver este asunto para poder avanzar y enfocarse en el futuro".

Qué le cuestionan los expertos a Tether

Mucho se ha cuestionado desde hace tiempo sobre los fondos que respaldan a la más grande stablecoin por volumen de mercado.

En una investigación sobre Tether, el periodista Zeke Faux y un equipo de Bloomberg desenterraron nueva información sobre los activos que respaldan la moneda estable Tether vinculada al dólar estadounidense.

En el reportaje de Bloomberg, el periodista informa: "Tether había prestado miles de millones de dólares más a otras empresas de criptomonedas, con Bitcoin como garantía. Una de ellas es Celsius Network Ltd., un cuasibanco gigante para inversores en criptomonedas, me dijo su fundador Alex Mashinsky. Dijo que paga una tasa de interés del 5% al ​​6% sobre u$s 1 mil millones en préstamos de Tether".

"Siempre ha sido un misterio cómo está respaldado Tether, o si está realmente respaldado. Durante años, un grupo persistente de críticos ha argumentado que, a pesar de las garantías de la compañía, Tether Holdings no tiene suficientes activos para mantener el tipo de cambio de 1 a 1, lo que significa que su moneda es esencialmente un fraude. Pero en el mundo de las criptomonedas, donde las monedas de broma con fotos de perros pueden valer miles de millones de dólares y los estafadores hacen periódicamente fortunas con esquemas que suenan absurdos, Tether parecía una curiosidad más", agrega.

Estados Unidos le aplicó una dura sanción a Tether: u$s41 millones

¿Por qué Tether acuña tantas monedas?

Continúa diciendo en el reportaje: En Twitter, en la televisión de negocios y en las salas de negociación de los fondos de cobertura y los bancos de inversión, todo el mundo empezó a preguntarse por qué Tether estaba acuñando tantas monedas y si realmente tenía el dinero que decía tener. Un blog anónimo contra Tether titulado "The Bit Short: Inside Crypto’s Doomsday Machine" se hizo viral, y el presentador de la CNBC, Jim Cramer, dijo a los espectadores que vendieran sus criptomonedas.

"Si Tether se derrumba, entonces, va a destripar todo el ecosistema de las criptomonedas", advirtió.

En lo que respecta a los reguladores, el tamaño de las supuestas tenencias de dólares de Tether es tan grande que sería peligroso incluso asumiendo que los dólares son reales. Si un número suficiente de operadores pidiera la devolución de sus dólares a la vez, la empresa podría tener que liquidar sus activos con pérdidas, desencadenando una corrida hacia el no banco. Las pérdidas podrían llegar en cascada al sistema financiero regulado al colapsar los mercados de crédito. Si los trolls tienen razón, y Tether es un esquema Ponzi, sería más grande que el de Bernie Madoff.

Así que a principios de este año me propuse resolver el misterio. El rastro del dinero llevaba de Taiwán a Puerto Rico, la Riviera Francesa, China continental y las Bahamas. Uno de los antiguos banqueros de Tether me dijo que su máximo responsable había puesto en riesgo sus reservas invirtiéndolas para obtener potencialmente cientos de millones de dólares de beneficio para sí mismo. "No es una stablecoin, es un fondo de cobertura offshore de alto riesgo", dijo John Betts, que dirigía un banco en Puerto Rico que Tether utilizaba. "Incluso sus propios socios bancarios no saben el alcance de sus participaciones, o si existen".

Para Tether, "las criptomonedas están fomentando una revolución en la inclusión financiera, transformando un modelo que no funciona en un mundo moderno".

La respuesta de Tether

Tras la publicación, Tether hizo un comunicado público en el cual expresa: "El artículo de Bloomberg BusinessWeek publicado hoy es una obra de teatro en un acto que la industria ha visto muchas veces antes, tomando fragmentos de noticias antiguas de varios lugares y fuentes dudosas, y haciéndola encajar en una narrativa preempaquetada y predeterminada".

Añade: "Las cripto, y Tether en particular, están fomentando una revolución en la inclusión financiera, transformando un modelo que no funciona en un mundo moderno. Este artículo no hace más que intentar perpetuar una historia falsa y envejecida sobre Tether basada en insinuaciones y desinformación, compartida por personas descontentas sin participación o conocimiento directo de las operaciones de la empresa".