Expertos cuestionan a Tether, y desde la cripo responden: esto es lo que argumentó cada parte

Un reportaje de investigación devela asuntos críticos en relación al suministro de Tether, la principal stablecoin. La empresa niega las acusaciones

Mucho se ha cuestionado desde hace tiempo sobre los fondos que respaldan a la más grande stablecoin por volumen de mercado: Tether. En una investigación sobre Tether, el periodista Zeke Faux y un equipo de Bloomberg desenterraron nueva información sobre los activos que respaldan la moneda estable Tether vinculada al dólar estadounidense.

Con un marketcap de u$s 69 mil millones y un movimiento de transacciones en las últimas 24 horas de u$s 86 mil millones, según los gráficos de CriptoMercados, el respaldo y transparencia de Tether han atraído un gran interés durante mucho tiempo.

En el reportaje de Bloomberg, el periodista informa: "También me enteré de que Tether había prestado miles de millones de dólares más a otras empresas de criptomonedas, con Bitcoin como garantía. Una de ellas es Celsius Network Ltd., un cuasibanco gigante para inversores en criptomonedas, me dijo su fundador Alex Mashinsky. Dijo que paga una tasa de interés del 5% al ​​6% sobre u$s 1 mil millones en préstamos de Tether".

No es la primera vez que hay cuestionamientos, e incluso investigaciones, sobre la cripto Tether

El reportaje de Bloomberg

"Siempre ha sido un misterio cómo está respaldado Tether, o si está realmente respaldado. Durante años, un grupo persistente de críticos ha argumentado que, a pesar de las garantías de la compañía, Tether Holdings no tiene suficientes activos para mantener el tipo de cambio de 1 a 1, lo que significa que su moneda es esencialmente un fraude. Pero en el mundo de las criptomonedas, donde las monedas de broma con fotos de perros pueden valer miles de millones de dólares y los estafadores hacen periódicamente fortunas con esquemas que suenan absurdos, Tether parecía una curiosidad más.

Entonces, este año, Tether Holdings empezó a poner en circulación una enorme cantidad de monedas digitales. Ahora hay 69.000 millones de Tethers en circulación, 48.000 millones de ellos emitidos este año. Eso significa que la empresa supuestamente tiene 69.000 millones de dólares en dinero real para respaldar las monedas, una cantidad que la convertiría en uno de los 50 bancos más grandes de Estados Unidos, si fuera un banco estadounidense y no una empresa extraterritorial no regulada.

¿Por qué Tether acuña tantas monedas?

Continúa diciendo en el reportaje: "En Twitter, en la televisión de negocios y en las salas de negociación de los fondos de cobertura y los bancos de inversión, todo el mundo empezó a preguntarse por qué Tether estaba acuñando tantas monedas y si realmente tenía el dinero que decía tener. Un blog anónimo contra Tether titulado "The Bit Short: Inside Crypto’s Doomsday Machine" se hizo viral, y el presentador de la CNBC, Jim Cramer, dijo a los espectadores que vendieran sus criptomonedas. "Si Tether se derrumba, entonces, va a destripar todo el ecosistema de las criptomonedas", advirtió.

En lo que respecta a los reguladores, el tamaño de las supuestas tenencias de dólares de Tether es tan grande que sería peligroso incluso asumiendo que los dólares son reales. Si un número suficiente de operadores pidiera la devolución de sus dólares a la vez, la empresa podría tener que liquidar sus activos con pérdidas, desencadenando una corrida hacia el no banco. Las pérdidas podrían llegar en cascada al sistema financiero regulado al colapsar los mercados de crédito. Si los trolls tienen razón, y Tether es un esquema Ponzi, sería más grande que el de Bernie Madoff.

Así que a principios de este año me propuse resolver el misterio. El rastro del dinero llevaba de Taiwán a Puerto Rico, la Riviera Francesa, China continental y las Bahamas. Uno de los antiguos banqueros de Tether me dijo que su máximo responsable había puesto en riesgo sus reservas invirtiéndolas para obtener potencialmente cientos de millones de dólares de beneficio para sí mismo. "No es una stablecoin, es un fondo de cobertura offshore de alto riesgo", dijo John Betts, que dirigía un banco en Puerto Rico que Tether utilizaba. "Incluso sus propios socios bancarios no saben el alcance de sus participaciones, o si existen".

Hasta ahora Tether ha salido airosa de todo lo que se la ha acusado, ¿hasta cuándo pasará lo mismo?

La respuesta de Tether

Tras la publicación, Tether hizo un comunicado público en el cual expresa: "El artículo de Bloomberg BusinessWeek publicado hoy es una obra de teatro en un acto que la industria ha visto muchas veces antes, tomando fragmentos de noticias antiguas de varios lugares y fuentes dudosas, y haciéndola encajar en una narrativa preempaquetada y predeterminada".

Añade: "Las cripto, y Tether en particular, están fomentando una revolución en la inclusión financiera, transformando un modelo que no funciona en un mundo moderno. Este artículo no hace más que intentar perpetuar una historia falsa y envejecida sobre Tether basada en insinuaciones y desinformación, compartida por personas descontentas sin participación o conocimiento directo de las operaciones de la empresa".

Afirma: "El reportero … confía en John Betts, el ex director de Noble Bank, a quien Tether despidió como su banquero. En una demanda en curso, Betts también ha sido acusado de participar en tratos personales atroces y derrochadores y de buscar enriquecerse a expensas de Noble. Muestra una completa falta de investigación diligente y está lleno de anécdotas extravagantes que no están orientadas a la presentación de informes éticos sino al asesinato de personajes".Están respaldados, según Tether

En el comunicado continúa: "Estos son los hechos: todos los tokens de Tether están completamente respaldados, como lo hemos demostrado constantemente".

Y añade: "Siempre habrá un mercado para Tether, ya que presenta una oportunidad para que los comerciantes interactúen con el ecosistema criptográfico más grande. Es un recurso para los no bancarizados, una herramienta para un sistema de pago en evolución y un líder en impulsar la adopción generalizada de una nueva revolución financiera. Tether es la moneda estable más líquida del mercado, fue la primera moneda estable y ha resistido años de volatilidad".

CEO desaparece de Twitter

El medio Cryptobriefing informa hoy que la cuenta de Twitter que pertenece al CEO de Tether, Jan Ludovicus van der Velde, fue eliminada. Dicha eliminación se produjo poco después de que Bloomberg publicara la citada investigación sobre las reservas de USDT de la empresa. La última declaración del CEO decía "estad atentos".

La cuenta de Van der Velde se encontraba anteriormente bajo el nombre de usuario @urwhatuknow. Su último tweet, publicado el 4 de octubre, todavía está disponible como una página archivada y anticipó el contenido del artículo de Bloomberg por varios días. Ese mensaje dice: "Otra revista moribunda esclavizada financieramente que intenta crear un FUD de Tether para traer algo de dinero y retrasar su extinción por unos días más, estad atentos…. # dinosaurios"

Incluso antes de que se borrara su cuenta, Van der Velde seguía siendo extremadamente esquivo, asegura el medio Cryptobriefing y dice que algunos han cuestionado si el CEO existe o si el nombre es simplemente un seudónimo.

Fuente: Diario Bitcoin