La empresa creadora de Fortnite aceptará pagos por blockchain

La tecnología Blockchain está encontrando cada vez más nichos y lugares donde puede ser utilizado para optimizar transacciones de todo tipo, brindándoles seguridad e inteligencia.

Uno de los tantos es el mundo de los juegos, donde múltiples empresas del mercado, sean estas de hardware (Microsoft Xbox, Sony PS y ahora Google), o de software (EA Games, Ubisoft), avanzan en la adopción de la herramienta digital para atraer a cada vez más usuarios.

Ahora, una de las que acaba de confirmar su incursión al ecosistema es Epic Games, la cual confirmó la aceptación de juegos que utilicen esta tecnología para los pagos, al contrario de la decisión adoptada por su competidor, Valve, que ya anunció su prohibición en la plataforma Steam.

En sintonía con la rotunda decisión tomada por Valve, el fundador y director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, abrió la puerta a los videojuegos basados en la cadena de bloques en su tienda digital. Si bien el estudio no usa criptomonedas en sus juegos, ni adopto las mismas, da "la bienvenida a la innovación en áreas de tecnología y finanzas".

Sweeney remarcó en su perfil de Twitter que las aplicaciones que usen la tecnología 'blockchain' deberán seguir la legislación correspondiente y desglosar los términos, dependiendo la que estén utilizando, así como especificar con claridad la franja de edad a la que apuntan.

Epic Games Store will welcome games that make use of blockchain tech provided they follow the relevant laws, disclose their terms, and are age-rated by an appropriate group. Though Epic's not using crypto in our games, we welcome innovation in the areas of technology and finance. https://t.co/6W7hb8zJBw — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 15, 2021