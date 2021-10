Mientras Bitcoin sube, el CEO de Morgan Stanley resalta que las criptomonedas "no son una moda"

James Gorman le respondió a algunas figuras de la industria que consideran que los criptoactivos son algo pasajero o una burbuja

Parece que las criptomonedas se convirtieron en una especie de "trending topic" en el mundo de los banqueros, conocidos por ser escépticos a ellas.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, deslizó días atrás que el bitcoin no "tiene valor", algo parecido a lo que había dicho antes de la más grande cripto en términos de capitalización del mercado, asegurando que era un "fraude" o un "oro de los tontos".

Morgan Stanley se resta del pesimismo banquero frente a las criptos

James Gorman, el CEO de Morgan Stanley, le respondió a Dimon y remarcó que las criptomonedas "no son una moda pasajera y que no se van a ir".

"No sé cuál debería o no debería ser el valor de bitcoin, pero estas cosas no van a desaparecer y la tecnología blockchain que lo respalda es obviamente muy real y poderosa", añadió Gorman.

James Gorman, CEO de Morgan Stanley

Pero no todo fue amistoso a favor del mundo cripto: el CEO aseguró que sus clientes no hacen demasiado demandas en relación a las criptomonedas.

Morgan Stanley no ofrece la oportunidad de hacer trading con criptodivisas para clientes minoristas, pero sí ofrece a sus inversores comprarlos a través de varios fondos relacionados con las mismas.

Específicamente, desde abril pasado, la firma le permitió a sus clientes de su división de gestión de patrimonios tener una exposición al Bitcoin a través de varios cripto-fondos.

En general, los comentarios de Gorman no serán los últimos que un banquero emitirá sobre la industria, teniendo en cuenta que varios bancos alrededor del mundo han venido anunciando el lanzamiento de nuevos productos que están relacionados con monedas virtuales.

Pese a este cruce de palabras a través de la prensa por parte de los que rigen los destinos de Morgan Stanley y JP Morgan, el Bitcoin sigue en tendencia alcista y no se ve que vaya a cambiar en el corto plazo.

Análisis técnico del Bitcoin en el corto plazo

Según el gráfico de 4 horas, el precio ha logrado traspasar el área de u$s 56.000 y se consolida en los u$s 57.100 tras rebotar exitosamente sobre la media móvil simple de 50 periodos.

En caso de romper la barrera psicológica de u$s 58.000, todos los focos luego irían a apuntar a niveles por encima de u$s 60.000 para refrescar los máximos históricos.

En el lado bajista, un quiebre por debajo de u$s 54.000 podría abrir las puertas para una caída hacia los u$s 52.000 e inclusive hacia la media móvil simple de 200 horas en u$s 48.000. Esto debido a que la actividad on-chain suele disminuir cuando el precio fractura por debajo de u$s50.000, según informó un artículo de Yahoo! Finanzas.