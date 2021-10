El streamer español Ibai Llanos reveló en vivo por Twitch cuando gana por mes

Llanos es uno de los streamers más famosos de España y probablemente sea el más reconocido por el público de todas las edades en todo el mundo

Ibai Llanos es toda una celebridad de internet, en particular de Twitch, la red de videos en la que el joven comparte contenido relativo a videojuegos y charlas con famosos deportistas, músicos e influencers como él, entre otras cosas.

Cuestión de números

Ante el explosivo éxito de Llanos y lo novedoso de su trabajo, no es de extrañar que todos los días haya gente queriendo saber cuánta plata hace por mes. El influencer no ha respondido a esta cuestión con exactitud pero nunca ocultó que gana muy bien gracias a su alcance.

Sin embargo, recientemente en un vivo a través de su canal, Llanos mostró la cantidad de dinero que ganó en el último mes. Esto hizo que hasta él mismo se sorprendiera y admitió no tener problemas a la hora de mostrarlo.

El hecho ocurrió en el momento en el que compartía con sus espectadores las estadísticas de su canal, cuando se pudo ver a un margen de la pantalla que los ingresos estimados de este mes serían de u$s145.837.

Llanos es seguido por millones de fans en su canal de Twitch

En ese momento varios de sus seguidores empezaron a avisarle de que se veía el dinero por el chat de Twitch. "Da igual que enseñe esto, me suda los cojones", contestó con la honestidad con la que suele responder a casi todas las preguntas.

Es una cifra alta pero no sorprende a nadie, ya que el influencer ha sido capaz de recaudar más de 100.000 euros en un solo día por los afectados del volcán de La Palma. No es la primera vez que consigue un número así, en 2019 en su evento Ibainefico consiguió 100.000 euros en un directo y los donó a Save The Children.

Este récord fue quebrado en 2020 por él mismo, cuando Ibai recaudó 200.000 euros que destinó a UNICEF, aunque tardó varios días en conseguirlos, según informó el sitio Lavanguardia.

¿Cómo funciona Twitch?

La plataforma comprada por Amazon y que nació para transmitir videojuegos se consolida como algo que no compite con la TV: ya la mató.

Tras diez años de su lanzamiento, cada vez más personas, en particular jóvenes, se suman a Twitch y crean contenidos apuntados a millones de personas que además de poder mirar lo que está pasando interactúan con el creador.

Twitch es una plataforma que ya le ganó a la televisión en cantidad de audiencia

Twitch es un servicio de "streaming en vivo" gratuito, es decir, transmisión online a través de internet. Si bien los contenidos que se pueden encontrar son variados, los orígenes de Twitch están anclados a los videojuegos: surge como una plataforma para jugar y transmitir gente jugando en vivo.

​​Sin embargo, en la actualidad viró hacia un formato donde los streamers hacen entrevistas con figuras del espectáculo o el deporte, debido a un género que se llama "just chatting" (simplemente hablando) que deriva en una gran variedad de contenidos.

El sitio fue creado por Justin Kan, luego de haber arrancado con una plataforma llamada Justin.TV, usada mucho en Argentina hace 10 años para ver partidos codificados gratis por Internet. Luego fue vendida a Amazon por mil millones de dólares en 2014, generando luego Twitch como una suerte de desprendimiento del proyecto de Justin.TV.

El público de Twitch es principalmente joven, jóvenes entre 13 y 27 años, que nacieron en plena era digital y están acostumbrados a consumir contenidos a demanda y a interactuar, ambas condiciones que la televisión tal cual se conoce no puede cumplir.