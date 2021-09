Digitalización 4.0: ¿Por qué Coca Cola redobla su apuesta por ser más sostenible y eficiente?

La compañía de bebidas más famosa del mundo anunció que colabora en el desarrollo de dos startup como forma de colaborar en la digitalización

El gigante Coca Cola acaba de anunciar que se suma al programa de aceleración internacional BIND 4.0.

Este programa público-privado, especializado en Industria 4.0, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de las startups participantes, gracias a la colaboración de empresas y a un completo programa de apoyo.

"Hemos impulsado 2 de los 53 proyectos tecnológicos innovadores presentados esta edición durante el evento de cierre del pasado 3 de julio que, por primera vez, se ha celebrado de forma completamente telemática para adaptarse a las circunstancias actuales: The Best of BIND 4.0: Virtual Demo Day", comentaron en un comunicado de la compañía.

Apoyando a las startups

En total, se seleccionaron 38 startups de todo el mundo, con la colaboración de 52 partners, en una edición muy influenciada por la situación impuesta por la COVID-19, ya que ahora las empresas buscan tecnologías innovadoras que les permitan avanzar en su digitalización y también abordar los retos de la nueva normalidad como los nuevos entornos de trabajo.

Durante el evento The Best of BIND 4.0: Virtual Demo Day, se realizó la presentación de la próxima convocatoria que contó con la participación del Director de Innovación, Emprendimiento y Agenda Digital del Gobierno Vasco, Aitor Urzelai, de José María Bardera Baldrich, Planning & Commercialisation Director en Coca-Cola European Partners, así como de expertos en Industria 4.0 y emprendimiento que hablaron de distintos casos de éxito.

"Desde Coca-Cola European Partners presentamos dos proyectos en los que estamos trabajando con las startups AquaDat y Myruns en la planta de Bilbao", comentan desde la compañía.

AquaDat

El proyecto de AquaDat busca mejorar la calidad del agua inspirándose en un sistema que es sostenible económicamente y tiene un impacto social positivo. Se trata de un sistema de alerta temprana para ayudar a administraciones y empresas a gestionar sosteniblemente el agua.

"Desde Coca-Cola European Partners Iberia, hemos decidido trabajar con AquaDat un proyecto que nos permita no solo medir en tiempo real, sino tener la información para poder tomar decisiones", dicen desde el comunicado oficial.

De esta manera, esto le permite lograr una conectividad global los equipos. "Hemos empezado por un piloto y tenemos oportunidades para ir, no a medir equipos separados (independientes), sino a hacer una gestión global de toda el agua que utilizamos para nuestros procesos que nos permita medir continuamente y tomar decisiones de forma continuada, online, trabajando las alarmas o las alertas en tiempo real", indicó Aitor Urizar, Técnico Operational Excellence en Coca-Cola European Partners Iberia, para explicar nuestra apuesta por el proyecto.

Apuesta por la digitalizaciòn

Myruns

La otra de las startups que están apoyando es Myruns, que desarrolla soluciones dirigidas a la mejora y digitalización de las cadenas de suministro de distintos sectores, principalmente con alta rotación de stock.

Las soluciones que proponen permiten mejorar el seguimiento del consumo de materias primas, el de productos en curso, optimizar los tiempos de contabilización de stock en almacén y en las exposiciones, así como controlar exhaustivamente el producto disponible para la venta.

"En este caso, todo pasa por la digitalización de la cadena de suministro. El proyecto que estamos trabajando con Myruns obedece al objetivo de minimizar, gracias a la digitalización, posibles errores y, para ello, estamos desarrollando un sistema piloto en la planta de Bilbao que nos permitirá seguir la trazabilidad de las chapas de las botellas mediante la inclusión de unas etiquetas de RFID (identificación por radiofrecuencia) en todos los pallets", remarcó Aitor Urizar.

Agregó que: "Lo que buscamos es hacer un primer piloto en nuestra línea de vidrio para hacer el seguimiento del uso de los tapones de las botellas de vidrio. Esto nos permitirá que sea un proceso transparente para el usuario, tener la información a tiempo real y, por supuesto, eliminar los posibles errores de captura de la información. Este es un primer paso para conocer la tecnología y poder abarcar nuevos retos en nuestra cadena de suministro".