SoftBank desembolsa 680 millones en Sorare, un "criptojuego" de fútbol

Sorare, el juego de fútbol de fantasía basado en blockchain, levantó una ronda de 680 millones de dólares liderada por SoftBank. Además, cuenta con inversiones de jugadores como el inglés Rio Ferdinand y el español Gerard Pique.

La empresa, con sede en París, dijo que la inversión valoró a la empresa en 4.300 millones de dólares. Fundado en 2018, esta plataforma en línea permite que los jugadores compren tarjetas que representan a jugadores de fútbol y creen equipos que compiten entre sí, con el resultado basado en el desempeño de los jugadores en juegos de la vida real.

Las tarjetas se negocian en forma de tokens no fungibles (NFTs), un tipo de activo criptográfico que registra el "estado de propiedad de los bienes digitales" en la cadena de bloques.

Thrilled to announce @SoftBank’s latest investment in Sorare, a leading player in #NFT-based fantasy sports. I'm proud to join the board and back an incredible founder @ni2las who is disrupting the way we live play with two things I’m passionate about-tech and sports.#OwnYourGame pic.twitter.com/BfY4c83Txx — Marcelo Claure (@marceloclaure) September 21, 2021