Que no te roben tus Bitcoin: así se pueden prevenir las estafas de criptomonedas

En el marco de la conferencia DescentralizAR, Daiana Gómez Banegas, de la ONG Bitcoin Argentina, dio algunas pautas para prevenir este tipo de fraudes

Daiana Gómez Banegas, de la ONG Bitcoin Argentina, brindó una charla que tuvo lugar durante el evento DescentralizAR sobre ciberseguridad.

Cómo evitar caer en estafas con pseudo-criptomonedas fue el título de la charla de Gómez Banegas. A lo largo de su exposición expuso cuatro tipos de estafas con criptoactivos:

Suplantación de identidad

Estafas al momento de la transacción

Sistemas piramidales

Shitcoins

"Con la pandemia nos vimos todos volcados al mundo digital de una forma masiva y que no había sucedido nunca antes", mencionó. Además, agregó que: "Muchos delincuentes -porque es la definición que les cabe a los que se hacen de estos datos-, vulneran líneas telefónicas o emulan cuentas personales de Facebook, Twitter o WhatsApp de usuarios referentes de la comunidad", dice la experta.

Además, la experta afirma que la modaliada de las cuentas faltas es una de las más comunes, así como interactúan con otros usuarios que genuinamente desean comprar o vender criptomonedas.

La seguridad de hacer las transacciones uno mismo

Ojo con la urgencia

Generalmente, según explica la oradora, los delincuentes manifiestan tener urgencia por concretar la operación. "Te propongo este trade porque necesito efectivo ahora", suelen decir. O dicen, "te propongo esta operación con un spread mucho menor, a un precio mucho más conveniente que el precio de mercado que puedes encontrar en otros lados".

Gómez Banegas recomienda tomar precauciones para chequear la identidad de la contraparte. Por ejemplo, solicitar una llamada por teléfono o videollamada para chequear que, efectivamente, se trate de quien dice ser.

P2P

La oradora mencionó las posibles estafas que pueden darse al momento de efectuar una operación de compraventa en efectivo en modalidad p2p (persona a persona, sin intermediarios).

Como recomendación, Gómez Banegas pide ir al punto de encuentro con una buena wallet ya instalada (la ONG Bitcoin Argentina recomienda Muun) y no permitirle al bróker que manipule el teléfono celular de su cliente.

"Algunas wallets tienen un modo de recuperación de contraseñas a través de un código QR" explica. Y añade que el bróker podría usar eso para hacerse de las claves privadas del usuario y robarle los fondos que tenga en su monedero.

Gómez Banegas agregó: "Si alguien me promete dinero, si alguien me promete ganancias absolutas, si alguien me exige un monto para ingresar al sistema, si alguien me pide que traiga referidos para incrementar mis ganancias, probablemente esté ante alguien que me quiere estafar".

De esta manera, la experta introduce así el tercer tipo de estafa con bitcoin y otras criptomonedas que son los sistemas piramidales. La enciclopedia en línea Wikipedia define a estos esquemas financieros, también llamados esquemas Ponzi, como «una forma de estafa que atrae a los inversionistas y paga utilidades a los inversionistas anteriores con fondos de inversionistas más recientes». Se añade en ese sitio web que «el esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas, y desconocen que otros inversionistas son la fuente de los fondos».

Cuidar la seguridad

Daiana Gómez Banegas comenta que Shitcoins: no aportan ningún valor. Para la especialista, de las miles de criptomonedas listadas en sitios como CoinMarketCap o Coingecko, la mayoría podría ser clasificada como shitcoins.

Muchos criptoactivos carecen de fundamentos que justifiquen su existencia y su única finalidad es la especulación sobre su precio.

"Está en el imaginario colectivo esto de ‘se me pasó el tren de bitcoin, ya está carísimo ¿cómo no lo compré cuando estaba a USD 100, o cómo no lo compré cuando estaba a USD 3.000?’", dice Gómez Banegas.

Añade la expositora que muchos desarrolladores y promotores de altcoins aprovechan esta narrativa para vender la idea de que determinada moneda será el próximo bitcoin.

Para Gómez Banegas, hay que quitarse de la mente la idea de que es tarde para entrar en bitcoin: "hay dos buenos momentos para comprar BTC: uno fue en 2009 y el otro es ahora".