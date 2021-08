Se multiplica el nacimiento de unicornios cripto: conocé ejemplos de este segmento en crecimiento

Las cripto ganan la atención del públicol, y las compañías centradas en el segmento están consiguiendo financiación de las empresas de capital de riesgo

El segundo semestre de 2021 acaba de empezar y ya hay un aumento en el número de unicornios que surgen en el mundo de las criptomonedas a medida que los años de negativa hacia las criptomonedas por parte de los inversores convencionales empiezan a desaparecer.

Desde que comenzó el año, más de 50 proyectos relacionados con la criptomoneda y la tecnología Blockchain han alcanzado el codiciado estatus de unicornio, y los analistas del mercado predicen que habrá más.

En el ámbito de las criptomonedas, Coinbase, el gigantesco exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, es un buen ejemplo de la rapidez con la que las empresas del sector de las criptomonedas pueden alcanzar un estatus prominente.

Con empresas de la talla de Amber Group, Blockchain.com y OpenSea que han pasado a formar parte del exclusivo club de empresas valoradas en más de mil millones de dólares, los analistas predicen que la lista seguirá creciendo a medida que aumente la adopción masiva de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

BlockFi

El primer puesto de la lista lo ocupa BlockFi. Esta empresa de servicios financieros para usuarios de criptomonedas, con sede en Nueva Jersey, logró cerrar su ronda de financiación Serie D con la impresionante cifra de u$s 350 millones en marzo de este año, fijando su valor en u$s 3 mil millones.

Los unicornios cripto se multiplican debido a la aceptación creciente de criptomonedas

Fundada por Zac Prince y Flori Marquez en 2017, BlockFi ha tenido una ronda impresionante en términos de financiación, teniendo en cuenta que la empresa solo logró recaudar u$s 50 millones en su ronda de financiación Serie C el año pasado.

BlockFi ofrece una variedad de productos a los inversores minoristas de criptomonedas, incluyendo un exchange de criptomonedas y una cuenta que genera intereses, así como préstamos de criptomonedas emitidos a bajos intereses. La empresa se jacta de ser uno de los pocos exchanges de criptomonedas que no tienen comisiones ni cargos de transacción.

Con estas ventajas, BlockFi ha visto crecer su base de usuarios de alrededor de 10.000 a finales de 2019 a más de 250.000 clientes minoristas y 200 inversores institucionales, y contando. Teniendo en cuenta su última ronda de financiación, el capital recaudado por BlockFi actualmente asciende a unos u$s 450 millones desde su creación.

Bitpanda

El siguiente es Bitpanda. Anteriormente conocida como Coinmal, esta startup y servicio de bróker de criptomonedas con sede en Austria alcanzó una valoración de u$s 1.2 mil millones tras una financiación Serie B en la que la startup recaudó u$s 170 millones.

La ronda de financiación fue liderada por Valar Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Nueva York que fue fundada en 2010 y que cuenta con el apoyo de socios como DST Global. Valar Ventures ha ido introduciéndose cada vez más en las startups de criptomonedas y también es un inversor en la aplicación de trading, Robinhood.

Aprovechando la creciente popularidad y aceptación de las criptomonedas, por no hablar del mercado alcista que a menudo aumenta los ingresos de los proveedores de infraestructuras de mercado de criptomonedas, la última ronda de Bitpanda es un paso adelante respecto a su ronda Serie A de hace nueve meses, cuando la startup recaudó u$s 52 millones.

Según el CEO de Bitpanda, Eric Demuth, la empresa ha sido rentable durante los últimos cuatro años de su existencia, destacando así a los inversores una notable ambición para el objetivo de la empresa de convertirse en la principal plataforma de pago e intercambio de criptomonedas de Europa.

"Somos rentables, y lo hemos sido durante cuatro años, pero en septiembre cambiamos de estrategia y quisimos convertirnos en 'la' plataforma de inversión para toda Europa", dijo Demuth.

El CEO de Bitpanda también señaló que la empresa está buscando más socios para acceder a más capital y a los mejores talentos. En cuanto a la calidad de los servicios, Bitpanda se considera un servicio reputado y rápido, por no hablar de una alternativa barata para los operadores e inversores de criptomonedas.

Fireblocks

El primer trimestre de 2021 también vio al proveedor de infraestructura de cripto y blockchain Fireblocks recaudar u$s 133 millones en su ronda de financiación Serie C.

La startup, que ayuda a las empresas eliminando las complejidades de manejar activos digitales, ha ido más allá y ha sumado u$s 310 millones tras su Serie D del 27 de julio.

La más reciente recaudación de fondos de Fireblocks ha catapultado la valoración de la empresa hasta los u$s 2,2 mil millones en sólo cinco meses. Teniendo en cuenta su última financiación, la startup con sede en Nueva York ha conseguido recaudar un total de u$s 489 millones desde su creación.

Fireblocks ha visto crecer su base de usuarios desde principios de año, pasando de unos 150 a 500 clientes. Además, los ingresos anuales recurrentes de la empresa también han aumentado en más de un 300% en los dos últimos trimestres de 2021.

El CEO y cofundador de la firma, Michael Shaulov, ha dicho que "esperan cerrar el año con un aumento del 500%."

Considerando que los ingresos anuales recurrentes de la compañía en 2020 vieron un aumento del 450% en comparación con 2019, 2021 ha visto un impulso de valoración para la compañía.

"Ya hemos ajustado tres veces nuestra predicción de ingresos para 2021", añade Shaulov en relación a la valoración impulsada.

Bakkt

Tras salir a bolsa mediante una fusión con VPC Impact Acquisition Holdings en enero de 2021, la valoración de Bakkt se fijó en 2,1 mil millones.

El exchange de futuros de Bitcoin, respaldada por Boston Consulting Group y Microsoft, recibió u$s 207 millones en efectivo y otros u$s 325 millones de otros inversores, sin olvidar los u$s 50 millones de Intercontinental Exchange.

Se espera que el dinero recaudado por Bakkt financie el avance de la empresa hacia un enfoque de aplicaciones de consumo para los activos digitales. Según los informes, más de 400.000 clientes se han prerregistrado en la aplicación de Bakkt, pues la plataforma admite más de 30 programas de fidelización.

La empresa ofrece funciones de negociación y pagos en criptomonedas con un mercado de derivados de futuros y opciones de Bitcoin totalmente regulado.

CoinDCX

Recientemente, el exchange de criptomonedas indio CoinDCX anunció que ha recaudado USD 90 millones en una ronda de financiación Serie C.

La startup con sede en Mumbai pasará a la historia como la primera empresa de criptomonedas de la India en alcanzar el estatus de unicornio tras la ronda de inversión que fue liderada por B Capital Ground, así como la participación de Block.one, Polychain, Jump Capital y Coinbase Ventures.

Hasta ahora, CoinDCX ha reunido a más de 3.5 millones de usuarios con la intención de utilizar los fondos de su última recaudación para acelerar el proceso de incorporación de usuarios hasta 50 millones de usuarios en la India.

En un anuncio, el CEO de CoinDCX, Sumit Gupta, dijo que la empresa "unirá sus manos o se asociará con actores clave de la tecnología financiera para ampliar la base de inversores de criptomonedas, establecerá una instalación de Investigación y Desarrollo (I+D), reforzará las conversaciones sobre políticas a través del discurso público, trabajará con el gobierno para introducir regulaciones favorables, educación y aumentará las iniciativas de contratación".

Este movimiento de CoinDCX llega en un momento de gran incertidumbre regulatoria por parte del gobierno indio respecto a su postura sobre las criptomonedas. Si bien varios actores del mercado han presentado propuestas de marcos regulatorios, el gobierno indio ha condenado durante mucho tiempo el uso de las criptomonedas.Blockchain.com

El auge de las criptomonedas, su valorización y aumento de uso pone en la mira como inversión a empresas exchange y del ecosistema

Anteriormente conocido como Blockchain.info, Blockchain.com es una billetera y exchange de criptomonedas muy popular que ha crecido significativamente desde sus inicios en 2011.

Con más de u$s 800 mil millones en transacciones de criptomonedas hasta la fecha, Blockchain.com recaudó u$s 120 millones en una ronda de financiación, con lo que el valor de la plataforma superó los mil millones de dólares.

Blockchain.com comenzó como un explorador de cadenas de bloques que permite acceder a las cadenas de bloques de Bitcoin (BTC) y a todos sus datos transaccionales, desde las comisiones hasta el número de confirmaciones de cada transacción, así como las billetereas de los monederos.

La plataforma sirve actualmente a más de 30 millones de usuarios activos y ha visto triplicarse su base de usuarios en el último año. Blockchain.com ha desarrollado un soporte para la exploración y el intercambio de otras criptomonedas basadas en la cadena de bloques además de Bitcoin.

Poco después de recaudar u$s 120 millones, Blockchain.com procedió a recaudar otros u$s 300 millones en marzo, fijando su valor en la exorbitante cifra de u$s 5.2 mil millones. Esto formaba parte de la ronda de serie C de la empresa, en la que participaron empresas de capital riesgo como DST Global, VY Capital y Lightspeed Venture Partners.

El capital institucional está listo para fluir al espacio de las criptomonedas

Con cada ciclo de caída y auge de Bitcoin, el mercado de las criptomonedas seguirá creciendo, dado que los expertos del mercado predicen que la manada de unicornios se expandirá aún más en 2021.

Los pioneros en el espacio de las criptomonedas están empezando a cosechar sus fortunas después de años de trabajo a través de las muchas fases de la volatilidad de las criptomonedas.

A medida que más empresas siguen alcanzando el estatus de unicornio, la evidencia de que el mercado de las criptomonedas se mueve lenta pero seguramente hacia la madurez se ha hecho evidente. Hay un claro aumento del flujo de capital institucional en el espacio de las criptomonedas y, con ello, es sólo cuestión de tiempo que las criptomonedas s se vuelvan habituales.

Fuente: Cointelegraph