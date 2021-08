Negocios cripto: Renombrado exchange prepara inversión de hasta u$s500 millones para estas cripto

La firma de criptomonedas Coinbase, que gestiona una de las principales plataformas de compraventa de bitcoin y otras divisas digitales, busca ser el exchange líder en el mercado cripto.

Y es que la firma de compraventa de criptodivisas anunció la inversión de u$s500 millones en dichos activos digitales, de acuerdo a lo informado por Brian Armstrong, cofundador y director general de Coinbase en su cuenta oficial de Twitter .

"Recientemente recibimos la aprobación de la junta para añadir más de 500 millones de dólares en criptomonedas a nuestros activos existentes", indicó el directivo en el mensaje. "E invertiremos el 10% de todas las ganancias en el futuro en criptomonedas", precisó.

We recently received board approval to purchase over $500M of crypto on our balance sheet to add to our existing holdings. And we'll be investing 10% of all profit going forward in crypto. I expect this percentage to keep growing over time as the cryptoeconomy matures. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 19, 2021