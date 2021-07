Empoderadas: líderes regionales del sector IT revelan los secretos para "ganarle" a la pandemia

Principales referentes de la región analizaron los transformación del sector IT y la modificación de los parámetros laborales. Todos los detalles

Red Hat convocó a un grupo de mujeres que lideran la transformación en empresas de diferentes industrias en Latinoamérica.

Del encuentro participaron: Andrea Cavallar, director, Solutions & Technology Practices LATAM de Red Hat, Patricia Cuenca gerente de Planeamiento y Procesos de Swiss Medical Group, María Ángeles Krawec, director Datacenter e Infractructure de Telecom Argentina, y Viviana Cristancho Cruz, líder de arquitectura en la Superintendencia e infraestructura de Colombia. El panel estuvo moderado por la periodista Martina Rua.

Andrea Calallar, directora de Red Hat, que comentó que "observamos que había muchos clientes que querían transformase, actualizar sus proyectos digitales, y saber cómo funcionaba el open source". "Es un cambio muy fuerte. Tratamos de trasmitir la forma de trabajo colaborativo para lograr que las empresas crezcan", añadió.

Krawew rememora que "cuando comenzó la pandemia vimos que todo lo que hacíamos en Internet era relevante". "La casa pasó a ser un combo de todas las actividades. La importancia del cliente interno nos incentivó a brindar nuevas soluciones y servicios, que se podían pensar y hablar de otra manera. Todo esto lo pudimos hacer por la resilencia, porque dentro de nuestra transformación tuvimos que innovar", resaltó.

La ejecutiva enfatizó que el lugar como líder se modificó. "Logramos una mejora, pudimos ser más eficientes. Y la operación de que teníamos que estar todos en un mismo lugar para resolver algo, cambio. Ya no se necesitan que las persona estén en el mismo lugar para resolver algo". destacó.

Por su parte, Cristancho Cruz, como líder de arquitectura, precisó que "en el sector público tuvimos que digitalizarnos en cuestión de días". "En Colombio actuó como un acelerador de la digitalización. Un ejemplo, fue la interacción con la justicia", subrayó.

Cuenca coincidió con las ejecutivas y resaltó que antes de la pandemia ya trabajaban en la digitalización. "Servicios como la telemedicina se volvió una necesidad. Antes la receta por telemedicina era cuestionada, hoy es una necesidad. Fue un gran desafío. En particular mi rol creció en intensidad, y en las prioridades. Nosotros somos 12.000 empleados y tuvimos que robustecer todas las plataformas para acompañar a todos los pacientes", destacó.

Red Hat, Andrea Cavallar

Catalizador del cambio

Asimismo, la pandemia funcionó como un modo de dinamizar los procesos de digitalización que ya venían en marcha. Krawew recordó que "encontramos que la tecnología facilitó procesos, en una semana 25.000 empleados pudieron empezar a trabajar en forma remota, con herramientas colaborativas, hicimos aplicaciones en menos de una semana, para que nuestros clientes puedan ir a pagar en forma remota". "Esto llego para quedarse, facilitamos procesos y se modificó la forma de trabajar, armando tribus, donde cada uno tiene su rol", subrayó.

Por su parte, Cuenca consideró que la innovación y la diversidad es clave para los diferentes equipos. "Pero por otra parte es incomoda porque genera enfrentarse con un desafío", advirtió.

Cristancho Cruz resaltó que "tener diferentes perspectivas y plantear soluciones innovadores es clave". "Nuestro equipo es multidisciplinario, hay diferentes áreas académicas y en verdad, logramos que se pueda llegar a mejor a diferentes personas. Somos un equipo muy heterogéneo, gran parte es liderado por mujeres", destacó.

Cavallar coincidió y agregó que "tratan de mostrar que las comunidades son fuente de la innovación, no importa su formación académica, sino su capacidad de transformación". "Está más que probado que el open sources genera una mayor interacción. Nosotros tratamos de transmitir el espíritu de la comunidad. Queremos incluir a todos para garantizar que las soluciones que estamos desarrollando sean para todos", remarcó.

Igualdad no es lo mismo que equidad

Otro de los puntos clave de la reunión fueron las comodides que trajo aparejada la adaptación del trabajo en casa. Krawec contó que ella vive "lejos del trabajo y el tiempo de traslado se ganó". "Encontré un tiempo que antes no tenía. Dentro de Telecom se hacen un montón de acciones, como: micro rutina de gym, acciones de contención, al principio no se sabía si volvíamos en seguida o no, y ahora que vamos a un entorno hibrido el poder elegir se vuelve un factor muy valorado", reconoció.

Asimismo, Cuenta consideró que la situación de pandemia "nos igualo a todos". "Todos teníamos que liderar con los hijos en casa, eso genero empatía. Nos estamos adaptando, ahora hay una nueva normalidad, pero es difícil porque representa muchos cambios pero es parte de la adaptación, y al mismo tiempo, entender que al tener chicos chiquitos tenemos que ver los diferentes horarios, y las diferentes necesidades", comentó.

"Creo que al principio todos tuvimos una curva. Nosotros empezamos a trabajar por proyectos. Nos tuvimos que adaptar por metas, y cada uno podía ir cumpliéndola en los horarios que podían. Yo aprendí que la salud mental, y corporal es fundamental. Se crearon unos buenos hábitos que es importante mantener", remarcó Cristancho Cruz.

Mujeres tech

Desafíos

Sin embargo, este es un camino que recién comienza y está lleno de desafíos. "Creo que nosotras tenemos que ser un ejemplo para las generaciones que viene. Nuestro rol se volvió fundamental, y más como mujeres, de poder hacer mucha cosas al mismo tiempo", estimó Cuenca.

Krawec, apuntó que la clave pasa por la diversidad. "Se vive de esa manera que va más allá del género. Estamos en un momento de continuo aprendizaje. Y es en esa diversidad en donde más se aprende. Yo he tenido más encuentros one to one que en la presencialidad. Y eso nos da más confianza con el otro", enfatizó.

Por último, Cuencas describió que "el liderazgo femenino tiene un componente más humanos, más de hermana, madres, psicóloga". "Con mi equipo tuve una abertura de saber que pod{ian contar con el apoyo, de saber que había problemas y que todos podemos pasar por esto. Tenemos varias mujeres que lideran proyectos Open Sources, creo que todas las empresas tienen que ser más abiertas", estimó.

Por otro lado, como parte de las acciones continuar con la incorporación de mujeres en la industria IT, Telecom acaba de lanzar un programa que se llama Chicas Digitales, para chicas de 12 a 16 años para incentivar el gusto de aprender a programar. Y para terminar de desmitificar que la industria IT sea un terreno exclusivo para hombres.