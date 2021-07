Gran paso para la ciencia: un hombre con parálisis cerebral logra "hablar" a través de una computadora

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine detalla cómo han descodificado las señales nerviosas del cerebro de una persona con parálisis

Un hombre de 36 años con parálisis e incapacidad para hablar desde los 20 años a causa de un infarto cerebral ha podido comunicarse gracias a una computadora que decodifica y reproduce señales que llegan de un implante neural.

Milagro

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine describe cómo un equipo de investigadores estadounidenses han materializado este milagro de la ciencia con un hombre que sufre cuadriparesia, no es capaz de controlar la función motora de sus extremidades, y anartria, incapacidad de articular palabras a causa de su lesión cerebral.

La tecnología permitirá que más personas con parálisis puedan volver a comunicarse

El hombre, asegura el estudio, puede emitir "gruñidos y gemidos" pero no un habla inteligible. Pam Belluck, periodista de The New York Times, asegura en su artículo sobre el estudio que el paciente se llama Pancho y que la primera frase que ha emitido a través de la computadora es: "Mi familia está fuera".

Los investigadores de este revolucionario estudio implantaron en el cerebro de Pancho un dispositivo capaz de reconocer las señales nerviosas. El electrodo tiene 6,7 centímetros de largo, se detalla en el artículo académico, y ha ido recogiendo datos cerebrales durante casi 2 años.

Volver a comunicarse a través de una pantalla

En 48 sesiones repartidas a lo largo de 81 semanas que tenían lugar en casa del paciente o en una oficina cercana, los investigadores han grabado 22 horas de actividad de la corteza cerebral mientras Pancho trataba de responder a preguntas.

Sentado frente a una computadora y conectado al mismo a través de un cable enlazado a su implante, Pancho leía frases y preguntas que aparecían en la pantalla, pensando una respuesta usando tan solo palabras incluidas en un vocabulario predefinido de 50 palabras.

Gracias a algoritmos de inteligencia artificial que utilizan el deep learning, la computadora ha configurado modelos computacionales para detectar y clasificar esas palabras en base a los patrones grabados de la actividad nerviosa del cerebro.

David Moses, uno de los autores del estudio, ha detallado a The New York Times que "su sistema traduce la actividad cerebral que normalmente hubiera controlado su tracto vocal para emitir palabras y frases".

El experimento hecho en Inglaterra es similar al visto en esta imagen

En un vídeo de la investigación que se puede ver en la web de The New England Journal, se observa al paciente conectado a través del implante cerebral y sentado en una silla roja frente a una pantalla negra.

La pantalla muestra una frase que dice "buenos días" en inglés, ante la que aparece un breve "hola" descodificado desde el cerebro de Pancho. La conversación continua, con la computadora preguntando, "¿cómo estás?". Tras unos segundos y la emisión de varios sonidos incomprensibles por parte de Pancho, se lee: "Estoy... muy... bien".

En el preludio de la investigación, los autores aluden a la "capacidad de la tecnología para restaurar la habilidad comunicativa de una persona con parálisis" y el potencial que ello tiene para "mejorar la autonomía y la calidad de vida".

Otros estudios han tratado de eliminar los cables para estudiar las señales del cerebro, mientras que Elon Musk trata de conectar al ser humano con las máquinas a través de un pequeño chip que se implanta en el cráneo y que puede leer y escribir la actividad cerebral.

De momento, la vida de Pancho definitivamente ha cambiado gracias a esta última investigación y el mundo científico sigue avanzando para que el descubrimiento pueda beneficiar a muchas más personas en el futuro, según reveló un artículo del sitio Business Insider.