Fueron por la banca tradicional, ahora por las bigtech: qué son los "token de utilidad" y sus ventajas al invertir

Diversos proyectos basados en la blockchain se proponen como una infraestructura alternativa en Internet y registran cierto éxito. Claves del fenómeno

El mercado cripto está viviendo jornadas de cierta serenidad luego de que el Bitcoin finalmente se "estacionara" en el rango de u$s30.000 a u$s 40.000 tras el récord de abril cuando tocó los u$s63.000.

Así, su cotización "viajó en el tiempo" a enero, cuando todo era entusiasmo a raíz de los picos históricos que rompía semana a semana. Ahora, el mercado está tranquilo y la inversión del momento perdió parte de su brillo ante la mirada de los ahorristas argentinos que continuamente están buscando nuevas formas de inversión. Así, se están animando por apostar por otros "tokens".

¿Qué es un token? es la representación digital de valor económico. En tanto, se llama token nativo a la criptomoneda propia de una plataforma, como puede ser el Ether (de la red Ethereum) o el bitcoin en la red homónima.

Además están los utility tokens, es decir, divisas virtuales que permiten "fondear" un proyecto que no necesariamente está vinculado a lo financiero sino que muchas veces brinda un servicio basado en la blockchain. Y muchos de ellos ya están dando que hablar en 2021.

En ascenso

"Los tokens de utilidad son activos que, además de su atractivo especulativo, se utilizan para obtener algún servicio, bien o beneficio dentro de alguna plataforma", señala a iProUP Nicolás Verderosa, CEO de Kephi Gallery.

Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, agrega a iProUP que estos activos "son comprados por las personas con la intención de usar para acceder a algo en el futuro".

"Por ejemplo, una empresa que desarrolla un juego online podría emitirlos para financiarse. Luego, los propietarios de esos tokens pueden gastarlos en compras dentro del juego. Así, los desarrolladores obtienen acceso a capital y los jugadores consiguen tokens para uso futuro", señala.

En 2021, entre los tokens de utilidad más importantes se vincularon aquellos que buscan "descentralizar" la infraestructura de Internet. Es decir, basarse en la blockchain para que sean los usuarios quienes ofrezcan servicios a otros, como almacenaje de archivos en Internet o el hosting de sitios web.

Las billeteras sin custodia permiten comprar, vender y guardar tokens incluso antes de que estén listados en los exchanges centralizados

Es decir, estas blockchain brindan una alternativa a las prestaciones de Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google, Dropbox y otros gigantes tecnológicos. Algunos de estos proyectos tuvieron una fuerte suba en abril y perdieron parte de su valor, siguiendo la tendencia del panel cripto. Pero la cotización se multiplicó en el primer semestre en vez de mantense estable como Bitcoin:

Filecoin : Se erige como un marketplace de soluciones de almacenamiento entre personas. Su token $FILE Arrancó el año en los u$s24, subió a u$s200 en abril y hoy está cerca de los u$s48

: Se erige como un marketplace de entre personas. Su token $FILE Arrancó el año en los u$s24, subió a u$s200 en abril y hoy está cerca de los u$s48 Internet Computer Protocol : promete ser la primera blockchain que corre a la velocidad de Internet para servir contenido en sitios web . Se lanzó en mayo con un valor de algunos centavos, se expandió fuertemente hasta los u$s400 y hoy está en los 40 dólares

: promete ser la primera blockchain que corre a la velocidad de Internet para . Se lanzó en mayo con un valor de algunos centavos, se expandió fuertemente hasta los u$s400 y hoy está en los 40 dólares The Graph: fue diseñado para ofrecer búsquedas de archivos con curadoría de los propios usuarios. Comenzó 2021 en u$s0,36, trepó hasta u$s2,6 y cerró el primer semestre en u$s0,60

Según el ejecutivo, lo interesante de estos tokens es que "no dependen 100% de la suerte de Bitcoin o Ethereum. Aun en condiciones generales de mercado bajista, pueden prosperar si el producto al cual están vinculados es exitoso".

En este sentido, Verderosa remarca que si bien el valor de estos instrumentos responde a oferta y demanda, "al tener un uso específico, el interés de inversores y su precio irá incrementándose a medida que su utilidad lo haga".

"En líneas generales, creo que lo descentralizado va a ir ganándole terreno a lo centralizado. En este caso, a medida que pase el tiempo, y con una real adopción de la tecnología blockchain, es muy probable que empresas como Filecoin e ICP puedan superar a AWS y Microsoft Azure. Claro que habrá que ver la calidad del servicio brindado y los costos", completa.

En la misma sintonía, Burbarch remarca que "determinados protocolos pueden llegar a ofrecer una competencia a estos servicios, pero aún resta desarrollo para encontrar el equilibrio entre precios, incentivos y calidad de sus prestaciones".

Verderosa asegura que entre los tokens de utilidad con mayores más oportunidades de crecimiento se destacan HT, BNB y Kardia, que permiten abonar transacciones dentro de las redes de los exchanges Huobi, Binance; y la blockchain de KardiaChain, respectivamente.

En tanto, Burbach destaca el mencionado Filecoin, además de Siacoin y Storj, que prometen una alternativa descentralizada, segura e incensurable a sistemas de almacenamiento en la nube como DropBox o Google Drive. Y cuyas cotizaciones avanzaron hasta 10 veces en lo que va del año.

Cómo comprar

Mucho de estos proyectos no están listados en los principales exchanges, por lo que habrá que contar con una billetera de criptomonedas sin custodia. Es decir, aquellas en las que el usuario mantiene en su poder la clave privada o una frase semilla compuesta por varias palabras (entre 12 o 24) que permiten recuperar la cuenta. Entre las más importantes se encuentran:

Metamask : la más usada, que está disponible como extensión para Chrome o aplicación. Es compatible con Ethereum y BSC

: la más usada, que está disponible como extensión para Chrome o aplicación. Es compatible con Ethereum y BSC Trust : otra de las apps más populares, sólo disponible como app para teléfono o computadora. Permite usar Ethereum, BSC y Bitcoin

: otra de las apps más populares, sólo disponible como app para teléfono o computadora. Permite usar Ethereum, BSC y Bitcoin Otras opciones: Conomi y Guarda, entre otras, también son compatibles con estas redes

Al abrir una cuenta en estos servicios, se generará automáticamente una frase semilla que habrá que anotar en hojas de papel (no en la PC ni una foto del celular para evitar robos por hackeos) y guardarla en diferentes lugares. Si se pierde esta frase, no habrá forma de acceder a los fondos.

Los tokens de utilidad crecieron fuertemente este año y son una buena oportunidad de inversión

Luego, habrá que seguir los siguientes pasos:

Fondear a la billetera : en la sección Configuración se accede y copia la clave pública, una larga sucesión de letras y números que funciona como CBU: es la dirección donde se enviarán fondos

: en la sección Configuración se accede y copia la clave pública, una larga sucesión de letras y números que funciona como CBU: es la dirección donde se enviarán fondos En Binance, BuenBit, Bitso u otro exchange adquirir Ether , si el token funciona en Ethereum; o BNB , si funciona en la Binance Smart Chain, y transferir saldo a la clave pública de la wallet

u otro exchange adquirir , si el token funciona en Ethereum; o , si funciona en la Binance Smart Chain, y transferir saldo a la clave pública de la wallet Ingresar a la página oficial del proyecto y hacer clic en Buy (comprar) y ser dirigido a un exchange descentralizado

Luego habrá que ingresar la cantidad a cambiar por el nuevo token, elegir la billetera que se posee para conectar la cuenta y aceptar la transacción.

"Si bien es posible encontrar 'gemas' en Uniswap, que funciona en Ethereum, muchas veces las comisiones absorben la posible ganancia de la operación", advierte Verderosa.

Por lo tanto, se pueden privilegiar los tokens que funcionen en redes más económicas como BSC, Cardano, Polkadot o KardiaChain. De hecho, muchos proyectos poseen sus contratos inteligentes en más de una de esas plataformas.

Finalmente, sólo restará esperar que se valoricen. Para que suceda, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirma a iProUP que la única opción es que registren "una fuerte adopción". En efecto, una vez que un major exchange comienza a listarlos, el valor de estos activos comienza a crecer.

Verderosa añade: "El valor del token va de la mano con el buen desarrollo del proyecto al cual está vinculado. Y si tiene una utilidad específica, las posibilidades de revalorización son mayores".

Sin embargo, antes de apostar por uno u otro token, es primordial cumplir con uno de los principales mandamientos cripto: Do your own research ("Hacé tu propia investigación").

"Cuando se piensa en el valor intrínseco de los tokens, es recomendable ver para qué sirven, es decir si tienen utilidad. Si esa condición no está presente, estamos ante un activo meramente especulativo y por ende mucho más prescindible", cierra Verderosa.

Así, informándose sobre el proyecto, sus posibilidades de aprovechamiento y quiénes están detrás se reducirá el riesgo de la inversión, que nunca debe superar lo que se esté dispuesto a perder.