Se jubiló a los 43 y tienen un imperio: estos son los 6 pasos que siguió para lograrlo

Este ingeniero solo tiene 43 años y ya es un jubilado que puede vivir sin trabajar por el resto de su vida. ¿ Encontró la clave?

Jim White es ingeniero. Tiene 43 años y después de elaborar un plan minucioso se jubiló con un sumo millonaria en su cuenta financiera. Casi veinte años antes que el común de los mortales. ¿Cómo logró el sueño de muchos?

White elaboró un plan detallado de ahorro, utilizó herramientas presupuestarias y se pagó a sí mismo primero. También pagó sus deudas e incluso redujo su tamaño para reducir sus gastos y ahorrar más.

El jubilado más joven

En la actualidad, su patrimonio es de 1,6 millones de dólares y no volverá a trabajar. Es, sin duda alguna, un caso de éxito del movimiento FIRE (Financial Independence, Retire Early), que promueve el retiro a la edad más temprana posible. Además, compartió su plan de ahorro para que puedan imitarlo.

En particular se basó en seis movimientos:

- Empezó por mirar su dinero: El uso de software de gestión de presupuestos y dinero -empezó usando Quicken y ahora utiliza Personal Capital- le hizo ver su dinero de forma diferente. Con el tiempo, se dio cuenta de que tenía muchas deudas de consumo.

"Empecé a añadir todas mis cuentas y ver todo en un solo lugar me abrió los ojos por completo. Fue la primera vez que vi realmente la cantidad de deudas que tenía y me quedé alucinado", dijo White a Insider. Al utilizar un software de gestión del dinero, se dio cuenta de dónde tenía que mejorar y encontró un punto de partida.

- Pagó su deuda de consumo, "Un poco antes de la graduación, tenía alrededor de 30.000 dólares en deudas de tarjetas de crédito", dijo a Insider. "Era sólo deuda de consumo, gastada en cosas no esenciales". Con el tiempo, pudo pagarla. "Me llevó unos cuantos años. Y una vez que lo hice, me centré en pagar mi coche", dijo.

Su experiencia en el pago de la deuda le hizo ver el dinero de forma diferente. "Cuando estás endeudado, pierdes dos veces. En primer lugar, estás desperdiciando una parte del dinero cada mes para pagarlo. La segunda es que ese dinero podrías haberlo puesto en ahorros o inversiones, y podría haber empezado a crecer y a trabajar para ti", dijo.

- Calculó su número de FIRE, es decir, White utilizó un software para hacer un seguimiento de cuánto gastaba y ahorraba, y esta información le ayudó a calcular su número FIRE, o la cantidad que necesitaría ahorrar para dejar el trabajo a tiempo completo.

"El software te muestra exactamente tu situación financiera y luego puedes hacer un seguimiento de tus ingresos y gastos y averiguar cuánto estás gastando realmente cada año en comparación con lo que estás ganando", dijo. "Eso puede darte un punto de partida para saber cuánto dinero necesitas tener guardado".

Utilizó la popular regla del 4% para calcular su número FIRE, que analiza cuánto dinero necesitarías suponiendo que retiras el 4% de tu dinero cada año.

EL ahorro como fuente principal

- Redujo sus gastos: Una vez que tuvo un objetivo, empezó a ahorrar más. Para ello, y para que la vida más adelante fuera más asequible, él y su familia redujeron el tamaño de su casa de 2.400 pies cuadrados en Cleveland. "Había habitaciones que apenas utilizábamos", dice. "Pero, estás atascado pagando por ellas en un pago de hipoteca, más el mantenimiento, las reparaciones y la limpieza". La decisión de alquilar en lugar de ser dueños de su casa les dio la flexibilidad para moverse.

- Aumentó sus ingresos consiguiendo aumentos: Decidió centrarse en conseguir aumentos en el trabajo en vez de tomar trabajos secundarios o extra para aumentar sus ingresos. "Creo que muchos de nosotros tenemos miedo de hacer esto, incluido yo al principio", dijo. "Pero en los últimos años, antes de dejar mi trabajo, empecé a hacerlo una o dos veces al año".

Se pagó a sí mismo primero y programó depósitos automáticos: White utilizó la popular estrategia de "pagarse a sí mismo primero" con todos sus ahorros e inversiones. Con esta estrategia, el dinero se ahorra automáticamente antes de poder gastarlo. "Cada día de pago, el dinero entraba automáticamente en mi 401(k), lo mismo para mi mujer, así como en una cuenta de ahorro para la salud", dijo.

Luego, ahorraba fuera de esas cuentas. "Uno o dos días después del día de pago, el dinero salía automáticamente de mi cuenta corriente y pasaba a una cuenta de ahorro, y más dinero se trasladaba a una cuenta de corretaje donde se invertía automáticamente", dijo.

No sólo significaba ahorrar más, sino que también le permitía ahorrar de forma más constante. Al ahorrar constantemente, aumentar sus ingresos y ahorrar más, pudo alcanzar su objetivo de un millón de dólares de patrimonio neto para retirarse con solo 43 años.