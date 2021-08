Cómo invertir y sacar provecho de un proyecto cripto desde el conocimiento de su génesis

Riesgo de crédito: ocurre cuando la contraparte no es capaz de devolver el capital que se le presó.Técnicamente las criptomonedas no presentan un riesgo de crédito porque no hubo un préstamo por parte del inversor, sino la compra de una moneda que le permite utilizarla para las funcionalidades que conlleve el proyecto. Sin embargo, en la práctica, si el proyecto fracasa, el precio de la moneda se desplomará y el inversor nunca recuperarrá su dinero. El problema es que este riesgo se ve magnificado si los encargados del proyecto pueden quedarse con el dinero recaudado y desaparecer fácilmente porque no se encuentran regulados dentro de un sistema bursátil. Esta es la contracara de aquella ventaja que describimos anteriormente como accesibilidad. Por ejemplo, la magnitud de estafas durante 2017 fue tal que tanto Google, como Facebook y Twitter debieron prohibir la publicidad de proyectos cripto hasta el año pasado.