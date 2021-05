Fuertes ganancias: ¿cuánto hubieras ganado si invertías en Dogecoin hace un año?

Desde que fuera lanzada a la fama por Elon Musk, Dogecoin no deja de sorprender con su crecimiento y le ha generado ganancias a varios inversores

Más allá de criptodivisas como el bitcoin, que sigue siendo la principal referencia para los inversores, hay otros tokens como es el caso de dogecoin que acumulan revalorizaciones realmente llamativas en lo que va de año.

La divisa digital que nació como un meme de internet se ha convertido en una auténtica revolución. Se ha disparado más de un 12.000% desde el mes de enero y su recorrido parece ser imparable. La entrada de inversores minoristas a través de canales como Reddit o Discord o la promoción por parte de referentes empresariales como Elon Musk no han servido sino para disparar aún más su cotización.

Tras conquistar máximos tras máximos, la criptomoneda, que utiliza una tecnología muy similar a la de Litecoin, dejó de ser una broma hace tiempo. Y lo dejó de ser porque aglutina más volumen de usuarios y comentarios positivos. Las posiciones ya no se toman como rebelión ante el sistema, sino que tienen un fondo de más largo plazo.

De simple meme casi en broma, dogecoin pasó a convertirse en una de las criptomonedas con mayor rendimiento

Dogecoin subió recientemente a un máximo histórico de más de 55 céntimos de euros, coronando aún más a la criptomoneda a cotas más elevadas. El último rally se produjo antes de que el CEO de Tesla, Elon Musk, expusiese en la NBC que el token podría generar aún más demanda. Un elogio que se añaden a los muchos otros que ha realizado a través de su cuenta de Twitter, pero que ahora trasladó a una mayor audiencia.

De ahí a la pregunta clave: ¿cuánto dinero habrías ganado al invertir 1.000 euros en dogecoin desde el mes de enero? El resultado es realmente espectacular. Si compraste este token a inicios del ejercicio habrás disfrutado de enormes beneficios durante estos últimos 4 meses.

De esta manera, una inversión de 1.000 euros en dogecoin el 1 de enero de 2021 a un precio inferior a un céntimo de euro por unidad, tendría un valor de 121.000 euros si se toman como referencia los máximos históricos. Dicho de otro modo, habría supuesto un beneficio superior al 12.000%.

Se trata de un porcentaje significativamente más alto que el de otras criptomonedas como bitcoin y ethereum, que crecieron un 95% y 369% durante el mismo período de tiempo, respectivamente. Una inversión en bitcoin de 1.000 euros valdría unos 1.953 euros, mientras que una en Ethereum sería de unos 4.700 euros sobre su cotización en la actualidad.

Los riesgos de invertir en dogecoin

Pero antes de comprar dogecoin con la esperanza de capitalizar beneficios, es importante recordar que la popularidad y la confiabilidad no necesariamente van de la mano, y muchos han advertido sobre el potencial de burbuja de este token.

Uno de los que impulsó el crecimiento de dogecoin con sus tuits fue Elon Musk

En este sentido, el principal consejo es que una divisa como dogecoin cuyo valor, es extremadamente volátil, no debe ir de la mano de una inversión elevada. Es decir, no invertir aquello que no estás dispuesto a perder completamente.

"Supongo que (el rally) no durará, especialmente para una criptomoneda como dogecoin, que nunca tuvo la intención de ser un sistema de pago o una reserva de valor", comenta en declaraciones a la CNBC Adam Zadikoff, director de operaciones de BRD, un popular monedo de criptodivisas que cuenta con más de 7 millones de usuarios. "Sí, puedes ganar dinero rápido si lo haces en el momento adecuado, pero es terrible intentar medir el tiempo del mercado, ya que es algo que no funciona", comenta.

Muchos iniciados en el mercado de criptomonedas no comprenden la diferencia entre los respectivos aumentos de precios del bitcoin y dogecoin.

Si bien el criptoactivo de mayor capitalización bursátil tiene incentivos económicos incorporados para que los mineros continúen creando nuevos bitcoins y hay un límite máximo de 21 millones de tokens que puedan existir, dogecoin no dispone de tal infraestructura. En cambio, ha sido impulsado por la emoción en los hilos de Twitter y Reddit, indicó Business Insider España.

"Ves el poder que tienen las redes sociales para hacer que la gente opere en masa", dice asegura Zadikoff sobre dogecoin. "Esta es el activo que está desatado y capturando la atención de los inversores en estos momentos", sentencia.