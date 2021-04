Salir a conquistar el mundo: 3 claves para internacionalizar exitosamente tu empresa

Muchas empresas se dieron cuenta de la importancia de estar preparadas para exportar. De esta forma, hicieron más relevantes a las firmas de traducción

La internacionalización de las empresas es una válvula de escape para muchas startups que enfrentaron problemas durante la crisis generada por la pandemia global de coronavirus COVID-19 y, por tal motivo, pérdida de clientes y de movimiento empresarial durante esos meses de cuarentena y de restricciones.

De hecho, muchas empresas entendieron la importancia de estar preparados para afrontar las exportaciones y, de este contexto, surge la relevancia de las firmas de traducción.

Miles de empresas vieron en estas acciones la línea de flotación de sus negocios, ya que el comercio interior mermó, mientras que otros países pudieron realizar operaciones económicas a gran escala, y demandar productos de diferentes rincones del mundo.

Para lograr esta internacionalización y así afrontar mejor las exportaciones, solventar los problemas idiomáticos es el primer paso que hay dar. Algunas compañías tienen personal que se sabe desenvolver en distintos idiomas como el inglés, el francés o alemán sin grandes dificultades. Sin embargo, muchas otras no cuentan con esa posibilidad, por lo que deciden decantarse por empresas que ofrecen los servicios de traducción.

Una de las ventajas de recurrir a empresas de traducción que cuentan con servicios oficiales de idiomas es que se garantizan que tanto lo que le dicen los clientes como lo que cuentan es completamente veraz, por lo que se puede confiar en la exactitud de lo que se dice.

Además, este tipo de empresas también suele ofrecer servicios que cada vez son más útiles para las compañías inmersas en el mundo de las exportaciones.

Servicios de locución

Los servicios de locución o voz de las empresas de traducción son muy útiles especialmente para configurar las centrales que ofrecen información de los distintos departamentos como para ponerse en contacto con el personal adecuado.

Por tal motivo, contar con este servicio de traducción y locución en varios idiomas permitirá que los clientes que procedan de otros países puedan entender sin ningún problema dichos mensajes.

Los sistemas de locución permiten adaptar los mensajes a las necesidades de cada compañía

Una de las primeras impresiones que se llevan muchos clientes es precisamente la calidad de los servicios de atención cuando se ponen en contacto con las distintas empresas a la hora de entablar conversaciones para hacer negocios.

Una de las grandes ventajas de recurrir a los sistemas de locución es la posibilidad de adaptar los mensajes a las necesidades de cada compañía, lo cual permite ofrecer una mejor imagen corporativa.

Estos no solo son aplicables a los tradicionales contestadores telefónicos o las centrales, también para los servicios de chats de atención al cliente que funcionan en las páginas webs y que cada vez se usan más por parte de los consumidores.

Traducciones fehacientes

Los servicios ofrecidos por una empresa de traducción oficial son cada vez más importantes a la hora de llegar a acuerdos de negocios internacionales. Se necesita contar con personal capacitado para llevar a cabo las negociaciones, y también que estén confeccionados de forma oficial en varios idiomas los contratos a la hora de redactarse.

Debido a la importancia de los asuntos a abordar, tener la certificación de que todo está acorde y que lo incluido en los contratos es correcto es imprescindible para revestirlos de carácter oficial y evitar problemas legales.

Intérpretes en las comunicaciones

Los intérpretes oficiales también son una figura muy útil para llevar a cabo cualquier negocio internacional. Si un negociador no se maneja de forma fluida en una lengua diferente a la materna, puede resultar una contra, ya que no sentirse cómodo a la hora de expresar todo lo que uno quiere hacer llegar al otro interlocutor puede provocar que cause inseguridad en la información que se transmite o, incluso, un mal entendimiento entre las partes, dando lugar a fallidos acuerdos.

Por este motivo, muchas empresas acuden a las mencionadas empresas de traducción, que cuentan con intérpretes profesionales que pueden traducir todo en tiempo real. Estas figuras garantizan la privacidad de los temas que se abordan, por lo que ambas partes pueden estar tranquilas sobre los asuntos que se tratan.

Los intérpretes oficiales también son una figura muy útil para llevar a cabo cualquier negocio internacional

Además, los traductores oficiales se dedican a transmitir literalmente las palabras que se quieren hacer llegar a la otra parte y si tienen que hacer una interpretación del mensaje por el motivo que sea, se hace de forma objetiva con el sentido de las frases, por lo que no pondrán en peligro un acuerdo.

La internacionalización, clave para subsistir

La internacionalización de las startups es vital para que las empresas puedan crecer, ya que depender de los mercados interiores puede significar depender en exceso de un único canal que, con llegadas de las crisis como la recién vivida, puede fallar y debilitar notablemente los ingresos.

Por tal motivo, es importante buscar nuevos clientes en el exterior y apostar por empresas cada vez más modernas y preparadas para los nuevos desafíos.

Actualmente, gracias a internet es más fácil hacer llegar los bienes y servicios a cualquier rincón del mundo. Por lo tanto, ofrecer un buen servicio de idiomas tanto a través de sistemas de locución como por vía de traducción oficial de los documentos oficiales es vital para que todo lo que se realice tenga el éxito esperado.

Fuente: todostartups.com