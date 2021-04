Inversiones: proyectos que hacen más llamativas e interesantes algunas criptomonedas sobre otras

No todo es la cotización, adentrarse en el mundo de los proyectos que tiene cada criptodivisa es importante también para decidir en cuál invertir

El mundo de las criptomonedas es uno de los espacios más apasionantes en los últimos años desde el plano de la inversión.

Conjugar las finanzas personales en el segmento de los criptoactivos es algo que gran cantidad de usuarios se plantean. Sobre todo, para destinar parte de sus ahorros a este tipo de activos de manera táctica que les brinde rentabilidades a futuro. Todo ello, sin que pueda verse comprometido su presupuesto.

Una vez que se conocen esos principios básicos, efectivamente, es muy posible que quieras entrar en el mercado de criptomonedas. Pero… ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Es preferible subirse al barco de aquellas criptodivisas que están causando un mayor furor popular o hay que observar todos los factores con atención?

Los expertos recomiendan esa segunda estrategia. Especialmente, mirar con detalle cuáles son las criptomonedas más interesantes por sus proyectos innovadores: qué tecnología tienen detrás y cuáles son esos atractivos desde el punto de vista del interés que pueden hacer que sigan teniendo potencial en los mercados.

Por eso, es momento de echar un vistazo a los tokens que, en la actualidad, tienen los proyectos más interesantes y que gozan de unas mayores probabilidades de seguir creciendo como consecuencia de ello.

Bitcoin: transacciones en menos de 10 minutos

Si hay una criptomoneda que sobresale por encima de todas es el bitcoin. No cabe duda que es la que ha copado más la atención por la masa de inversores globales. ¿Qué es lo que hace que esté mejor posicionada en cuanto a sus proyectos?

Con esta divisa digital se pueden acometer pagos a cualquier parte del mundo con bajas comisiones y de forma muy sencilla. Las transacciones punto a punto han hecho que transferir dinero a otro país no pueda ser más fácil.

Hace unos años se necesitaba esperar entre 3 a 5 días, para recibir una transferencia bancaria internacional, pero su tecnología y su naturaleza descentralizada provoca que lidere la manada de proyectos que actualmente tienen un producto funcionando.

A ello hay que añadirle que se espera por la confirmación de sus transacciones, que es de al menos de 10 minutos. Mientras, todo este esquema ha provocado que haya avanzado hacia la adopción de medio de pago por algunas empresas como es el caso de Tesla.

Ethereum: hacer transacciones sin la necesidad de un tercero y creación de tokens

Ethereum es otro token que tener en cuenta en cuanto a los proyectos innovadores que ofrece a la comunidad. ¿Cuál es esa esencia? Fundamentalmente, su apuesta por ser una plataforma de contratos inteligentes.

Este producto tan particular se traduce en que se pueden realizar una cantidad indefinida de acuerdos y transacciones sin la necesidad de un tercero, y automáticamente. Es una gran apuesta que le brinda atractivo y gran potencial desde el punto de vista de la inversión. De hecho, en esta tecnología es líder a nivel global.

Mientras, uno de sus proyectos más interesantes es que fomenta la creación de tokens, que permiten generar tus propias criptomonedas sin la necesidad de desarrollar una cadena de bloques desde cero.

Ripple: la enorme velocidad de las transacciones como su gran fortaleza

A pesar de que tiene por resolver una demanda de la SEC, Ripple es una plataforma de transacciones financieras que posee una red dedicada exclusivamente para remesas internacionales de dinero de forma sencilla y altamente económica.

¿Qué la hace diferente? ¿Cuál es el proyecto innovador tras esta criptomoneda? Esencialmente que su producto resuelve el problema del tiempo que toma para que una transacción internacional se complete, eliminado una gran cantidad de comisiones que deben pagarse dicha actividad.

Por ejemplo, una entidad bancaria cuando tiene la necesidad de transferir fondos a cualquier rincón del planeta a de tener confianza en sistemas como el código SWIFT: una red que permite realizar este movimiento. Desgraciadamente, este procedimiento va ligado a tener una elevada paciencia y, asimismo, se incurre en costes altos.

Con Ripple se puede conseguir lo mismo, pero en 4 segundos. No importa el dinero que se transfiera. En segundos se puede enviar todo tu dinero. Este proyecto busca revolucionar el sector financiero a medida que más clientes se suman a su plataforma.

Stellar: Su misión es cerrar la brecha que existe entre los procesadores de pagos, los bancos y los clientes

Stellar es otra plataforma ligada a los pagos. ¿Cuál es el proyecto innovador que se esconde tras ella? Que provee una solución para enviar y recibir monedas fíat en todas partes del mundo. El objetivo que se ha trazado es tratar de cerrar la brecha que actualmente hay entre los procesadores de pagos, los clientes y las entidades bancarias.

Decantarse por una criptomoneda u otra no sólo depende de su valor, sino de lo que pueden hacer y sus proyectos

Para ello utiliza su red que envía las transacciones encriptadas, de forma muy segura y sin la necesidad de un tercero. Estas son tan sencillas como hacer un pago con tu tarjeta de crédito o débito o una transferencia bancaria, pero con notables mejoras.

Con esta propuesta grandes compañías han visto su enorme potencial y han comenzado a asociarse al proyecto. Algunas son tan relevantes como IBM, Keybase y KlickEx.

Tether: la moneda no pierde valor mientras se envía, se recibe o se almacena

En las stablecoins, o monedas estables, está Tether. Es una de las que goza de una mayor popularidad en cuanto a ofrecer una red con una divisa que no pierde valor mientras la envías, recibes o almacenas almacenamos.

Esto es porque su valor se sujeta al del dólar. Por eso, su precio es prácticamente de 1 dólar. Teóricamente, por cada dólar que haya en circulación se dispone de una cantidad igual de esta divisa virtual que se almacenan como reserva.

De ahí a que muchos no consideren este activo como una inversión como tal, ya que no se notan demasiados cambios en su cotización. No obstante, es una gran moneda digital para salvaguardar tu capital mientras esperas entrar en una operación. Su proyecto es bastante alternativo.

Monero: el proyecto sobre la privacidad como una de sus principales armas

Si se busca una criptomoneda que realmente sea privada la principal recomendación de la comunidad inversora es Monero. Nació como fork de Bytecoin. Se trata de una plataforma cuyo proyecto se basa en la fungibilidad, un anillo de firmas y direcciones ocultas, todas ellas ayudando a asegurar la privacidad de las personas.

De este modo, los usuarios de la plataforma pueden realizar transacciones sin temor a que otras personas miren su cuenta. Esa es la razón por la que cada vez tiene una mayor adopción. Su crecimiento es exponencial, gracias a un equipo dedicado al proyecto como a los inversores que se ven atraídos por su privacidad.

Litecoin: su algoritmo Scrypt le ofrece una mayor velocidad

Esta criptomoneda es otro fork de Bitcoin, aunque su principal ventaja es que es más rápida y económica a la hora de realizar las transacciones. Es lo más innovador dentro de su proyecto. El mayor beneficio, en este sentido, es que las transacciones solo se realizan en 180 segundos, una gran diferencia con los 10 minutos del bitcoin.

¿Cómo lo hace? Con la utilización de un algoritmo de hashing llamada Scrypt, que es diferente al SHA-256 del bitcoin. El token puede llegar a ser un gran complemento para el bitcoin cuando se trata de una solución alternativa para los pagos diarios, indicó Business Insider España.