"Las criptomonedas no reemplazarán al dinero tradicional", según el CEO de esta financiera

A pesar del constante crecimiento de las criptomonedas, impulasadas recientemente por la salida a bolsa de la plataforma Coinbase, el CEO de Blackrock, Larry Fink, expresó sus dudas acerca de la adopción institucional de las monedas digitales.

En diálogo con el programa Squawk Box de la CNBC, Fink se mostró "animado por la cantidad de gente que se está centrando" en las criptodivisas y la temática que las rodea, pero demostró que su punto de vista no cambiaron aún con la salida a bolsa de un exchange cripto.

"It may become a great asset class and I do believe this can become a great asset class," says Larry Fink. "I don't believe we should think about #crypto as a substitute of currency." #btc pic.twitter.com/ykGNhZqVT7 — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 15, 2021

"Las criptomonedas tienen potencial para convertirse en una gran clase de activos y sí creo que pueden llegar serlo", mencionó el directivo. "Pero no creo que debamos pensar en las criptomonedas como un sustituto del dinero tradicional por el momento", agregó al respecto.

En cambio, el consejero delegado de Blackrock se mostró más optimista sobre la idea de las stablecoins, refiriéndose a ellas como "criptomonedas de dólares". Aún así, describió que desde su firma gestora de inversiones no vislumbró un interés creciente por parte de instituciones de todo el mundo, alegando que la crisis climática, el déficit entre países y la inflación estaban recibiendo más atención en sus círculos que las monedas digitales.

"We've had very little interconnectivity on the conversation on #crypto other than a fascination," says Larry Fink on BlackRock. "The conversations about our deficits, inflation risk--is far more dominant with our clients worldwide than the whole conversation about crypto." pic.twitter.com/cjt0tvhj5m — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 15, 2021