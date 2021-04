Fondos de capital riesgo invierten en las criptomonedas y crece la financiación en startups blockchain

En este contexto, los tokens nativos de las plataformas de lanzamiento IDO son ahora algunos de los que mejor funcionan en el espacio de las criptomonedas

La financiación de capital riesgo para las startups de criptomonedas y blockchain parece que batirá récords en 2021 debido a que las empresas de criptodivisas recibieron más financiación en el primer trimestre de 2021 en comparación con todo 2020.

Asimismo, tres empresas del mercado atrajeron u$s1.100 millones de los patrocinadores en el primer trimestre de 2021: un tercio de la financiación total para las empresas de criptomonedas y blockchain reportada en 2018.

Con el actual sentimiento alcista en el espacio de las criptomonedas, el apetito de financiación del capital riesgo por las empresas de blockchain podría continuar a lo largo del año.

La capitalización de mercado de las criptomonedas alcanzó los u$s2.1 billones.

Este frenesí de financiación en las primeras etapas también parece extenderse a la parte minorista, con ofertas iniciales de intercambio descentralizado que regularmente sobrepasan la suscripción. Debido a esto, los tokens nativos de las plataformas de lanzamiento IDO son ahora algunos de los que mejor funcionan en el espacio de las criptomonedas.

¿Vuelve la tendencia alcista?

La capitalización de mercado de las criptomonedas alcanzó los u$s2.1 billones, mientras que algunas de las criptomonedas más grandes rozaron nuevos máximos históricos.

Mientras que Bitcoin llegó a los u$s61.000 por unidad (y consiguió niveles no vistos desde el 13 de marzo pasado), ETH y BNB alcanzaron marcas históricas. Después de no poder superar su némesis de números redondos de u$s60.000 durante semanas, Bitcoin finalmente se superó.

La mayoría de las monedas alternativas también están en verde, con ETH y BNB suben a nuevos récords de ATH, a solo u$s 2.200 y u$s485, respectivamente.

Bitcoin no pudo continuar su trayectoria alcista después de su récord más alto a mediados de marzo en u$s 61.800 por unidad. En cambio, la criptomoneda revirtió su tendencia y, unas semanas después, incluso amenazó con caer por debajo de u$s 50.000 por unidad.

Aunque intentó varias veces reclamar el rango de u$s 60.000 por unidad, falló y cada rechazo lo llevó más abajo, con los osos de monedas ganando fuerza. Sin embargo, la situación cambió en pocas horas.

BTC luchó cerca de los u$s 58.000 por unidad cuando los toros tomaron el control y comenzaron una escalada impresionante. El activo ganó más de u$s 3.000 en unas pocas horas y subió a alrededor de u$s 61.200 en el intercambio estadounidense Bitstamp.

A pesar de retroceder un poco ya que estaba a solo u$s600 de su récord histórico, la criptomoneda todavía se ubica por encima del codiciado nivel de u$s 60.000.

Por otro lado, ahora el precio de Bitcoin está en un nivel tres veces más alto que el récord de diciembre de 2017, al que muchos creían que BTC nunca volvería. Su capitalización de mercado también se benefició ya que ahora supera los u$s 1,1 billones, mientras que el dominio en el mercado de cifrado se mantuvo en torno al 55%.

Algunas monedas digitales tuvieron récords en estos días, lo que para algunos podría hacr suponer una nueva tendencia alcista en criptomonedas

La disputa por el segundo lugar

La mayor parte del mercado de altcoins superó a BTC en rendimiento en los últimos días. Con la notable aparición de Bitcoin ahora, algunos se unieron a la carrera y establecieron nuevos récords.

Ethereum aumentó 3,2% en una escala de 24 horas, pero incluso avanzó aún más en momentos específicos. Como resultado, la segunda criptomoneda más grande rompió su ATH anterior al alcanzar un máximo de casi u$s 2.200 para un nuevo récord.

Binance Coin, posiblemente el top 10 de mejor desempeño la semana pasada, también tuvo una fuerte carrera alcista. BNB explotó en más del 14% y registró un nuevo máximo histórico en u$s485 por unidad.

Ahora el token de Binance se cotiza a u$s 474 por unidad con un aumento de 6.2% en las últimas 24 horas.

Ripple XRP, a su vez, explotó 25% y alcanzó un precio de u$s 1,25 por unidad, y mostró una recuperación muy fuerte desde su última victoria en el caso contra la SEC en los EE.UU., pero el proceso aún no finalizó y existen riesgos relevantes para los inversores.

XLM (10%), VET (7.2%) , EGLD (7,8%) y BCHSV (6%) también se encuentran entre los mayores aumentos del día, pero con capitalizaciones de mercado menos relevantes.

En última instancia, la capitalización de mercado acumulada de todos los activos digitales también alcanzó un nuevo récord de casi u$s2,1 billones. después de crecer en más de u$s200.000 millones en dos días, según TecNoticias.