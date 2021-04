¿Retoma la senda el Bitcoin?: llega nuevamente a superar los u$s 60.000, en un estallido alcista

Bitcoin regresó a u$s 60.000 hoy 10 de abril cuando un episodio de volatilidad muy atrasada llegó al mercado en línea con las expectativas de los analistas

Bitcoin pasó de $ 61,000 antes de consolidarse en alrededor de u$s 60.650 en el momento de escribir este artículo.

"u$s 163.745.606 en cortos de Bitcoin liquidados en una hora", señaló el analista cuantitativo Lex Moskovski en Twitter cuando el mercado cambió.

El panorama fue realmente sorprendente para los operadores que habían pasado semanas en un mercado lateral que ocasionalmente tocaba mínimos de varias semanas.

El ímpetu detrás del último aumento aún estaba por aclararse el sábado, al igual que el verdadero alcance de su poder de permanencia dada la importancia de u$s 60.000 como nivel de apoyo psicológico a capturar.

Un cambio notable fueron las tasas de financiación en los intercambios, que habían disminuido notablemente en los días anteriores, lo que se tradujo en una reducción de la fricción en y por encima de $ 60,000 antes de dispararse a medida que el mercado subía.

Evolución del precio de bitcoin hasta su máximo de hoy sábado 10 de abril

Sin indicios de una cima del mercado

No obstante, algunos habían pedido una visión optimista de la configuración del mercado esta semana. Entre ellos se encontraba Filbfilb, cofundador de la suite comercial Decentrader, quien declaró que Bitcoin a u$s 58.000 tenía mucho en común técnicamente con Bitcoin a u$s 20.000.

"Todavía soy muy optimista por encima de 58K. Estructura igual que en 20K IMO; muchos otros matices del mercado también son similares en flujo de pedidos y profundidad", dijo a los suscriptores de su canal de comercio de Telegram el viernes.

Un día antes, el analista de Decentrader Philip Swift había expresado inclinaciones similares, utilizando el próximo cruce de dos promedios móviles importantes para sugerir que BTC / USD tenía que correr más.

¿Recuperará la tendencia alcista el Bitcoin, o sólo estamos ante un hecho puntual de nivelación?

Estos fueron los promedios móviles de 111 días y 350 días, este último multiplicado por dos, conocido en conjunto como ciclo Pi.

"Mi perspectiva de mercado actual a corto plazo para Bitcoin es neutral-alcista, por lo que mi opinión personal es que hay una buena probabilidad de que este no sea el ciclo de mercado superior para Bitcoin cuando los promedios móviles del indicador de ciclo Pi se cruzan en unos pocos días". Swift escribió en una actualización del mercado.

Otros estuvieron de acuerdo, pero fueron un poco más cautelosos, incluido el estadístico Willy Woo, quien el viernes advirtió que Bitcoin podría estar terminando el primero de una construcción de precios de "doble techo".

"La volatilidad es visiblemente más baja en este ciclo", resumió, y agregó que una vez que se despeje, el nivel de capitalización de mercado de u$s 1 billón, que corresponde a un precio de Bitcoin de alrededor de u$s 53.600, sería "poco probable" que se rompa nuevamente, indicó Cointelegraph.