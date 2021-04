Nuevo récord Bitcoin: la capitalización del mercado de las cripto llegó a u$s2 billiones

La capitalización del mercado de las criptomonedas tocó un pico histórico de u$s2 billones en el arranque de la semana, según datos de las firmas de análisis CoinGecko y Blockfolio, ya que las ganancias de los últimos meses atrajeron la demanda de inversores institucionales y minoristas.

La capitalización de mercado asciende a u$s2.02 billones. Por su parte, Bitcoin gana un 1,4%, a u$s59.025, con una capitalización de mercado de u$s1.1 billones.

La noticia amargó el fin de semana largo de más de un empresario cripto local. Nadie esperaba que una posible regulación sobre el Bitcoin y otras monedas digitales avanzara recién durante el entrado el segundo semestre. Pero todo se aceleró.

Fue Franco Amati, integrante de la ONG Bitcoin Argentina y cofundador de la empresa de blockchain Signatura, el encargado de anunciar en Twitter que "el Banco Central de la Argentina (el de la inflación del 50% anual) está solicitando a los bancos que completen una planilla para identificar a los clientes que se sabe que tienen, comercian o hacen pagos con criptoactivos".

El tuit del referente cripto, actualmente radicado en México, estuvo acompañado por un documento enviado por una cámara bancaria a sus miembros. Y fue más tarde confirmada a los medios por el organismo que dirige Miguel Pesce.

Argentina's Central Bank (the one with 50% annual inflation) is requesting banks to complete a sheet to identify clients known to have, trade or do payments with cryptoassets.Here a message from a bank association to their members (leaked by the local #Bitcoin community): pic.twitter.com/Rba2rAJXDu — Franco Amati ????????⚡ (@franamati) April 2, 2021