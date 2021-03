Si querés tener tu negocio es bueno saberlo: cuatro mitos erróneos sobre los emprendedores

Cómo en muchos ámbitos de la vida, existen muchas creencias alrededor de lo que un emprendedor es y no es, por lo que es bueno reflexionar sobre ellos.

Actualmente, existen muchas creencias alrededor de lo que es un emprendedor. A simple vista, los dueños de negocios están encasillados en un cierto estereotipo que no necesariamente coincide siempre con la realidad.

A continuación, una breve lista de algunos de los mitos más comunes que se piensan alrededor de la figura del emprendedor:

1. "El emprendedor no tiene jefe"

Este es uno de los mitos más arraigados y envidiados de los que son empleados. Si bien los emprendedores no tienen un jefe al que reportar y hay que "poner cara bonita", sí hay a alguien a quien rendirle cuentas: el cliente.

Este, a diferencia de un jefe, no le importa la hora que sea, no le importa que tengas mucho trabajo y tampoco le importa si estás dormido. El cliente exige. Si no cumplís, no facturás, y por lo tanto no ganás dinero. El cliente es mucho más que nuestro jefe; es nuestra razón de existir como emprendedores.

2. "El emprendedor maneja sus horarios"

Los emprendedores suelen decir que su agenda está 100% atada a sus clientes. Obviamente, pueden manejar su agenda de forma más flexible, pero si hay una reunión con un cliente o se tiene que entregar o ejecutar un proyecto, esas horas son sagradas y no hay días de asueto, fines de semana o vacaciones que justifiquen no hacer el trabajo.

Los horarios de los emprendedores son horarios más flexibles, pero más exigentes.

3. "El emprendedor puede trabajar desde cualquier lugar"

Si bien la tecnología actual permite movilidad la mayoría del tiempo, siempre es muy importante estar cerca del cliente; verlo cara a cara; visitarlo y escucharlo. Estar ahí con el cliente es una parte muy importante del éxito en los negocios.

Aún cuando el negocio sea 100% en línea, es muy importante que tengas contacto físico con algunos de tus clientes para escuchar de primera mano qué les gusta (y que no) de tu producto o servicio, para que puedas estar en un proceso de mejora constante. Siempre hay que estar cerca del cliente, independientemente de donde nos encontremos físicamente.

4. "El emprendedor vive menos estresado"

En aquellos días, cuando trabajaba para una empresa, veía a los emprendedores más sonrientes, más tranquilos, más… felices; sin tanto estrés. En cambio, según mi percepción en esos momentos, en la empresa donde trabajaba el estrés era "el pan de cada día", ya que perseguíamos a diario nuestros objetivos y cuotas, con mucha intensidad. Ahora que estoy como emprendedor con mi empresa, los números objetivos los pongo yo y me estresa mucho más no alcanzarlos porqué de ello depende toda la salud del negocio, y por supuesto, la mía.

Lo que si aprendí siendo emprendedor es a sonreír la mayor parte del tiempo, a pesar del estrés, porque estoy trabajando en lo que más me gusta.

Existen muchos mitos más alrededor de la vida emprendedora y la realidad es que emprender es una forma de vida que te da la gran ventaja de crearla vos mismo, empezando de cero y llevándola hasta los objetivos y límites que vos te pongas. Podrás tener muchas percepciones o haber escuchado muchas historias de emprendedores, pero para realmente entender lo que es ser un emprendedor, tenés que vivirlo.

Autor: Giancarlo Milanesi

Fuente: Yahoo! Finanzas