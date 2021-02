Si sos nuevo en Bitcoin, no te pierdas este vivo: seguí la charla de Andreas Antonopoulos con LABITCONF

El experto charlará con Rodolfo Andragnes y Diego Gutiérrez Saldívar, referentes del ecosistema cripto local, sobre amenazas presentes y futuras del activo

LABITCONF, la conferencia sobre criptomonedas y blockchain más importante de la región, realizará este viernes a las 13 de la Argentina (GMT-03) una entrevista a Andreas Antonopoulos, el principal divulgador a nivel global de Bitcoin, que se podrá seguir en vivo a través del canal de Youtube de LABITCOINF y redes sociales. El evento será en inglés.

Antonopoulos charlará con Rodolfo Andragnes y Diego Gutiérrez Saldívar, dos referentes del ecosistema cripto local y directivos de la ONG Bitcoin Argentina, sobre el presente y futuro de la divisa digital más utilizada, pero sin enfocarse en la cotización, sino cómo el activo construye su resiliencia.

"El objetivo final es preparar a los recién llegados para sobrevivir a las noticias futuras y sus altibajos en el precio al convencerlos de que Bitcoin está aquí para el largo plazo", informaron a iProUP desde la organización.

La charla tendrá como título What could kill the Honey Badger, los expertos indagarán sobre las amenazas presentes cercanas y futuras, las profecías sobre la muerte de bitcoin, caídas de precios y otros temas de interés para quienes se inicien en el mundo de las criptomonedas.

"Con tanta gente entrando a este mundillo por el precio, es importante que sepan que Bitcoin no llegó hasta acá sin tropiezos y que es necesario conocerlos para entender qué cosas pueden afectar a su precio en el corto plazo pero que no cambian su propuesta u objetivos de valor de largo plazo", afirmó Andragnes a iProUP.

Cómo piensa Antonopoulos

Para Antonopoulos, el contexto actual que enmarca la aceptación por parte Wall Street hacia de la criptomoneda, o que grandes entidades bancarias adopten su uso, es un arma de doble filo, ya que el ecosistema Bitcoin funcionó todos estos años debido a los protocolos y sus mismas reglas, que sufren riesgos de ser corrompidos por la llegada de esos nuevos actores que querrán imponer sus reglas.

"Cuando tenía 10 años, tenía primos de 11 y 12. Comían sólo papas fritas. Una vez hubo una pelea para ver quién tenía más papas. ¿Cómo se resolvió? Uno de ellos se encargó de dividir las papas, y el otro de elegir la porción. Este mecanismo eliminó la necesidad de un intermediario", afirmó el especialista durante la conferencia LABITCONF 2020 que se realizó en diciembre, para explicar el funcionamiento de los protocolos y la justicia de Bitcoin.

"Una vez que consigamos el aval de los banqueros y si las grandes corporaciones empiecen a usar esta tecnología, ¿significaría que ganamos? ¿O hay otra razón por que que hacíamos esto? ¿Acaso deberíamos dejar de celebrar y recordar por qué estamos haciendo esto exactamente, por qué invetamos las blockchains, por qué apostamos a la desentralización, por qué redes y sistemas abiertos, a quién apunta, por qué construímos esta tecnología?, reflexionó el gurú.

Y se respondió: "¿Fue para llegar a la luna o fue para llegar a la luna y construir un cohete? Creo que debemos focalizar más en el cohete, y no sobre el destino. Porque si somos lo suficientemente ingelentes no solo llegaremos a la luna sino también podemos ir a Marte u otros destinos".

"La descentralización no es la meta, blockchain tampoco es la meta, el aval de Wall Street tampoco lo es, ¿cuál es entonces?. El objetivo es la justicia, y cómo se llega a ella", agregó.

Haciendo alusión a la historia de su infancia, para Antonopoulos, la única forma de alcanzar este objetivo es mediante protocolos de criptografía, firmas digitales y otras herramientas que, para él, son las que están establecidas en el ecosistema cripto, y que sirven para construir "juegos" donde todos los participantes deben ganar y, en pocas palabras, "el que hace trampa pierde".

La posible corrupción

Con respecto a la inclusión al juego de las grandes corporaciones, el especialista afirmó: "Los bancos se quieren sumar pero no por su protocolo y su justicia, no es su objetivo. No tardarán en usarlo para aplicar su viejo sistema. No lo entienden".

Para Antonopoulos la mayor amenaza que corre el ecosistema Bitcoin es que estos nuevos actores quieran imponer sus reglas y no respeten las que ya están establecidas en el universo cripto.

Por otro lado, el especialista retomó su historia de la infancia y recordó que su tía era "la reguladora". Y, en el mundo real, que los gobiernos podrían ejercer ese rol, pero "no como una tía buena, sino como una tía borracha".

"El problema, y creo que los argentinos me entenderán bien, es que los gobiernos agarran todo el bowl y se emborranchan, mientras los niños mueren de hambre" apuntó.

Por último el gurú de Bitcoin cree que la criptomoneda es un sistema que produce justicia sin intermediarios. "Aún no llegamos a la luna, estamos armando el cohete. Creamos este sistema porque el tradicional dejó miles de millones afuera", agregó.

"Podemos hacer que este sistema sea grande. Pero debemos cuidar a los actores menores y debemos proteger las reglas. Recordemos que es un sistema que proporciona ingresos justos sin intermediarios. Estas grandes entidades al ver que no hay reglas, van a querer comprar Bitcoins para poder manejar desde su lugar a la criptomoneda y así poder ser moderadores. Estamos haciendo esto porque los sistemas anteriores fallaron, necesitamos un protocolo justo que no tenga intermediarios", concluyó.