Todos hablan de invertir en Bitcoin: ¿con cuánta plata recomiendan comenzar los expertos?

Con el cepo que no permite comprar dólares, cada vez más argentinos se preguntan cómo comprar estos activos digitales. Estos son los consejos básicos

Es una de las inversiones del momento. Cada día son noticia por cómo suben o por si se desploman. Lo cierto es que las criptomonedas suman adeptos, sobre todo en un mercado como el argentino en el que el acceso a los dólares está tan restringido. Por eso, te contamos cuáles son los requisitos para entrar en este mundo, y los secretos para salir airoso.

Para empezar es preciso registrarse en alguna plataforma que opere este tipo de activos. Es un proceso similar a la creación de una cuenta bancaria o de una billetera virtual, pues habrá que validar la identidad y ver que la persona no incumple ninguna regulación financiera.

Ahora bien, ¿cuánto se debe invertir? "Se puede comenzar con $200, y subir hasta millones de pesos (dependiendo del límite que permita la empresa con la que se opere, y el bolsillo del usuario). Lo increíble es que los usuarios pueden operar diariamente con solo tres click y hasta diversificar sus inversiones en diferentes criptomonedas", cuenta Ignacio Giménez, Growth Marketing en Lemon Cash.

¿Cuánta plata conviene invertir?

"A los usuarios más nuevos que ingresan al mundo de las criptomonedas, siempre se les recomienda ingresar con un porcentaje mínimo de lo que tengan disponible para invertir. Es decir, entre el 1% y 5% de eso, no más. Incluso, muchas veces con algún pequeño capital que estén dispuestos a perder o sepan que no necesiten a corto plazo", explica Lucas Marincovich, especialista en Blockchain & Cryptocurrencies en SeSocio.

Entre los activos más conocidos, se encuentran: Bitcoin, Ethereum y las llamadas monedas estables. "Los primeros dos suelen representar más riesgo que las últimas, esto es debido a la volatilidad que tiene su cambio de precio", advierte Giménez.

Con solo 200 persos se puede ingresar en un mercado que facilita la dolarización.

En cambio, las monedas estables tienen paridad 1:1 con el dólar americano (existen también otras con paridad con otras monedas como el Euro). "Son una alternativa conservadora en el ecosistema, y tiene otra serie de beneficios. Entre ellos: como opción de ahorro en dólares sin límite (en el caso Argentino), pago de servicios internacionales que acepten criptomonedas, envío y recepción de divisas desde otros países a menor costo y mayor velocidad que una transferencia bancaria internacional", enumera el ejecutivo de Lemon Cash.

Hay que tener en cuenta, en el caso de la Argentina, que el cepo no afecta a las inversiones en criptomonedas. "Los usuarios pueden ingresar en pesos y posicionarse en un activo que cotiza en dólares. Los criptodólares o monedas estables, que replican el precio del dólar estadounidense ganaron mucha popularidad durante los últimos meses por este motivo", confirma Marincovich.

A futuro

En este sentido, el mercado de las monedas digitales se vuelve cada vez más atractivo para los argentinos, tanto que las plataformas especializadas brindan asesoría financiera para que más usuarios puedan ingresar a este intercambio de divisas.

Por su parte, Marincovich resalta que "en 2020, hubo muchas noticias positivas para las criptomonedas, con grandes instituciones ingresando a este mundo, con lo cual a mediano y largo plazo la perspectiva es muy interesante con capitales tanto de inversores minoristas como de instituciones".

Pero no todo es tan simple. En el mundo de las criptomonedas hay que estar preparados para los vaivenes. El experto pone como ejemplo lo que sucedió en 2017: "ese año muchos inversores compraron a precios cercanos a los u$s20.000, luego se produjo una caída en el precio, y recién se volvió a recuperar en estos últimos meses. La realidad, es que hasta que los inversores no venden sus posiciones, las ganancias no son ganancias, ni las pérdidas son pérdidas, pero la psicología juega un rol muy importante en las finanzas y los mercados".

No todo es Bitcoin en el mundo de las criptomonedas: los expertos recomiendan diversificar la inversión.

Otro punto esencial que es preciso entender "es que las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas; por lo cual, a diferencia de las monedas fiduciarias emitidas por gobiernos nacionales, no tienen una autoridad central que emita o regule su circulación. Esto hace que sean fácil de transferir entre países y que no tengan horarios ni sucursales", cuenta Andrés Ondarra, Country Manager de Bitso para la Argentina.

Por último, Ondarra refuerza la idea de diversificar la inversión, porque esto asegura tener mayor seguridad y poder ir ajustando la estrategia en función de las necesidades de cada persona.

"En la lista de las criptomonedas más populares se incluye Bitcoin, que es la madre que introduce la tecnología Blockchain al mundo. Otras monedas digitales populares que se comercializan con frecuencia en los mercados de intercambios de criptomonedas incluyen: Ethereum, Litecoin, DAI, entre otras. Todas estas divisas digitales han sido analizadas por sus aplicaciones y funcionalidades. Una vez que conozcas las opciones, tomate tu tiempo para definir cuál es la que mejor se ajusta a tus intereses", culmina el country manager de Bitso.

Paso a paso, cómo invertir

Tal como informó iProfesional, el Banco Central (BCRA) dio un gran paso para eliminar barreras al lanzar la Clave Virtual Uniforme (CVU), que habilita las transferencias de dinero entre cuentas bancarias y virtuales.

Cabe destacar que las CVU son cuentas no bancarias que pertenecen a servicios fintech -como billeteras virtuales- o aquellos que no están adheridas a un banco, denominados cómo Proveedores de Servicios de Pago (PSP), como MercadoPago y Ualá, entre otros.

En los hechos, permiten recibir un pago de un bancarizado desde un alias CVU de la misma manera que se realiza con un CBU y viceversa, agilizando el cruce entre el sector bancario y el virtual.

Al igual que en la CBU, cada CVU es única, en función de la combinación de datos que la componen: el primer bloque (del dígito 1 al 8) identifica el PSP al que pertenece y el segundo bloque (del dígito 9 al 22) representa a la persona usuaria.

El proceso es muy simple. Cada PSP tiene su propio requisito de apertura, pero todas se caracterizan por ser trámites sencillos.

Con subir en las diferentes aplicaciones fotos del DNI y de algún servicio para corroborar la dirección alcanza. Luego, agregó Bari, para completar el trámite bastará con facilitar el CUIL y para comenzar a utilizarla, solamente resta seguir los siguientes pasos estándar:

1-Copiar el CVU o alias de usuario que se genera al abrir la CVU en una exchange.

2-Ingresá al home banking de tu banco.

3-Dentro de la sección "Pagos", se debe seleccionar la opción DEBIN –Débito inmediato.

4-Luego de completar el Código de seguridad de la cuenta del usuario, se abrirá el sitio de DEBIN.

5-El siguiente paso es escoger "Cash in" y completá los datos de la cuenta desde la cual se quiere transferir.

6-Por último, en la ventana de Destinatario, se debe ingresar el CVU de la cuenta en la Exchange.

De esta manera, ya podrás cargar pesos en la cuenta para adquirir criptomonedas con otra herramienta más y dolarizar la cartera de inversiones.