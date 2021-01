Más allá del Bitcoin: ¿por qué hay que prestar atención al crecimiento anual de Ethereum?

Mientras Bitcoin sigue en baja, la cripto moneda de Vitalik marcó un nuevo récord y los especialistas creen que está por destronar a su rival

Luego de haber tocado ayer un nuevo techo, hoy se conoció que la capitalización realizada de Ethereum aumentó casi un 50% en lo que va de enero para marcar nuevos máximos históricos por encima de los $70.000 millones.

Los datos muestran que la capitalización realizada de Ethereum se ha más que triplicado desde que cayó por debajo de los u$s25.000 millones durante el "jueves negro" de marzo de 2020.

El crecimiento de la capitalización realizada de Ethereum parece haber superado al de Bitcoin el año pasado. Fuente CoinMetrics.

¿Cómo se mide?

La métrica de capitalización realizada calcula el valor de la oferta de un criptoactivo según el momento en que cada unidad se movió por última vez en la cadena.

Este indicador trata de medir el precio realmente pagado por cada ETH en circulación, en lugar de simplemente multiplicar el precio actual por la oferta total, como hace la capitalización de mercado.

No obstante, la capitalización realizada no puede tener en cuenta las monedas que solo se comercian en los exchanges centralizados y no se mueven en la candena.

El indicador está diseñado para ofrecer una forma de compensar las monedas perdidas o no reclamadas, ignorando su apreciación desde el momento en que cada unidad se transfirió por última vez en la cadena.

Al ignorar la fluctuación de la capitalización de las monedas inactivas, la capitalización realizada ofrece una señal para cuando el nuevo capital está fluyendo en un mercado determinado, con CoinMetrics deduciendo que muchos nuevos inversores pueden haber estado comprando las bolsas de las ballenas de ETH experimentadas durante el mercado alcista de enero.

¿Creció más que Bitcoin?

El informe también observó un aumento del 5% en el número de direcciones de Ethereum que tienen más de 10.000 Ether, con 1.241 monederos que actualmente tienen u$s13.8 millones o más en ETH. Así, CoinMetrics concluye que "los inversores institucionales están empezando a comprar ETH".

El crecimiento de la capitalización realizada de Ethereum parece haber superado al de Bitcoin el año pasado, con Glassnode informando que la capitalización realizada de BTC había crecido un 50% desde el comienzo de 2020 hasta el 15 de diciembre. Los datos de CoinMetrics indican que Ethereum había registrado un aumento del 85% durante el mismo período.

El índice Flippening del Blockchain Center estima actualmente que Ethereum está a un 71% de superar a Bitcoin según ocho métricas clave, lo que supone un nuevo máximo histórico para el indicador.

El índice indica que Ethereum ya ha superado a Bitcoin en cuanto a tasas de transacción y recuento de transacciones, y estima que el volumen de transacciones y el recuento de nodos son el 99% y el 97% de los de Bitcoin, respectivamente, según publicó CoinTelegraph.