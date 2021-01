Etherum superaría su máximo histórico de 2018: a cuánto llegó y qué significa para su futuro

ETH ha logrado superar por primera vez en casi tres años un valor histórico, lo que le permite extender sus ganancias semanales a un 62%

El fervor alcista que rodea a Ethereum (ETH) se intensificó el miércoles, cuando la segunda criptomoneda más grande superó los u$s 1,200 por primera vez en tres años. Las ganancias fueron impulsadas en gran medida por una confluencia de factores fundamentales, incluido el ascenso parabólico de Bitcoin, la anticipación de los contratos de futuros de ETH y un sector DeFi en alza.

Valor del Ether

El valor de Ether alcanzó un máximo de u$s 1,223.84 en Bitstamp, el más alto desde enero de 2018, justo antes de que el mercado alcanzara su pico. Al momento de publicar este artículo, ETH subió un 8% y cotiza justo por encima de los u$s 1,210. La criptomoneda subió más de un 60% durante la semana pasada, llevando su capitalización de mercado a u$s 135 mil millones.

Precio del par ETH/USD en Bitstamp . Fuente: TradingView

Al ritmo actual, Ethereum parece estar posicionado a batir su máximo anterior de u$s 1,432.88, posiblemente dentro de los próximos días.

A medida que el 2021 avanza, la atracción gravitatoria de Bitcoin sobre el mercado de las criptomonedas se ha intensificado. La criptomoneda insignia acaba de alcanzar un máximo de u$s 37,150 y sigue subiendo.

Durante el último mes, Bitcoin ha subido casi un 90% gracias al creciente interés institucional y a la escasez del suministro disponible. Ether y otros activos digitales han aprovecha el ritmo del liderazgo de Bitcoin. De hecho, hay algunas pruebas que sugieren que los inversores institucionales están mirando a ETH a medida que el comercio de Bitcoin se llena de actores con bolsillos más grandes.

El Grupo CME también ha identificado un creciente interés institucional en Ethereum y ha anunciado planes para lanzar un nuevo producto de futuros de ETH el mes que viene.

A partir del 8 de febrero, los traders tendrán la oportunidad de apostar por Ethereum a través de exchanges regulados. El nuevo producto de futuros, denominado CME CF Ether Reference Rate, proporcionará a los traders una exposición más eficiente al activo digital, lo que permitirá un mayor descubrimiento de precios y, posiblemente, una mayor adopción en los círculos institucionales.

La DeFi-manía no ha terminado

Si bien la DeFi-manía parece haberse calmado un poco después de los máximos históricos del verano pasado, el ecosistema está creciendo al mismo ritmo que el mercado en general. Para el miércoles, prácticamente todas las monedas de DeFi entre las 20 principales han registrado ganancias semanales de dos dígitos, algunas incluso excediendo el explosivo crecimiento del precio de Ethereum.

Valor total bloqueado en DeFi. Fuente: DeFiPulse

Dado que muchos proyectos de DeFi se ejecutan en la cadena de bloques de Ethereum, la subclase tiene un impacto positivo en el precio de ETH. Según CoinMetrics, la DeFi-manía podría impulsar el crecimiento de Ethereum a largo plazo.

Datos de la industria también revelan un aumento sustancial del valor total bloqueado, o TVL por sus siglas en inglés, en los proyectos de DeFi. En el último chequeo, casi u$s 21.7 mil millones habían sido bloqueados en el ecosistema, el más alto registrado, informó Cointelegraph.