¿Peligra la subida de precio del Bitcoin? por qué no sólo hay que vigilar el nivel de los u$s 30.000

Para que el precio de Bitcoin continúe su impresionante ascenso se deberían confirmar varios factores que mucha gente no tiene en cuenta

Bitcoin (BTC) tuvo un tremendo 2020, ya que el precio de BTC se recuperó en un 311% en 2020. A la sombra de Bitcoin, Ether (ETH) también ha estado experimentando un año fantástico, ya que el precio de Ether se recuperó en un 475% aún mayor. Mientras solo cinco días en el nuevo año, ETH continúa con esta tendencia.

Rendimiento de Bitcoin vs. Ether en enero de 2021. Fuente: Digital Assets Data

Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos por encima de los u$s 30,000 dólares, lo que ha provocado un enorme rally que se extiende ahora a las altcoins. Sin embargo, la pregunta ahora es si la carrera alcista continuará verticalmente, como en los últimos meses, o si se debe esperar una corrección a corto plazo.

Tal corrección abriría las puertas para que la mayoría de las criptomonedas sigan a Bitcoin hacia sus respectivos máximos históricos.

Bitcoin debe mantener el promedio móvil de 21 semanas

Gráfico semanal del par BTC/USD. Fuente: TradingView

No hay muchos indicadores para observar la continuación de este mercado alcista, ya que solo unos pocos le brindan argumentos lo suficientemente sólidos para casos alcistas/bajistas.

Pero un indicador útil es el promedio móvil (MA) de 21 semanas. Este MA sirvió como soporte durante el rally alcista anterior, que indicó la continuación hacia un máximo de u$s 20,000.

Mientras Bitcoin descanse en este MA, es probable que el par BTC/USD siga aumentando. En este momento, el MA de 21 semanas mantiene el soporte en el nivel de u$s 16,000.

Sin embargo, las correcciones son comunes con las consolidaciones que podrían extenderse a las próximas semanas. Durante esas semanas, el MA de 21 semanas se arrastrará hacia arriba. Por lo tanto, la combinación de la perspectiva futura de la media móvil de 21 semanas con el máximo histórico anterior da un fondo final para una corrección en la región de u$s 20 000.

Gráfico semanal del par BTC/USD. Fuente: TradingView

Si Bitcoin ha alcanzado su punto máximo por ahora es objeto de debate, ya que muchas señales alcistas de BTC siguen apareciendo. Esta acción alcista del precio se combina con la salida constante de los exchanges, una señal alcista para el mercado. Es probable que esa cantidad de Bitcoin se mantengan a más largo plazo, lo que hace que este ciclo alcista sea muy diferente al de 2017.

Usando las herramientas de extensión de Fibonacci, la continuación del rally actual coloca los siguientes niveles de interés en los niveles de Fibonacci de 1.618 y 2.618, donde podrían ocurrir las próximas grandes correcciones. Esos niveles se encuentran actualmente en u$s 50,000 y u$s 76,000.

Sin embargo, no será una sorpresa si Bitcoin se acerca a los u$s 76,000 este año dada su reciente fortaleza.

La capitalización total del cripto mercado alcanza nuevos máximos

Gráfico semanal del total de capitalización del cripto mercado. Fuente: TradingView

La capitalización total del mercado también está alcanzando nuevos máximos históricos, ya que Bitcoin y Ethereum han tenido un gran éxito en las últimas semanas. La capitalización del mercado de las altcoins se ha retrasado mucho desde que Bitcoin a menudo se adelanta. Pero una vez que Bitcoin se estabiliza, muchas otras criptomonedas tienden a seguir su ejemplo con fuertes rallies.

Esto sucede debido a cómo fluye el dinero a través de los mercados. Primero, Bitcoin en el centro de atención atrae flujos de capital. Luego, a medida que los inversores buscan oportunidades de riesgo-recompensa aún mayores, el dinero fluye hacia las empresas de gran capitalización, mediana capitalización, etc.

Sin embargo, en caso de una consolidación, los niveles a tener en cuenta para la capitalización de mercado total se muestran en el gráfico. Es el máximo histórico anterior de alrededor de u$s 700 mil millones (que ya podría haber sido probado) y el área alrededor de u$s 550 mil millones.

¿Cuáles son los niveles para mirar en períodos de tiempo más bajos?

El gráfico horario de Bitcoin muestra una ligera desaceleración desde el máximo reciente de u$s 34,800. La resistencia de u$s 32,400-32,800 ha cambiado, que a menudo es una señal bajista.

Sin embargo, la barrera de los u$s 30,000 ya ha servido de soporte tres veces. Por lo tanto, esta es el área crucial a mantener para garantizar un mayor impulso alcista. Si este nivel se descompone como soporte, es probable que se produzca una caída hacia u$s 27,000-27,500.

Si se mantiene, es probable que continúe hacia la ruptura crítica alcista. De esa manera, un gran avance de u$s 32,300-32,800 justificaría una nueva prueba de la región más alta de todos los tiempos y una posible continuación hacia u$s 38,000 e incluso u$s 42,000, informó Cointelegraph.