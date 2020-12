Ingenio criollo para hacerse de dólares sin límites ni cepo: ¿cómo es la "cripto timba" furor entre argentinos?

La posibilidad de generar un ingreso extra, ahora, es posible gracias a la tecnología blockchain. Cada vez más usuarios apuestan por los juegos online.

Comprar billetes billetes verdes es una afianzada costumbre de los argentinos que buscan resguardar su dinero para protegerse de la inflación y la devaluación.

Pero el Banco Central no para de sumar trabas para hacerse de moneda dura: no sólo instauró el límite de u$s200 mensuales y el descuento de ese cupo para las compras con tarjeta en el exterior, sino que fue tachando alternativas para hacerse de la divisa estadounidense.

El mundo de las criptomonedas y el ingenio criollo se combinaron para crear formas de saltar esas restricciones:

Ya es posible realizar con varias monedas virtuales algunas maniobras como el puré, el rulo y el contado con liquidación

Y ha surgido otra operatoria conocida como "dólar casino 4.0"

En su versión original, consistía en comprar fichas en un casino del exterior con tarjeta y cambiarlas por billetes en la banca. Pero el BCRA no sólo trabó esa operatoria, sino también la posibilidad de usar juegos de azar online para dolarizarse. Un desafío demasiado sencillo para el talento argentino anticepo.

La criptotimba

"El problema no son las casas de apuestas sino que el BCRA no quiere que gastes con la tarjeta fuera del país. Las casas de juego te permiten pasar el plástico, debitar en pesos y retirar dólares. La intención del Central es que no uses dólares oficiales para pagar en pesos y hacerte de billetes verdes en el exterior", ejemplifica Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango.

Sin embargo, el directivo remarca que en el caso de las criptomonedas, no existe ese problema: "Comprás en Argentina, pagas en pesos (no se toca un dólar del Banco Central) y utilizas esos fondos para jugar en el país que quieras. No hay inconvenientes".

Entre los sitios que aceptan bitcoins se destaca Degens , una casa de apuestas digitales que se conecta con una billetera y con esas criptomonedas se realizan apuestas

, una casa de apuestas digitales que se conecta con una billetera y También hay juegos en línea que utilizan los tokens no fungibles, una especie de cartas o fichas que se usan para "comprar" elementos que sirvan para pasar el juego, como por ejemplo herramientas.

Para comenzar sólo se necesita una billetera de critpomonedas y recargarla con saldo. No tiene que ser una gran cantidad: con 10 dólares alcanza para empezar.

"El factor clave sigue siendo el creciente interés en estos tokens como activos de inversión", indican desde el Degens.

Este tipo de juegos basados en la blockchain no son una cuestión marginal, sino que se trata de una tendencia en franco aumento: según DappRadar, en el último mes se sumaron 26.000 wallets activas por día, debido al mayor tiempo libre derivado de las políticas de aislamiento.

Algunos de los juegos más interesantes para apostar y ganar en dólares son los siguientes:

Bitcasino : ofrece acceso a salas de póker, black jack, tragamonedas y otros juegos de azar

Cryptowars : se trata de un juego de estrategia en el que se libran batallas de 20 minutos

Sandox : los usuarios ganan activos (tierras, bienes, etc.) que luego pueden revender a otras personas

Axieinfinity : se puede comprar un Axie (personaje) y entrenarlo para luego comercializarlo en un marketplace

Descentralización

Nahuel Burbach, integrante local de la billetera Zerion, confía a iProUP que los juegos en blockchain son posibles gracias al nivel de descentralización que tienen las tecnologías cripto.

"La operatoria es 100% legal. Se pueden comprar monedas en casas de cambio registradas o realizar transacciones entre personas a través de plataformas (P2P). Al acceder a una cripto, desaparecen las fronteras tal como las conocemos tradicionalmente: podemos transaccionar con el mundo entero sin mayor dificultad", remarca.

Gabriel Vago, CEO de ArgentBTC comenta que los sitios de juegos online suelen contar con un permiso, pero el BCRA "para prohibirlos ataca a los medios de pago, como las tarjetas, para que no acepten transacciones de esas páginas".

"Al no poder ejercer esa prohibición con Bitcoin, las páginas de juegos que aceptan criptomonedas crecieron mucho, ya que no necesitan ningún aval para funcionar. Sin embargo, apostar con cripto no implica ningún beneficio adicional más allá de saltar el cepo", afirma Vago.

Claro que tanto la apuesta como la ganancia es a la cotización paralela. "En plataformas como la nuestra se permite el intercambio de pesos por Bitcoin para comprar criptomonedas sin ningún tipo de restricción". De esta manera, se puede superar los 200 dólares de forma legal y sin encender las alarmas del Banco Central. Y, en caso de ganar alguna apuesta, cambiar a una cotización similar a la del blue.

DAI es el " dólar digital" preferido de los argentinos

"Es una forma de saltar el cepo, aunque uno no está accediendo a dólares físicos. Hay otras plataformas que permiten entrar con pesos, comprar Bitcoin y venderlos a otros usuarios que quieran comprar Bitcoin con dólares", confía Vago. Y aclara: "También en blanco y sin ningún tipo de limite más que demostrar que sea legal y legítimos.

Sin embargo, la venta de bitcoin contra dólares es una transacción poco frecuente en la Argentina". Federico Aon, director de Commerce and Industry en Snoop Consulting, comenta a iProUP que la base de las criptomonedas es la descentralización del dinero.

"Esto lo vuelve un terreno fértil para transaccionar criptomonedas. Para este tipo de operaciones se suelen usar las stablecoin, que son monedas que no sufren fluctuaciones como el Bitcoin", asegura, en relación a DAI, Tether o USD Coin que mantienen paridad 1-1 con el dólar.

Ganar en Bitcoin

"Crypto Wars utiliza blockchain como una forma de onboarding, para que la gente pueda poner y sacar plata de una forma sencilla. Sin ninguna restricción", señala a iProUP Alejo Amiras, desarrollador de Experimental y creador de Crypto Wars.

Añade que el usuario puede jugar usando criptomonedas y una vez que gana cambiarlas por otra divisa, también virtual. "La primera versión de Cryto War fue sobre blockchain, es decir, descentralizada. Y open source, lo cual significa que todo el mundo podía ver su código y auditarlo", asegura el experto.

Cryto Wars tiene dos años y va por su segunda versión. "Hoy en día a los usuarios les importa que el juego sea entretenido y rápido. No se fijan tanto en si es descentralizado o no", indica Amiras.

El funcionamiento se basa en apostar, por ejemplo, un dólar y si se gana se obtiene el dinero. "Podés empezar jugando con plata de mentira hasta adquirir experiencia y después pasas a dinero real. Una vez que lo ganás, podés retirarlo por medio de DAI, que es una stablecoin. Así, podés podés enviar esos fondos a un exchange y cambiarlos por moneda dura".

CryptoWars es uno de los juegos más usados para obtener ganancias en criptomonedas

El experto cuenta que con la pandemia los usuarios se volcaron más a esta alternativa, con picos de 10.000 usuarios únicos diarios.

"Las apuestas online se incrementaron mucho. No solo en nuestra plataforma, sino en todo el ecosistema gaming. Usar stablecoins te hace entender que el cepo es como tapar la lluvia con un paraguas roto. No hay un límite de apuesta. Depende qué tan bueno sos. Hay muchas formar de ganar plata en Blockchain", afirma Amiras.

De esta forma, los usuarios que no pueden apostar en exterior, ya sea por las restricciones al turismo o a comprar fichas, pueden hacerlo desde su hogar, fácilmente y con una diversidad de ofertas que no existe en ningún casino.