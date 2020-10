Fe ciega en el Bitcoin: por qué para los gemelos Winklevoss, su precio llegará al medio millón de dólares

Su hipotesis toma en consideración la capitalización de mercado del oro y la asignación teórica del banco central. Qué esperan para la moneda digital

Tyler y Cameron Winklevoss, fundadores del exchange de criptomonedas Gemini, aseguraron esta semana que el Bitcoin (BTC) eventualmente alcanzará los u$s500.000 por moneda.

"La pregunta en nuestra mente no es tanto si llega a u$s500.000, sino qué tan rápido", señaló Tyler. Su hipotesis toma en consideración la capitalización de mercado del oro y la asignación teórica del banco central.

"Yo diría que Bitcoin en ese valor es en realidad bastante conservador y el juego ni siquiera ha comenzado", señaló Cameron.

"¿Qué pasa si todas las empresas de Fortune 100 o 500 hacen eso, y si los bancos centrales comienzan a hacerlo?", indicó Cameron. "Ni siquiera ha comenzado", agregó.

El panorama

"Wall Street aún no está aquí. Las instituciones no están en Bitcoin en este momento. Ha sido un fenómeno minorista durante la última década. Entonces Wall Street habla de eso, están al tanto de Bitcoin, pero no están realmente involucrados desde nuestra perspectiva, pero está comenzando a suceder ", explicó el ejecutivo.

"Empezamos a pensar en lo que el gobierno ha estado haciendo con el dólar estadounidense durante la última década y el tipo tradicional de reservas de valor y coberturas", explicó Cameron.

Los gemelos detuvieron el trabajo en el informe en marzo cuando el COVID ganó relevancia a nivel mundial. Reanudaron el artículo varios meses después después de evaluar los cambios económicos provocados por el virus.

Tyler dijo que él y su hermano comenzaron a comprar BTC en 2012. Parte de la justificación del informe provino de evaluar el desempeño del activo en medio de la economía circundante durante la última década.

El precio del Bitcoin, imparable

El precio del Bitcoin arrancó este viernes leve subida en su precio, luego de su disparada que la llevó hasta máximos históricos. Empezó la jornada a un valor de u$s12.969,55 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del 0,76%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s240.256.428.817 y circulan 18.524.650 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

Cabe destacar que la criptomoneda logró alcanzar un máximo historico por encima de los u$s13.000.

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $2.481.400,98 en pesos para la compra y $2.380.819,45 para la venta, con una variación del 0.04%. Cabe destacar que este nuevo valor se eleva por la disparada del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio

El precio de las otras criptomonedas:

Ethereum : u$s416,21 (4,58%)

XRP : u$s0,258 (0,17%)

Tether : u$s1,00 (-0,02%)

Chainlink : u$s11,94 (5,69%)

Bitcoin Cash : u$s271,89 (2,88%)

Litecoin : u$s55,74 (1,52%)

Bitcoin SV : u$s169,18 (1,16%)

Crypto.com Coin : u$s0,098 (-0,74%)

Binance Coin: u$31,00 (0,99%)

Todo gracias a PayPal

PayPal Holdings Inc se unió al mercado de las criptomonedas este miércoles, permitiendo a los clientes comprar, vender y mantener bitcoins y otras monedas virtuales utilizando las billeteras online de la compañía de pagos digitales de EE. UU.

Los clientes de PayPal también podrán usar criptomonedas para comprar en los 26 millones de comercios de su red a partir de principios de 2021, según publicó la compañía en un comunicado.