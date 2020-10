La historia detrás de MessageBird, el nuevo unicornio tecnológico que vale u$s3.000 millones

Como parte de esta última ronda de inversiones, el socio general de Spark Capital, Will Reed, se unirá a la junta de MessageBird

MessageBird, la plataforma multicanal de comunicaciones en la nube, cerró una nueva ronda Serie C de u$s 200 millones liderada por Spark Capital de Silicon Valley, y llega a una valoración de u$s 3 mil millones con participación de Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners y New View Capital, lo que la convierte en el más nuevo unicornio de Europa.

Como parte de esta última inversión, el socio general de Spark Capital, Will Reed, se unirá a la junta de MessageBird. Los inversionistas existentes Accel, Atomico e Y-Combinator también participaron en esta ronda.

La ronda

Esta última inversión, recaudada de forma remota durante el confinamiento, se produce como resultado de un aumento global de la demanda de un abanico más amplio de herramientas de comunicación con el cliente centrados en la mensajería, a través de una gama mucho más extensa de canales, ya que las empresas globales luchan por hacer frente al servicio presencial al cliente en las tiendas y en el call center llevándolos hacia una fuerza laboral completamente remota y de ventas solo en línea.

Esto aceleró la evolución de MessageBird de ser una empresa puramente de plataforma de comunicaciones como servicio (CPaaS) a ser la primera empresa de plataforma omnicanal como servicio (OPaaS) del mundo.

La financiación se utilizará para triplicar el tamaño del equipo global de MessageBird y expandirse aún más a sus mercados principales en Europa, Asia y América Latina, ya que la empresa está lanzando oficialmente una política de "Trabajar desde cualquier lugar".

A lo que apunta

"Solo quiero vivir en un mundo en el que pueda enviar mensajes de texto a una empresa y nunca volver a quedarme atascado esperando respuesta. MessageBird ha sido pionera en OPaaS (plataforma omnicanal como servicio) basado en la idea de que las empresas globales deben tener una comunicación sin contratiempos con sus clientes en cualquier parte del mundo y en cualquier canal que prefieran", expresó Robert Vis, fundador y director ejecutivo de MessageBird.

"Esta última ronda es la confirmación de que existe una demanda latente de clientes de todo el mundo que también quieren que las empresas tradicionales se muevan hacia este nuevo y valiente mundo multicanal de mensajería y tenemos el producto líder en el mercado para ayudarlos a hacer precisamente eso".

Un tercio de los 15.000 clientes globales de MessageBird ahora han pasado al uso de comunicaciones omnicanal en la nube a través de sus productos Flow Builder, Inbox o Widget de chat omnicanal.

MessageBird cuenta con la confianza de marcas establecidas como Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics y SAP, así como disruptores de rápido crecimiento como Uber, Glovo, HelloFresh y Deliveroo.