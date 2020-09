BBVA llega al South Summit 2020: mirá todo lo que presentará en su stand virtual

BBVA, fiel a su compromiso con la innovación y el emprendimiento, apoyará un año más la nueva edición de South Summit, en calidad de ‘Global Partner’

En el marco del South Summit 2020, BBVA contará con un ‘stand’ virtual, así como con un espacio propio en el Marketplace digital de la plataforma. En este espacio los usuarios que formen parte del encuentro podrán conocer las últimas novedades en innovación y banca digital en las que está trabajando la entidad.

Además, la entidad financiera compartirá algunos de los proyectos innovadores que ha puesto en marcha en el último año. También participará como jurado en la competición de ‘startups’ que tendrá lugar durante el evento.

Distintos expertos de BBVA estarán presentes en esta edición para abordar temáticas como la colaboración con las ‘fintech’ y compañías digitales, la sostenibilidad y las nuevas formas de trabajo.

Líderes globales

Junto a Carlos Torres Vila, entre los grandes nombres de líderes globales que ya han confirmado su asistencia a South Summit 2020 se encuentran: Eric Yuan, fundador de Zoom; Carlos Sainz, piloto de F1, cinco veces campeón del mundo; Robin Richards, founder & Co-Chair de DRKF; Cady Coleman, astronauta de la NASA; Sam Waterston, veterano actor y cofundador de Oceana; Wendy Koop, CEO de Tech for All; Will Shu, CEO y cofundador de Deliveroo, y Suzi Mcbride, COO de Iridium.

Bajo el lema South Summit 100, el encuentro líder del ecosistema del emprendimiento y la innovación, tendrá lugar del 6 al 8 de octubre. El formato de este año permitirá multiplicar la interconexión de los actores clave del ecosistema; inversores, startups y corporaciones.

Así como la generación de oportunidades reales de negocio, independientemente del lugar donde se encuentren, gracias a su plataforma omnicanal.

La Nave, la sede de South Summit desde 2016, será el centro neurálgico donde se ubicarán los diferentes platós con toda la programación. Un formato muy televisivo que, gracias a su dimensión omnicanal, ofrece la oportunidad de formar parte de esta edición desde cualquier parte del mundo y acceder así a actores clave del ecosistema, como BBVA.

Consultas por WhatsApp

BBVA lanzó una nueva funcionalidad para facilitar a sus clientes la consulta de información relacionada con los movimientos en sus cuentas sin necesidad de acudir a la oficina. De esta forma, podrán resolver dudas financieras o recibir información sobre su operativa a través de WhastApp.

El banco ha diseñado una versión de su asistente virtual Blue adaptada a la aplicación de mensajería, que permitirá a los clientes consultar, por ejemplo, movimientos de sus cuentas, ingresos o gastos, pagos de recibos, de la nómina o información sobre productos.

El cliente tiene que agregar el número 670 40 42 42 a su lista de contactos de la aplicación WhatsApp en su versión móvil o PC.

Para poder utilizar este servicio, el cliente tiene que agregar el número 670 40 42 42 a su lista de contactos de la aplicación WhatsApp en su versión móvil o PC.

Gracias a este servicio de BBVA los clientes podrán añadir a Blue como un contacto más de WhatsApp y partir de ahí iniciar una conversación a través de mensajes de voz o texto para resolver dudas o realizar consultas financieras.

BBVA cuenta desde hace años con su asistente virtual Blue, pero recientemente lo ha incorporado dentro de su aplicación para ampliar la información sobre la que el cliente puede realizar consultas de atención general.