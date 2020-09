¿El dólar llegó a su fin como moneda global dominante?: un importante inversor cree que otro activo lo reemplazará

Jim Rogers pronosticó esto debido a la deuda externa de EEUU y las políticas que ha implementado la Administración Trump en su mandato

El inversor estadounidense Jim Rogers pronosticó una alta probabilidad de que pronto una moneda llegue a reemplazar al dólar debido a la deuda externa de EEUU y las políticas que ha implementado la Administración Trump en el país y en contra de China, que posee en bonos gran parte de la deuda estadounidense.

La predicción

"Soy estadounidense, así que no me gusta decirlo, pero me temo que el dólar estadounidense está llegando a su siglo de dominio y algo más lo reemplazará. EEUU es ahora la nación deudora más grande en la historia del mundo y aumenta, su deuda, cada día más", afirmó el inversor en una entrevista con RT.

EEUU tiene una deuda que supera los u$s 26,5 billones y según un informe publicado en Global Times, China puede reducir gran parte de sus tenencias de deuda estadounidense en bonos a unos u$s 800.000 millones de un nivel actual de más de un billón de dólares.

EEUU tiene una deuda que supera los u$s 26,5 billones de dólares y según un informe publicado en Global Times.

Según los expertos consultados por ese medio, esto puede aumentar los riesgos de incumplimiento, mientras la Administración Trump continúa inmerso en una política de sanciones contra China.

La amenaza de oriente

Por otro lado, "China podría vender todos sus bonos estadounidenses en un caso extremo, como un conflicto militar", advirtió Xi Junyang, profesor de la Universidad de Shanghai.

Al respecto, Jim Rogers cree que si incluso China decide eliminar una quinta parte de la deuda estadounidense "va a ejercer presión sobre las tasas de interés en EEUU" y al mismo tiempo ayudará a China a fortalecer el yuan porque "si venden la deuda estadounidense, venden dólares, por lo que su moneda sube".

China podría vender todos sus bonos estadounidenses en un caso extremo como un conflicto militar.

La política de sanciones por la que ha optado la Administración Trump, según el inversionista, ha hecho que China y otros países busquen otras alternativas, mientras Washington no se toma tan en serio este riesgo teniendo en cuenta que el gigante asiático es el segundo país con más bonos estadounidenses del mundo.

"Si Washington se enoja contigo, te impone sanciones. Eso duele a todos. Así que los chinos, los rusos, los indios, los brasileños y otros países están comenzando a buscar una moneda competitiva alternativa al dólar estadounidense", señaló.

Según Rogers, el dólar aún puede mostrar fortaleza el próximo año después de las intensificadas protestas de Black Lives Matter contra la brutalidad policial en EEUU y las venideras elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre "pero esa será probablemente su última oportunidad", concluyó Rogers.