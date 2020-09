Todo caído: por la gran demanda del cupo mensual de dólares, reportan problemas en los home bankings

El escenario se repite al igual que en los últimos dos meses, cuando miles de clientes intentaron comprar dólares a primera hora de la mañana

Comenzó un nuevo mes y, con eso, los problemas para acceder al cupo mensual de los u$s 200. Desde las primeras horas de la madrugada, los clientes más ansiosos intentaron a sus respectivos homebankings y cumplir con su compra. Sin embargo, el sistema los rechazó.

"El sistema no está disponible, intente más tarde", se repite una y otra vez en la pantalla de los usuarios.

Es apenas el comienzo de lo que se viene. Los bancos se preparan para recibir nada menos que a 800.000 clientes virtuales que, a través de sus home banking, intentarán comprar todo o parte de su cupo.

Mientras los bancos tradicionales se enfrentan a estos problemas, algunos en plataformas digitales y bancos online está funcionando con normalidad.

Cabe destacar que las entidades confirmaron que están con demoras y fallas, aunque aclaran que se debe a las grandes concentraciones de usuarios en tan poco tiempo. Confían que en el transcurrir del día la operatoria se normalice.

Mañana no te pongas nervioso si entre las 10am y las 13pm no podes entrar al Home BankingNo es culpa de los bancos, sino de un modelo cambiarlo que no va a ningún lado. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 1, 2020

Julio, según los datos oficiales, finalizó con el récord de 3,9 millones de compradores. Una cifra que habría sido holgadamente superada durante agosto. En total, el Banco Central se vio obligado a vender más de u$s1.100 millones el mes pasado -en forma neta- obligado por la altísima demanda de divisas y los gastos dolarizados con tarjetas de crédito.

El "culpable" de esta oleada imparable en la demanda de dólares es la brecha.

La brecha entre una cotización -la oficial más el PAIS- y el "dólar blue" le permitía a los ahorristas hacerse una diferencia máxima de unos $5.400 pesos, al comprar en el banco a $101 y venderlos (por los menos) a $128.

Esa diferencia de cotizaciones en el mercado cambiario, que entre el "blue" y el "mayorista" ya se encuentra en el 84%, está provocando una sangría permanente de las reservas del Banco Central.

Home Banking hiper colapsado,todo por la compra de usd pic.twitter.com/1ZzxyRyTWP — Rama (@rama_ramm) September 1, 2020

En distintas entidades financieras líderes ya advirtieron que pueden colapsar los sitios web. Fue lo que ocurrió los últimos dos meses, cuando miles de clientes intentaron comprar dólares a primera hora de la mañana.

Fuentes oficiales descartan medidas más restrictivas en el corto plazo. Algo que fue analizado hace algunas semanas -tal como reveló el mismísimo Presidente- y que finalmente fue descartado tras la sugerencia del ministro Martín Guzmán.

Banco Galicia y Río no podes ingresar al Home Banking, parece que bajaron la persiana y no hay más compra de U$S pic.twitter.com/b0QYGvFerG — Fernando Heis Ψ ✈️ (@ferheiscai) September 1, 2020

Tras ese cimbronazo interno, el Banco Central y el resto del Gobierno se alineó detrás de la idea del titular de Economía de que, una vez cerrado el canje de la deuda, habría una mejora de las expectativas en el mercado financiero, que ayudaría a cerrar la brecha.

Contra los coleros digitales

En vísperas a un nuevo comienzo de mes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó ayer a la noche acerca de la suspensión de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de dólares sospechadas de participar de las maniobras conocidas como "coleros digitales" en operaciones de cambio.

La entidad monetaria señaló que sobre estas cuentas existe la sospecha de que se habrían cometido infracciones a la ley penal cambiaria.

La medida fue publicada esta tarde a través de una serie de Comunicaciones ("C" 88008, "C" 88007, "C" 88006, "C" 88005 y "C" 88004) en las que el BCRA informó los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que "sin la previa autorización" de la autoridad monetaria las entidades financieras "no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación".

Los primeros "coleros digitales" fueron detectados en las apps de Rebaking y Brubank.

"Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales", indicó el Central en todas las comunicaciones.

Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como "coleros" (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habrían sido los organizadores de las operaciones de compra de dólares, por fuera de las normativas establecidas.

Reglas claras

La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas.

Se trata de "medidas precautorias", aseguró el Central, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas.

Las suspensiones de hoy se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el Central informó hace casi dos semanas, luego de detectar personas que abrían cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.

La maniobra, denominada como "coleros virtuales", comenzó a ser detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que recibían varias transferencias por u$s 200 o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el movimiento.

Precisamente, el 17 de julio Central dio a conocer un primer listado de poco más de 400 clientes de un banco digital cuyos movimientos coincidían con este tipo de operaciones en el mercado cambiario.

Desde entonces, y para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria impidió que cualquier cuenta bancaria pudiera recibir más de una transferencia en dólares al mes -o solicitar una excepción al banco para cada caso particular- así como retirar dólares físicos comprados en bancos digitales.

Nuevas medidas

Esta tarde, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron un convenio marco para optimizar el abordaje de las infracciones al Régimen Penal Cambiario, así como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevención.

El convenio tendrá una extensión de un año y comprende la creación de una Unidad de Coordinación integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que habilitará la provisión de personal de las fuerzas federales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA.