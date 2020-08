Binance llegó a la Argentina: cómo invertir en Bitcoin y ganar 7% anual en dólares

Binance es una de las plataformas de criptomonedas más grande del mundo. Aquí se detallan las alternativas de inversión que salen del esquema tradicional

Si el plazo fijo no conforma, si comprar dólares no es una opción, si lo que se busca en una opción de largo plazo que vaya más allá de las coyunturas locales y de los acuerdos que la Argentina firme o rompa con el mundo, el mercado de las criptomonedas es la oportunidad para aquellos que piensen en el largo plazo. Con ese concepto Binance, una de las mayores plataformas de activos digitales del mundo, desembarcó en la Argentina donde prevé seducir a aquellos que prefieren invertir en instrumentos que no sean los tradicionales.

La empresa busca atraer a dos tipos de públicos: por un lado, ofrecen una cartera de productos para clientes finales que pueden constituir desde un plazo fijo hasta operar futuros de criptomonedas. Por el otro, brindan productos para los exchanges locales que precisen liquidez o que necesiten desarrollar una plataforma desde cero con la tecnología de Binance como soporte.

Para el primer grupo, es decir, los clientes que buscan inversiones de bajo riesgo, Binance da la chance de conformar distintos tipos de plazos fijos en criptodólares o criptomonedas, con rendimientos de hasta el 7% anual.

A esto se suma la posibilidad de ofrecer préstamos contra bitcoin o monedas propias con un 11% de interés anual en dólares; futuros, opciones y tokens apalancados; trading y margin trading; entre otras propuestas.

Un mercado conocido

"Argentina es un mercado muy atractivo, ya que tiene un público muy ávido por invertir de nuevas formas. Las condiciones locales hacen que la gente busque diferentes métodos. También vemos un país donde las criptomonedas no son un tema desconocido, por lo que ingresar a este mercado no es algo descabellado", dijo a iProfesional, Maximiliano Hinz, latam operations launcher de Binance.

El ejecutivo señaló que, en la Argentina, buscan al público que no está satisfecho con las opciones de inversión presentes en los sistemas actuales. "Desde Binance ofrecemos opciones de trading en el mercado cripto, plazos fijos en "criptodólares" con un interés de hasta 10% anual o también la posibilidad de operar futuros cripto donde uno puede operar hasta 125 veces el capital invertido, con márgenes altísimos", aseveró.

Explicó que para que la gente pueda comprar sus criptomonedas, la empresa ofrece un servicio llamado Binance P2P, que le permite a los usuarios comprarlas en pesos desde su cuenta bancaria con la garantía de Binance en la operación.

"El consumidor argentino busca maximizar su ahorro y sencillez, y estamos seguros de que las alternativas que ofrecemos desde Binance son ideales para un público como el argentino. Por lo general, cuando alguien quiere hacer una inversión nominada en dólares el proceso es todo menos sencillo. En cambio en Binance esto es mucho más fácil: no hace falta girar dinero al exterior ni tener cuentas comitentes. Solo hay que abrir una cuenta con un usuario y una contraseña para tener las herramientas para poder operar en la plataforma cripto más grande del mundo", agregó Hinz.

Plataforma global

Binance se autodenomina como la compañía global de blockchain dueña del mayor exchange de activos digitales del mundo, con más de 15 millones de usuarios y un volumen diario de transacciones de más de u$s3.000.000.000. Su desembarco en la Argentina forma parte de su plan para abrir operaciones en el resto de América latina.

"Traemos oportunidades de inversión que buscan dar respuesta a las necesidades de mercados en desarrollo, que tienen mucho interés por invertir. Solo en el último trimestre, la cantidad de usuarios activos en la plataforma, que acceden desde la Argentina, subió un 60%. Esto se apoya en que Binance tiene un plan de desarrollo a largo plazo en el país y queremos que la gente pueda aprovechar todas las opciones que tenemos para ofrecer", concluyó Hinz.

Las criptomonedas tienen en la Argentina a un público ávido por conocer nuevos instrumentos de inversión

La marca Binance también se utiliza en otros exchanges, como las plataformas asociadas Binance.US, Binance Singapore, Binance Jersey, Binance Lite Australia, Binance Korea y Binance DEX, un exchange descentralizado impulsado por la comunidad, que comenzó sus operaciones en abril de 2019

Actualmente, Binance opera en más de 180 países, con presencia en la región, en Brasil y Venezuela. Además, está iniciando sus operaciones en México y Colombia. Se trata de una organización 100 % descentralizada, con más de 1.200 colaboradores en más de 40 países.

