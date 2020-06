Mejorá tu página web con esta nueva herramienta de Google: ¿cómo funciona Page Experience?

El nuevo sistema del gigante de las búsquedas promete cambios en la forma en la que se mostrarán resultados que sin duda afectarán a muchas empresas

Hace unos días Google presentó Google Page Experience, un nuevo sistema para medir la calidad de los sitios web en función de cómo los usuarios perciben la experiencia al navegar en sus escenarios. Esto sin duda afectará la forma en que se indexan los sitios y son posicionados en los resultados de búsqueda.

El sistema tiene como finalidad ponderar a las páginas que ofrezcan una mejor experiencia de usuario sobre las que ofrecen una deficiente. Indudablemente esto debe ser algo que todas las marcas deben considerar en su estrategia SEO. La tecnológica de Mountain View planea ponerlo en funcionamiento en 2021, aunque han dejado algunas pistas que se deben considerar.

Las claves del nuevo sistema

Al respecto, el experto Neil Patel explicó que el Google Page Experience pretende lograr que la web sea más agradable para los usuarios en todos los navegadores y plataformas, al mismo tiempo ayudar a que los sitios respondan a las expectativas de los usuarios, particularmente de dispositivos móviles.

En ese sentido, el objetivo uno es "asegurarse de que los sitios que ocupan el primer lugar (en el buscador) no creen experiencias que los usuarios odien". Entonces, la opción sería apostar por un sitio o tienda online adaptativa y en que la navegabilidad sea lo más amigable posible con todo tipo de personas. De esa forma se adquirirán mayores oportunidades para recibir una clasificación más alta.

Patel señala que es que Google busca dar prioridad a los que han ganado mayor empatía del consumidor. Pero, ¿qué hacen la mayoría de las marcas que no son grandes? La respuesta es simple y está sobreentendida con el contexto previo: apostar por el User Experience. "En los próximos años, apuesto a que verá muchas actualizaciones de algoritmos centradas en la experiencia del usuario", señala el especialista.

De acuerdo con Patel, la clave está en enfocarse en cada sección, nivel o página que conforman un sitio web, no sólo en la homepage. Para lograrlo propone optimizar la velocidad del sitio y reducir la calidad de errores que produce (páginas, imágenes no cargadas o links rotos, etc.); comparar la UX que ofrece tu competencia y encontrar áreas de oportunidad; analiza con seriedad tu diseño web e instalar la extensión de Ubersuggest Chrome, una herramienta gratuita de palabras clave.

Los algoritmos de Google , un misterio

¿Por qué es importante?

Los algoritmos que devuelven los resultados de las búsquedas de los consumidores son uno de los engranajes clave para potenciar las ventas de los sitios en línea; Google, Facebook, Amazon suelen hacer actualizaciones constantes, así que las marcas deben estar al tanto de los cambios.

El desarrollo de algoritmos es la segunda estrategia de marketing digital más usada en el mundo, según un estudio elaborado por Smart Insights. Se debe considerar que, según SEOClarity, los principales resultados de búsqueda atraen hasta 19.3 por ciento de todo el tráfico, mientras que desde SimilarWeb apuntan que el SEO es importante porque el 95 por ciento de la navegación web es orgánica, informó el sitio Merca2.0.