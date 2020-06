En medio la pandemia y la crisis social de Estados Unidos, se dispara el precio del Bitcoin: ¿cuánto vale?

El 2020 sigue mostrando que las sorpresas no paran y en medio de la incertidumbre global, los activos de refugio seguro se están recuperando

El Bitcoin experimentó una corrida fantástica esta tarde-noche y en media hora subió u$s 500 para superar la barrera de los u$s 10.000. En estos momentos la principal criptomoneda cotiza por encima de los u$s 10.100, cotizando aproximadamente a los u$s 10.120.

En cuanto al contexto, EE.UU está en medio de una crisis social que inunda las calles de sus ciudades desde hace seis noches. El asesinato de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis desató un quiebre social en distintos puntos del país, y los mercados financieros son muy susceptibles a las tensiones sociales, reaccionando en consecuencia.

Un 2020 agitado

El 2020 no para de mostrar que la realidad puede superar a la ficción. Las protestas en Estados Unidos se suman a las respuestas de Donald Trump a China sobre Hong Kong, en un contexto mundial en el que el coronavirus sigue produciendo muertes y contagios diariamente. En medio de toda la incertidumbre global, los activos de refugio seguro se están recuperando.

El oro ha subido desde hace cuatro días alrededor de u$s 50. Si bien bitcoin ha mostrado un mayor "desacoplamiento" de los movimientos macro tradicionales de las últimas semanas, fortalece su potencial seguro. Los futuros de las acciones se desplomaron durante este fin de semana, mientras que los inversores eligieron el oro para resguardar su capital. A diferencia del metal precioso, el BTC tiene un riesgo mucho menor durante caso de una invasión de la vivienda o de un incendio.

Las protestas, disturbios, saqueos, y el estallido de violencia en las calles de Estados Unidos se extendieron a las redes sociales y a los medios masivos de comunicación que se han hecho eco de los eventos acontecidos y han abierto el debate en distintos puntos del globo. La incertidumbre económica y el miedo social aumenta la búsqueda de refugios seguros para los inversores, y muchos eligieron al bitcoin como una oportunidad de inversión.

Los bitcoins y otras monedas digitales

El Bitcoin reacciona

Según los analistas, el bitcoin puede aprovechar la desconfianza en el gobierno, en la banca y en la policía. En medio de un caos mundial, la moneda digital más famosa aparece como la garantía más confiable.

El mercado de altcoins, por su parte, tuvo una jornada sin demasiados movimientos. Ethereum (ETH), altcoin de referencia, creció apenas un 1,6% y cotiza a u$s 239. Por su parte, Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC) casi no presentaron vacilaciones y están cotizando en este momento en 243 y 46 dólares, respectivamente, reporto Baenegocios.