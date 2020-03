El ecommerce en tiempos de coronavirus: aumentos, poco stock y colapso de páginas web

El experto analiza cómo se desenvuelve el consumo online en el medio de una pandemia, tiempo en el que se dificulta el acceso a bienes básicos

Las ventas online empiezan a parecer la única opción viable para comprar productos de cara a la declaración del Coronavirus como pandemia. Sin embargo, los vendedores colapsan o cancelan pedidos por no medir su stock o por asegurarse aumentar sus ganancias día a día, sacando mayor provecho de cada venta.

¿Oportunismo o abuso? El Coronavirus se declaró como pandemia según la Organización Mundial de la Salud, y si bien ya veníamos viendo aumentos previos a esta declaración, los precios en productos claves para la prevención del virus Covid-19 aumentaron hasta un 300%.

Real Trends, la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de Mercado Libre, analizó algunos productos que se venden a través del marketplace más visitado en América Latina y encontró que tanto el alcohol en gel como los barbijos pasaron de venderse en packs (de hasta 20 unidades) a comercializarse de forma individual con precios muy elevados.

Entre algunos ejemplos, se destacan los siguientes por sus aumentos durante esta semana:

- Alcohol en gel 70° por 5 litros marca MF, pasó de valer $1.088 a $2.999.

- Barbijo modelo N95 de la marca 3M, pasó de valer $3.600 por un total de 20 unidades (lo que equivale a un valor unitario de $180) a $1.200 cada uno.

Si bien las medidas preventivas no incluyen a los barbijos, salvo si la persona cuenta con síntomas (fiebre, tos y debilidad o cansancio), son productos muy requeridos por las poblaciones a lo largo y ancho del planeta; y lo que se podría reemplazar por lavarse las manos entre 25 y 60 segundos, es una desesperación en búsqueda alcohol en gel. El desabastecimiento y falta de stock se empezó a ver en los principales comercios físicos, pero en las ventas online se ve una subida de precios, asociada al poco stock disponible.

Sin embargo, esto no es novedad. En pandemias anteriores, según el diario El Sol, el alcohol en gel aumentó hasta un 35% por el temor de la población a contraer la gripe. Lo que nos hace cuestionarnos hasta qué punto los comercios no se abusan del panorama para aumentar sus ventas.

En un análisis durante el mes de febrero de 2020, la categoría de "Cuidado de Salud" tuvo un aumento de ventas sin precedentes, especialmente a lo que refiere a "Farmacias", según Real Trends. Quien también nos compartió un listado de los términos más requeridos en Mercado Libre (de su sección "palabras más buscadas") en Argentina:

- "alcohol en gel farmacity"

Te puede interesar Fuertes descuentos de automotrices: ofrecen rebajas de hasta $400.000 por compras online durante aislamiento

- "dispenser de alcohol gel"

- "envase para alcohol en gel"

- "bidon alcohol en gel"

- "alcohol en gel x litro"

- "alcohol en gel 5 lts"

Cuando de una pandemia se trata, las empresas mayoristas y de venta al público deberían no solo no aumentar sus precios, sino ofrecer descuentos para que los afectados puedan adquirirlos. De la misma manera que los ciudadanos aceptamos la cuarentena para prevenir la expansión del virus, lo más ético sería no aprovecharse de una situación crítica para vender más.

Amazon, por ejemplo, ya tomó cartas en el asunto para restringir publicaciones de artículos de salud y saneamiento, como mascarillas faciales, desinfectante para manos, alcohol, toallitas y aerosoles desinfectantes.

A inicios de mes, el gigante de ecommerce afirmó haber eliminado más de 1 millón de productos de su plataforma que afirmaron falsamente curar o prevenir el Covid-19, según se publicó en La República de Perú.

* Javier Goilenberg es CEO y cofundador de Real Trends