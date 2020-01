Taxi, Uber, Cabify, monopatín o Toyota compartido: ranking de precios y cuál es la opción más barata para la Ciudad

Las nuevas formas de movilidad ofrecen más opciones para trasladarse en la ciudad y todo desde una aplicación: desde solicitar el servicio hasta pagarlo

Con la llegada del nuevo año, el Gobierno porteño lanzó su nueva política tarifaria relacionada con el tránsito, uno de los puntos más críticos de un distrito en el que viajan a diario casi 10 millones de personas, de las cuales 8 millones utilizan el transporte público.

Así, anunció un aumento del 30% en la tarifa de los taxis, que llevó la bajada de bandera y la ficha a $59,50 y $5,95, respectivamente, en horario diurno. Entre las 22 y las 6, esos importes trepan a $67,80 y $6,78.

La suba, indican desde el Ejecutivo porteño, tiene que ver con el precio del gas natural comprimido (GNC), combustible por excelencia entre los rodados que prestan el servicio, ya que se elevó 40% en los últimos meses al compás de los incrementos de los combustibles líquidos.

Si bien la tarifa del subte y de los peajes porteños se congelaron, otros servicios asociados al uso del auto también se encarecieron: la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ahora cuesta 35% más, en tanto que la actualización del estacionamiento medido y el acarreo de vehículos se disparó un 66%.

Las empresas dedicadas a ofrecer nuevas formas de movilidad que se fueron desplegando en territorio porteño, ven a estos aumentos como una gran oportunidad para seguir expandiendo su base de usuarios. Concretamente, apuntan no sólo a que más personas las elijan por encima del taxi, sino también a desalentar el uso del auto particular.

Viajes con conductor

Pese al enfrentamiento entre taxistas y las apps de viajes con conductor, desde las compañías aseguran que el principal rival es el coche propio. "El competidor real de Cabify es la posición del vehículo particular, que es ineficiente. Entre todos los actores tenemos la chance de mejorar esta realidad", remarcan a iProUP desde la empresa.

En efecto, en la Capital Federal hay 1,6 millones de vehículos particulares patentados, más del 10% del parque total del país (13 millones), sin contar el transporte público y los coches que provienen del Conurbano diariamente. Es decir, hay un auto cada dos porteños.

Con el último aumento, el servicio de viajes con conductor que brindan las apps será hasta 70% más barato. Por ejemplo, para un recorrido de 40 cuadras se gastarían:

- Taxi: entre $150 y $180 (según la app BA Taxi)



- Cabify: entre $145 y $175

- Uber: entre $130 y $160

- Beat: desde $105

En el caso de Uber, la tarifa inicial (similar a la bajada de bandera) es de $29, mientras que el equivalente a la ficha es la suma del precio por kilómetro ($11,20) y el minuto ($3).

Por su parte, Cabify tiene un precio base de $35; en tanto que el costo por kilómetro es de $16,50 y el de minuto, de $21. Al igual que el taxi, estos dos últimos valores aumentan entre las 22 y las 6 a $16.50 y $25,20.

Esta empresa, integrante del holding español Maxi Mobility -que también posee a los sevicios de delivery Glovo y de monopatines Movo- avanza además con nuevos beneficios para aumentar su base de clientes. "Continuamos en enero con el plan de beneficios: rebajas con varios bancos y códigos de descuento para eventos", señalan de Cabify a iProUP.

Por otro lado, para aprovechar la temporada de vacaciones, el servicio de viajes con conductor tiene "previsto agregar una nueva categoría, llamada Large, para traslados al aeropuerto".

La compañía no difunde datos sobre la cantidad de choferes y pasajeros que utilizan la app, aunque fuentes del mercado aseguran que está por debajo de Uber que, según datos de la firma brindados a iProUP, posee 75.000 conductores y 2 millones de usuarios en la zona metropolitana de Buenos Aires.

Monopatines, ¿con aumento?

Los principales jugadores en el terreno de monopatines, Grin y Movo, advierten a iProUP que por el momento no han variado los precios. Más allá del aumento de los taxis, en el sector afirman que aún la demanda es muy baja –operan sólo en algunos barrios porteños– y están en "proceso de evangelización" del servicio y con una "mirada a largo plazo".

"No tenemos ninguna variación del precio contemplada por ahora", asegura a iProUP Melisa Cabo, responsable de Public Affairs de Grin Argentina. Por su parte, Miguel Abad, su par de Movo Latinoamérica, indica a iProUP que "todavía no hay una definición de aumento de tarifas: si bien se está analizando, todavía no hay nada confirmado".

Movo y Grin tenían las mismas tarifas hasta hace unos días, pero esta última ajustó sus precios 30%:

- Movo: $15 el desbloqueo y $8 por minuto

- Grin: $20 el primer ítem y $10 por minuto

Por lo tanto, un trayecto de 15 cuadras demandaría unos 5 minutos en monopatín eléctrico, lo que costaría en teoría: $55 pesos en Movo y $70 en Grin.

- "Los viajes promedio son 2,5 km en 15 minutos, lo cual es consistente con otras ciudades de Latinoamérica. Esto equivale a $130 argentinos", remarca Abad, y añade que Movo tiene unos 8.500 usuarios mensuales.

- Por su parte, Cabo asegura que en Grin "los recorridos varían de 8 a 13 minutos según varios factores, como el día de la semana, horario y clima", por lo que un trayecto medio también oscila en los $130. La plataforma ya cuenta con 25.000 usuarios activos por mes.

Cabo, de Grin, afirma que se están lanzando promociones de "manera constante en las redes y en la app para que más gente se suba a esta nueva alternativa".

"Estamos impulsando fuertemente nuestro programa Grin Prime que, a cambio de una suscripción mensual de $75, hay infinitos desbloqueos gratis durante todo el mes", afirma Cabo.

Si bien Movo, por el momento sólo busca afianzarse en Palermo, Microcentro y Puerto Madero; en Grin apuestan a hacerse fuerte en la zona con mayor poder adquisitivo de Capital Federal y Conurbano.

"Nos gustaría extendernos hasta Nuñez y llevar el servicio de monopatines eléctricos a Vicente López para que nuestros clientes puedan disfrutar y conectar la Ciudad de Buenos Aires con el corredor vial que llega hasta San Isidro, donde estamos operando con mucho éxito desde noviembre", completa.

¿Y el alquiler de autos?

Otra de las tendencias en movilidad que está llegando con fuerza a la Argentina es el carsharing, que permite alquilar un auto por el tiempo que se lo necesite y abonar en base a minutos, horas o días.

Todo el funcionamiento se realiza a través de una app. Luego de descargarla e identificarse, el proceso es muy sencillo: buscar un vehículo disponible en alguno de los centros de retiro, destrabarlo a través del celular y devolverlo en otro de los puntos y abonar con tarjeta.

Toyota Mobility Services es uno de los principales jugadores del mercado. Utiliza como puntos de retiro y devolución algunos de sus concesionarios.

Puede elegirse cualquier vehículo de su portfolio:



- El Etios cuesta $480 por hora o $1.900 por día

- El Corolla cotiza a $880 por hora y $3.500 por día



- La startup Awto también tiene fuerte presencia y está aliada a Nissan y Renault. Su servicio cuesta $9 por minuto y $540 por hora en el caso del Nissan March. También es posible contratar un utilitario Kangoo por $10 el minuto o $600 el día. Los precios incluyen combustible y los centros de retiro son estaciones Axion y shoppings adheridos .

- Finalmente, la argentina MyKeego utiliza vehículos de Ford. Su tarifa por minuto arranca $9,71 por minuto ($360 la hora) en el caso del Ford Ka hasta $21,57 ($800 la hora) para la Ranger 4X4.

Al simular un viaje de 16 km que abarque diferentes barrios de la ciudad, desde el estadio de River (Figueroa Alcorta al 7600) hasta el de Boca (Brandsen al 800), se demoraría en auto unos 30 minutos. Por lo tanto, el cálculo sería el siguiente:

- Taxi: entre $440 y $550

- Toyota Mobility Services: $440 ($241 por la media hora más $200 por dos litros de nafta) en un Etios

- Awto: cerca de $330 en un Nissan March

- MyKeego: aproximadamente $285 ($155,36 por media hora + dos litros de nafta a $63,50) en un Ford Ka

"No apuntamos a que la gente utilice un vehículo del punto A al B, sino cuando realmente lo requiera o tenga una necesidad puntual", dice a iProUP Rodrigo Perez Terra, fundador de MyKeego.

Según el emprendedor, los viajes promedio son de 45 kilómetros, con un ticket de $440. Hoy la firma tiene 45 coches disponibles en la app y 4.500 usuarios activos.

Como parámetro del sector, la empresa asegura que la cantidad de viajes aumentaron 80% en el último año, por lo que esperan repetir esta cifra gracias a la alianza con Ford.