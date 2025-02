El tribunal de ese país pidió que la información se elimine de manera permanente al considerar que la joven no tomó la decisión debidamente informada

La Corte Suprema de Chile falló en contra de la empresa Worldcoin, tras concluir que la compañía recolectó y guardó los datos biométricos de una menor sin contar con su consentimiento informado.

Además, el tribunal dictaminó, en un fallo inédito en la región, que la información debía ser eliminada de manera permanente, al argumentar que la falta de transparencia en el procedimiento invalidó la autorización otorgada por la joven.

La denuncia sostiene que Worldcoin vulneró derechos fundamentales de la menor

La resolución de la Corte responde al recurso de protección presentado por el abogado y padre de la joven de 17 años afectada por la compañía.

Allí, el progenitor de la menor denunció queWorldcoin escaneó el iris de su hija sin proporcionarle información suficiente para que ella comprendiera las implicancias del procedimiento y tomar una decisión informada.

El abogado concluye que esta acción vulneró los derechos fundamentales de la menor, según el artículo 19, nro.1, 4 y 24 de la Constitución chilena.

La denuncia fue rechazada en primera instancia, ya que Worldcoin aseguró haber eliminado los datos de la joven y presentó un certificado emitido por Tools for Humanity Corporation, para probar que la "billetera digital" ya no estaba en su base de datos.

No obstante, el padre de la joven apeló la resolución y argumentó que el documento presentado por la empresa no cumple con los requisitos que exige la legislación chilena, porque al ser emitido en EE.UU, no tiene una legalización formal, ni cuenta con una apostilla acorde al tratado internacional, ni respeta el código civil chileno.

"Que, sin haberse acreditado el cese de la actuación contraria a derecho efectuada por la recurrida, en forma legal y comprobable (...), parece que la amenaza permanece intacta", enfatizó el padre de la adolescente en el recurso presentado.

Un fallo inédito en Chile

Finalmente la Corte Suprema estableció que el registro de datos biométricos se ejecutó sin un consentimiento válido y rechazó el certificado presentado por Worldcoin, que no responde a las normas internacionales de seguridad.

En ese sentido, añadió: "Toda vez que tratándose de almacenamientos de datos virtuales, su borrado y eliminación debe ser demostrado mediante la norma ISO 27001 (...), no resultando apto un certificado unilateral de la misma parte recurrida".

Por último, el tribunal determinó que la recopilación de datos biométricos de la menor afectó su integridad física, mental y su derecho a la privacidad, subrayando que el consentimiento otorgado no era suficiente para justificar la actuación de la empresa.

Este veredicto refuerza la protección de los derechos digitales de los menores en Chile, estableciendo un precedente en cuanto al uso y recolección de datos biométricos en el país.