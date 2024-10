El domingo 20 de octubre se celebrará en Argentina el Día de la Madre y para quienes estén buscando los mejores regalos y promociones, en esta nota de iProUP les compartimos diferentes opciones para quedar bien y ahorrar unos pesos:

Día de la Madre: los mejores descuentos en bancos y billeteras digitales

MODO, la billetera digital de los bancos, anunció los siguientes descuentos y promociones:

Tiendas onlines con MODO: 20% de reintegro en tiendas adheridas como Luigi Bosca, Topper, Fila Argentina, Selú, Heyas, Yagmour, Dash y Under Armour. Disponible hasta el 09/10, abonando a través del botón de pago de MODO y con un tope de reintegro de hasta $10.000 por banco y por promoción.

Shoppings IRSA 20% de ahorro el 11/10 de manera presencial, en Shoppings como DOT Baires, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Solei Premium Outlet, Abasto Shopping Alto Rosario, Córdoba Shopping y más). ¡Sin tope de reintegro y acumulable con otras promociones!

Visa Shoppings 30% de descuento de lunes a viernes desde el 14/10 al 18/10 en las compras presenciales realizadas con tarjeta Visa en shoppings adheridos. Tope de reintegro de hasta $25.000 por tarjeta.

Akiabara20% de descuento el 11/10 en tiendas físicas sin tope de reintegro

Para más información sobre las promociones, comercios adheridos, fechas de vigencia, términos y condiciones, podés ingresar en https://www.modo.com.ar/promos.

Para quienes sean clientes del Banco Supervielle, se destacan las siguientes promociones:

Mercado Libre: del 15 al 19 de octubre, hasta 12 cuotas sin interés en todo el sitio, pagando con tarjeta de crédito.

del 15 al 19 de octubre, hasta 12 cuotas sin interés en todo el sitio, pagando con tarjeta de crédito. Essen: del 4 al 18 de octubre, 10% de ahorro + 24 cuotas sin interés. (Tope de reintegro $30.000).

del 4 al 18 de octubre, 10% de ahorro + 24 cuotas sin interés. (Tope de reintegro $30.000). Start del 1/10 al 31/12, 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, pagando con tarjeta de crédito.

del 1/10 al 31/12, 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, pagando con tarjeta de crédito. Smiles: 14 y 15 de octubre, 440% bonus ahorro en millas para miembros de Club Smiles y 20% de ahorro (tope $15.000). Clientes Identité, 30% de ahorro (tope $20.000).

14 y 15 de octubre, 440% bonus ahorro en millas para miembros de Club Smiles y 20% de ahorro (tope $15.000). Clientes Identité, 30% de ahorro (tope $20.000). L’oreal: 9 cuotas sin interés todos los días en lamcome.com y kiehls.com + puntos de venta de este último.

9 cuotas sin interés todos los días en lamcome.com y kiehls.com + puntos de venta de este último. Semana QR Supervielle: con 20% de descuento pagando con QR desde la App del banco, con dinero en cuenta, tarjeta de débito o tarjeta crédito para compras presenciales y online. Válido por tres transacciones (Tope $2000 por transacción). Para clientes Identité y Plan Sueldo, el descuento es del 30% (tope $3000). Esta promo será acumulable a cualquier otra de pago con QR MODO.

Por el Día de la madre, Naranja X acerca una serie de beneficios, que incluyen promociones y descuentos en una amplia variedad de productos, permitiendo a los clientes encontrar el regalo ideal para las madres.

La promoción especial Día de la Madre del 17 al 20 de octubre consta de los siguiente:

35% OFF + 5 cuotas en indumentaria y calzado.

Hasta 12 cuotas cero interés en electro y celulares.

Hasta 10% OFF + 6 cuotas cero interés en perfumerías.

Hasta 10% OFF + 6 cuotas cero interés en indumentaria deportiva.

Hasta 12 cuotas cero interés en viajes. ¡Abrochate el cinturón, ma!

Todas las promociones, descuentos y beneficios, se pueden encontrar en: https://e1-www.naranjax.com/dia-de-la-madre

Banco del Sol también ofrece a sus clientes descuentos y beneficios exclusivos. Además, las ofertas estarán vigentes hasta fin de mes, para que puedan disfrutar las oportunidades durante todo octubre.

Con motivo del lanzamiento de su tarjeta de crédito, Banco del Sol ofrece un 50% de reintegro en la primera compra realizada. Asimismo, hasta el 30 de octubre, los clientes pueden acceder a 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Musimundo y a 18 cuotas sin interés en Dexter, Moov, Stock Center, Crocs, Top Sport, Chelsea, SevenSport y Exit. Además, abonando con la misma tarjeta, hay 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market, y también en Mercado Libre los días jueves.

En cuanto a los beneficios con la tarjeta de débito, Banco del Sol ofrece un 20% de descuento todos los jueves y viernes en Farma Plus y los miércoles en Farmacity y Simplicity. Ambos con tope de reintegro de $4000 por mes.

A su vez, para maximizar las finanzas y disfrutar de la experiencia bancaria, hay beneficios especiales disponibles únicamente con MODO desde la App o con Banco del Sol desde MODO:

Lidherma: Los clientes podrán acceder a un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés todos los días jueves. Tope de reintegro $12.000 por mes; promoción válida hasta el 29/11/2024.

Top Farma: Todos los viernes hay un 20% de reintegro. Tope $4.000 por semana; válida hasta el 25/10/2024.

Vacalín: Viernes, sábados y domingos hay un 30% de reintegro. Tope $6.000 por semana; vigente hasta el 25/10/2024.

Selma: Todos los miércoles 35% de reintegro. Tope $8.000 mensuales; válida hasta el 30/10/2024.

Beer Market: Todos los días 25% de reintegro. Tope $10.000 por mes. Vigente hasta el 19/10/2024.

Los términos y condiciones se encuentran disponibles en www.bancodelsol.com/beneficios. Banco del Sol continúa adaptando su oferta a las necesidades de sus clientes, brindando soluciones financieras innovadoras y accesibles en todo el país.

Por su parte, n1u brindará los siguientes beneficios para sus usuarios:

20% OFF en rubro Indumentaria (MCCs: 5621, 5631, 5651, 5655, 5681, 5691, 5699) el viernes 18/10 (Tope $3,000).

Vigencia: desde las 00.00 hs hasta las 23.59 hs del viernes 18/10/24.

Mecánica: Reintegro post compra que se efectuará dentro de los 7 días hábiles de finalizada la promo (a partir del 31/10)