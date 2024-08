En el Día del Gamer, revivimos Age of Mythology con su versión remasterizada que sigue cautivando a jugadores veteranos y novatos

ElDía del Gamer, que se celebra este 29 de agosto, es la excusa perfecta para revivir uno de los nuevos capítulos de una de las franquicias de videojuegos más icónicas del género de estrategia en tiempo real (RTS): Age of Mythology.

Este título, lanzado originalmente en 2002 por Ensemble Studios y Microsoft, logró lo que pocos de sus pares alcanzaron: mantenerse relevante en la memoria de muchos jugadores gracias a su enfoque único en la mitología y leyendas antiguas.

Ahora, con su versión remasterizada, Age of Mythology: Retold, este clásico vuelve a la vida para deleitar tanto a los fans de siempre como a las nuevas generaciones.

Un poco de historia antes de pasar a la acción

Age of Mythology es considerado por los expertos como spin-off de la popular saga Age of Empires, pero en lugar de centrarse en la precisión histórica, este juego transporta a los jugadores a un mundo donde dioses, héroes y monstruos mitológicos que se enfrentan en batallas épicas.

Con civilizaciones que abarcan desde los griegos y los egipcios hasta los nórdicos, el videojuego ofrece una experiencia inmersiva, donde la estrategia y la fantasía se entrelazan de manera magistral.

El juego original no solo destacó por su innovador uso de la mitología, sino también por su motor gráfico que, en su tiempo, fue un salto significativo respecto a los juegos anteriores de la saga.

La expansión The Titans (2003) añadió aún más profundidad al juego, e introdujo una nueva civilización, los Atlantes, y nuevas unidades, incluidas las imponentes figuras de los titanes.

Este éxito inicial fue seguido por la Age of Mythology: Extended Edition en 2014, que incluía mejoras gráficas y de rendimiento, así como la expansión Tale of the Dragon en 2016, que incluyó a los chinos como una nueva civilización.

Age of Mythology: Retold se presenta como la culminación de esta rica historia: presentado más de 20 años después del original, este remaster no solo ofrece un nostálgico regreso a la era dorada de los RTS, sino que también trae mejoras significativas en gráficos y jugabilidad que lo adaptan a los estándares actuales.

iProUP accedió a un código de cortesía por parte de Xbox para probar este título en Steam y a continuación te compartimos la reseña.

El precio de las diferentes versiones de Age of Mythology Retold en Steam

¿Qué ofrece Age of Mythology: Retold?

Age of Mythology: Retold mantiene la misma premisa básica que hizo famoso al juego original: los jugadores controlan una civilización antigua, recolectan recursos, desarrollan tecnologías y construyen ejércitos para enfrentarse a sus enemigos.

Sin embargo, en lugar de seguir un enfoque puramente histórico, el juego se sumerge en la mitología, y permite a los jugadores invocar a dioses y criaturas míticas para que los ayuden en la batalla.

En comparación con los juegos anteriores deAge of Empires, uno de los cambios más significativos en Age of Mythology es la eliminación del recurso "piedra", reemplazado por el "Favor".

Este recurso se obtiene de diferentes maneras, según la civilización elegida, y permite a los jugadores crear unidades míticas como héroes y titanes, añadiendo una capa adicional de estrategia al juego.

La versión remasterizada mejora notablemente el apartado gráfico, con unidades tridimensionales y animaciones más fluidas, lo que ofrece una experiencia visual mucho más rica que la del juego original.

Además, se incorporó un sistema de zoom y una vista de 360 grados, lo que permite a los jugadores examinar con detalle sus unidades y edificios, especialmente las criaturas míticas y titanes.

¿Por qué jugar Age of Mythology: Retold?

El remaster es una excelente oportunidad tanto para veteranos de la saga como para nuevos jugadores.

Los fans de siempre encontrarán en Age of Mythology: Retold una versión pulida y mejorada del juego que amaron, mientras que aquellos que se inician en el género podrán disfrutar de un título que, aunque basado en mecánicas clásicas, se siente fresco y actual.

El juego incluye un modo campaña que sirve como un tutorial extendido, ideal para aprender los fundamentos de la jugabilidad mientras se exploran momentos clave de las mitologías representadas.

Además, se conservó la mayoría de los trucos del juego original, lo que añade un toque de nostalgia para los jugadores veteranos.

Age of Mythology: Retold también cuenta con un modo multijugador, que permite a los jugadores enfrentarse en partidas personalizadas o públicas, además de un editor de mapas que, aunque no cambió mucho desde la versión original, sigue siendo una herramienta poderosa para los más creativos.

Retold es una celebración de lo mejor que el género de RTS puede ofrecer. Ya sea que estés reviviendo viejos recuerdos o creando nuevos, este remaster es una adición imprescindible a la colección de cualquier fanático de los videojuegos.