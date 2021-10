La vuelta de un clásico: Age of Empires IV ya está disponible y así podés jugarlo en tu PC

Esta nueva edición es el primer título nuevo de la saga Age of Empires en 16 años por lo que marca un momento especial para muchos usuarios de PC

El día llegó, el sol ha salido en una nueva era para los gamers de todo el mundo. Age of Empires IV ya está disponible en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México), Steam y con Xbox Game Pass para PC y miembros de Ultimate.

Una larga espera

Esta nueva edición es el primer título nuevo de la saga Age of Empires en 16 años por lo que para muchos gamers es un lanzamiento muy especial. Su primera edición es del año 1997, la segunda en 1999 y llevaba sin recibir nuevas entregas numeradas desde 2005, con Age of Empires III, con la excepción de la remasterización Age of Empires II: Definitive Edition, una edición muy recomendable para jugar en computadoras actuales gracias a una cantidad gigante de mejoras visuales y de gameplay.

"Los jugadores de todo el mundo han estado participando en feroces batallas, construyendo imperios expansivos y haciendo wololo durante casi 25 años y es emocionante darles a nuestros jugadores más para disfrutar",destacaron en el sitio oficial del juego.

Age of Empires IV tiene algo para todos los fans de los juegos de estrategia. Con ocho diversas civilizaciones, cuatro cautivadoras campañas, modo multijugador, escaramuzas, mapas, videos desbloqueables, desafíos de El arte de la Guerra, maestrías y más.

La nueva edición de este clásico permite poner al jugador en la piel de algunas de las batallas más destacadas de la historia, con cuatro campañas diferentes y 35 misiones que abarcan 500 años de historia desde los años oscuros de la Edad Media hasta el Renacimiento.

También podés elegir civilizaciones entre las que se encuentran los ingleses, chinos o el sultanato de Delhi, así como encarnar a personajes históricos destacados como Juana de Arco o Gengis Kan.

Age Of Empires IV trae una gran cantidad de civilizaciones con características distintas

¿Nunca jugaste un Age of Empires?

Para los que recién ingresan al mundo al mundo de Age of Empires, el sitio oficial del juego ofrece algunos consejos para comenzar a jugar:

"Dirígete a la pestaña "Aprender" en el menú de inicio para encontrar nuestro Tutorial de introducción. Nuestro narrador te guiará a través de las habilidades fundamentales del juego, como crear tu economía y entrar en combate, mientras ayudas a un grupo de aldeanos desplazados a empezar de nuevo.

¿Entendiste lo básico? Nuestros desafíos de "El arte de la guerra", que se encuentran en el modo para un jugador, te ayudarán a perfeccionar tus habilidades y ganar medallas a medida que mejores la experiencia necesaria para llevarte la victoria en futuras batallas . También, puedes jugar nuestras campañas a través del "Modo Historia", lo que te permitirá disfrutar de los desafíos del juego, pero con dificultad reducida mientras te concentras en el viaje histórico y el juego.

. También, puedes jugar nuestras campañas a través del "Modo Historia", lo que te permitirá disfrutar de los desafíos del juego, pero con dificultad reducida mientras te concentras en el viaje histórico y el juego. De igual manera, podrás enfrentarte a la IA en el modo "Escaramuza". Elige tu civilización, dificultad de IA, mapa y ¡listo!

¿Quieres poner a prueba tu temple contra otros jugadores? Únete al modo multijugador y selecciona "Partida rápida" o crea una partida personalizada. ¡Tú decides cómo jugar! Desde mapas hasta condiciones de victoria, ningún juego será igual.

¡Tú decides cómo jugar! Desde mapas hasta condiciones de victoria, ningún juego será igual. Si este no es tu primer viaje al campo de batalla, hay muchas funciones nuevas para que disfrutes en Age of Empires IV. Intenta colocar a tus arqueros en la parte superior de las paredes para llevar tu estrategia a nuevas alturas. Coloca tus unidades en bosques sigilosos para preparar la emboscada perfecta, tus unidades incluso susurrarán para evadir el descubrimiento de tus enemigos. Mueve toda tu civilización por el mapa mientras juegas como los mongoles y elige tus puntos de referencia para envejecer y obtener bonificaciones adicionales."

Si ya lo querés jugar, no hay que esperar más: Age of Empires IV ya está disponible en la Microsoft Store, Steam y con Xbox Game Pass para PC y Xbox Game Pass Ultimate.