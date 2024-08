La programación ya no es solamente una profesión de moda, que ofrece los mejores salarios de la Argentina, sino que también es una salida laboral para trabajadores de mayor edad que se animan a dar un vuelco en su vida profesional.

Así es el caso de Mario Pelavski, jubilado de 76 años que trabajó durante gran parte de su vida como contador, se retiró en esta misma profesión, y en la actualidad trabaja como desarrollador en la empresa cordobesa Santex.

Durante la pandemia, al igual que muchos, Pelavski decidió invertir el tiempo libre y de encierro en estudio. Y si bien la programación no era algo totalmente desconocido para él, ya que había estudiado tiempo atrás, se trataba igual de un desafío inmenso porque con los años el rubro cambió muchísimo.

En diálogo con iProUP, Pelavski indica que "hace 50 años, la programación era literalmente lineal. Podías redireccionar el programa, pero entrabas nuevamente en otra linealidad, no como ahora que existen los interceptores, las interfaces, los servicios, los módulos. Era otro mundo".

Además, según destaca el contador y programador, hay que tener en cuenta que en esa época los programas eran prácticamente individuales, "no se trabajaba en equipo porque no se justificaba, las memorias eran muy limitadas, no tenías las posibilidades que te brinda hoy esta industria".

De contador a programador

De joven, Mario comenzó a trabajar como asistente de contador hasta que le tocó formar parte de la Colimba y tuvo que abandonar. Tiempo después, consiguió un puesto en Gillete, empresa en la que con el tiempo escaló hasta Gerente de Presupuestos y Estudios Económicos.

"Después pasé a Brown, en donde llegué a ser controller y luego de que me fui de la empresa abrí una oficina de programación en la que estuve un año y pico trabajando. Luego de esa experiencia, realicé actividades industriales", detalla.

Tras completar una larga carrera como contador, Pelavski decidió jubilarse. Pero como una de sus grandes pasiones es estudiar, no tardó mucho en poner a ejercitar su mente nuevamente.

"Cuando retomé el estudio de la programación, realmente no sabía en qué me metía. Yo asumí que las cosas eran diferentes, pero no tanto, y digamos que toda mi vida me gustó estudiar. Entonces era una buena oportunidad de cumplimentar una asignatura pendiente en mi vida".

En este sentido, Pelavski asegura que se encontró con algunos inconvenientes no previstos a la hora de retomar la programación. "Me dí cuenta que tenía más lentitud mental, además de los problemas de la edad que uno en la vida cotidiana no registra o no quiere registrar".

El estudio en XAcademy y su puesto en Santex

Cuando comenzó la pandemia, Mario decidió indagar en diferentes cursos de programación, y tal como indica, "después de realizar algunos cursitos menores, hice un curso de desarrollador full-stack en Digital House".

Al terminar el curso, Pelavski empezó, sin muchas expectativas, con la búsqueda laboral: "Realmente no tenía grandes expectativas, hasta que me contactaron de Santex y me ofrecieron hacer el curso de xAcademy".

A los pocos días finalizar el curso, y de forma sorpresiva, lo llamaron para realizar algunas entrevistas, las cuales fueran exitosas para su incorporación en el equipo de Santex: "Hoy en día, mis tareas diarias son el scrum manager, y asignar las tareas, que las llaman historias", expresa.

A pesar de las dudas y los prejuicios, Mario encontró un lugar en la industria tecnológica, y de esta forma demostró que la edad no es un impedimento para el aprendizaje y el crecimiento tanto personal como profesional.

Es por esto que, desde su lugar, Pelavski indica: "Lo que yo le aconsejaría a cualquier persona mayor es que los miedos hay que dejarlos de lado y hay que enfocarse en lo que uno realmente quiere, independientemente de las limitaciones o discapacidades que la vida le haya dejado en su trayectoria".