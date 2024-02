Nayib Bukele ganó las elecciones en El Salvador y logró la reelección. En medio de los festejos por el triunfo en las urnas, envió un mensaje al presidente Javier Milei, con elogios, donde además prometió ayuda al Gobierno en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

Qué dijo Bukele de Javier Milei

Fue durante su discurso de victoria donde Bukele hizo referencia a la Argentina, la situación de inseguridad en nuestro país y los vínculos con Milei.

"Le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, estamos a la orden", aseguró Bukele luego de contar que mantuvo una conversación telefónica con el líder libertario, antes de que asuma formalmente la presidencia.

El mandatario reelecto en El Salvador comentó que puso a disposición funcionarios de su gobierno para brindar ayuda a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

No obstante, aclaró que la situación en Argentina es distinta a la de El Salvador. "Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño", expresó en la conferencia.

Bukele le ofreció colaboración a Patricia Bullrich para erradicar el narcotráfico

"Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas", dijo Bukele.

Al respecto, el mandatario salvadoreño remarcó que si bien hay algunos aspectos parecidos entre ambos países "en el hecho de que son latinoamericanas", pero también hay semejanzas "culturales y de cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que son generalmente producto de la pobreza", afirmó.

"Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas en seguridad, que es lo que ellos necesitan", sumó.

La conversación de Nayib Bukele y Javier Milei

Luego, Bukele detalló que mantuvo una sola conversación telefónica con Milei, la cual tuvo lugar en noviembre pasado, cuando el economista libertario logró la victoria en el balotaje. "Me dio un panorama de Argentina muy difícil, y, sobre todo en lo económico, el tema de las divisas, de la inflación, etcétera. Va a ser muy duro de cualquier manera que se haga. Entiendo que hay gente con mucho talento y mucha gente inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo", señaló el mandatario triunfador anoche.

"Le deseo lo mejor [a Milei], y si podemos colaborar con algo, somos un país muy pequeño para colaborar con lo económico, pero si podemos colaborar con lo que sea, tema seguridad, cooperación o lo que sea, estaremos a la orden", cerró Bukele el domingo en la conferencia tras la victoria.