Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, pidió al presidente electo Javier Milei que lo indulte.

El coach ontológico cumplirá dos años tras las rejas a partir del próximo 4 de abril de 2024, acusado de estafar en miles de dólares a inversores de Argentina, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y otros países.

El reclamo se hizo a través de un audio publicado por radio El Mundo. De todas formas, la solicitud no corresponde, ya que el presidente tiene la facultad exclusiva indultar a personas con causas federales, pero no a una persona detenida con prisión preventiva.

El ruego de Cositorto a Javier Milei

De todo lo que Cositorto expresó mientras se mantuvo preso, esta parece ser la iniciativa más curiosa. Tras explicar que no cometió ningún delito y que se encuentra encerrado injustamente, grabó un audio destinado directamente al próximo presidente de Argentina.

"Este pedido es para vos, Javier Milei. Te pido que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence la prisión preventiva. Algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", aclaró el ex líder de Generación Zoe.

Cositorto ofreció al libertario, en caso de que acceda a su pedido, ponerse a disposición para la tarea que Javier Milei le pida y remarcó que lo haría "ad honorem".

"Y si no me quiere sumar, que no me sume. En la política, de todas maneras, voy a entrar", avisó.

Según la fiscal de la causa Zoe, Juliana Companys, Cositorto lideró un esquema "ponzi", que consiste en convencer a gente de aportar dinero para conseguir una rentabilidad que nunca llega.

El abogado de Cositorto admite que el pedido no corresponde

Guillermo Dragotto, abogado de Leonardo Cositorto, aclara a iProUP que no se trata de un pedido formal.

"Por el momento el indulto no es un pedido formal porque procesalmente no corresponde. Es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas", precisa Dragotto.

"Es para que este nuevo Gobierno escuche ese reclamo y tome nota. Es para que se cumplan las leyes sobre los derechos humanos, que parecen estar olvidados hace mucho en Argentina. Hay un abuso claro en el uso de la prisión preventiva, que se asemeja más a una pena anticipada", añade.

Cómo sigue la causa Generación Zoe

La investigación por las presuntas estafas cometidas por la organización que fundó Cositorto tiene ocho expedientes abiertos. Se espera que luego de la feria judicial se anuncie la elevación a juicio.

La investigación por las presuntas estafas cometidas por la organización que fundó Cositorto tiene ocho expedientes abiertos

Se sospecha que actuó en todo el país cometiendo estafas y conformando una asociación ilícita. Apenas en Buenos Aires, hay más de 3.000 denunciantes.

Entretanto, Leonardo Cositorto pasa sus días detenido en la unidad penitenciaria de Bouwer, provincia de Córdoba. Su estadía en prisión tuvo de todo: lanzó un nuevo esquema, hizo una huelga de hambre, pidió dólares a sus seguidores para operarse un pulmón y prometió armar un plan de pagos a los afectados (algo que nunca ocurrió).